Umfrage im Fricktal zur AEW-Strompreiserhöhung

Umfrage Fricktaler äussern sich zur angekündigten Strompreiserhöhung der AEW: «Das wird uns hart treffen» Um 25 Prozent wird die AEW Energie AG den Strompreis für Haushalte im 2023 durchschnittlich anheben. Das hat der Energieversorger jetzt angekündigt. Das Fricktal ist AEW-Land – das Gros der Gemeinden wird aus Aarau mit Strom beliefert. Was bedeutet die Erhöhung für die Menschen? Können Sie die Mehrausgaben verkraften? Wie steuern sie dagegen? Die AZ hat nachgefragt. Hans Christof Wagner 30.08.2022, 05.00 Uhr

Viviane Fellmann, 34, aus Frick

Viviane Fellmann. Hans Christof Wagner

«Dass die AEW die Preise erhöhen wird, haben wir schon gehört. Wir denken jetzt verstärkt darüber nach, wie wir im Haushalt Strom sparen können, zum Beispiel, indem wir die Waschmaschine oder den Geschirrspüler nur in der Zeit laufen lassen, in welcher der Niedertarif gilt. Wir versuchen jetzt auch unsere Kinder mehr für das Thema Stromsparen zu sensibilisieren. Dass sie im Kinderzimmer immer das Licht löschen, wenn sie nicht drin sind. 2023 werden wir aber zügeln und wir hoffen, dass am neuen Wohnort die Strompreiserhöhung nicht so hoch ausfällt.»

Jérôme Egger, 53, aus Gelterkinden

Jérôme Egger. Hans Christof Wagner

«Ich bin selbst kein AEW-Kunde. Ich gehe aber davon aus, dass auch mein Versorger, die Elektra Baselland, die Preise erhöhen wird. Aber mich wird eine Erhöhung nicht so stark treffen, da ich einen Grossteil meines Stroms seit rund einem Jahr über eine Fotovoltaikanlage auf meinem Hausdach selbst produziere. Meine persönliche Meinung ist, dass Strom bisher wohl zu günstig war. Über die Erhöhung zu jammern, ist keine Lösung. Wir müssen jetzt endlich umdenken.»

Tanja Pohoralek, 29, aus Frick

Tanja Pohoralek. Hans Christof Wagner

«Von der Erhöhung der Strompreise durch AEW wusste ich nichts, das höre ich zum ersten Mal. Das macht mich ein wenig sprachlos, muss ich gestehen. Ich bin im Moment die Alleinverdienerin, mein Partner ist derzeit auf Jobsuche. Das wird uns hart treffen. Das wird finanziell eng. Ist die Belastung durch den Strompreis doch aktuell schon hoch. Wobei wir schon den günstigsten AEW-Tarif beziehen. Viel Spielraum zum Einsparen sehe ich auch nicht. Und es ist ja nicht nur der Strom, der teurer wird, sondern vieles mehr, vor allem das Benzin.»

Carlo Rinaudo, 61, aus Küttigen

Carlo Rinaudo. Hans Christof Wagner

«Man nimmt das erst einmal entgegen. Man kann auch kaum etwas dagegen unternehmen. Wir haben die Mehrbelastung für uns schon durchgerechnet. Es werden 2023 wohl zwischen 250 und 300 Franken mehr auf der Stromrechnung stehen. Mit einer Eigentumswohnung im Erdgeschoss haben wir in Sachen Fotovoltaik wenig Möglichkeiten. Wir können aber den Stromverbrauch unserer Wärmepumpe, mit der wir heizen, regulieren. Dann wird es eben ein paar Grad kühler in der Wohnung. In Panik sollten wir jetzt nicht verfallen. Die Strompreiserhöhung der AEW kann auch eine Chance sein. Der Mensch verändert sich doch meist nur, wenn er Druck verspürt.»

Beat Urwyler, 74, aus Möhlin

Beat Urwyler. Hans Christof Wagner

«Ich habe das Gefühl, es gibt im Moment nur noch ein Thema und das heisst Energie und Strom. Das hat die Berichterstattung über die Ukraine in den Zeitungen jetzt abgelöst. Ich finde, dass die permanente Debatte darüber, dass jetzt alles teurer wird, die Preiserhöhung sicher mitbeeinflusst hat. Da wären die Stromversorger doch blöd, sie würden nicht mitziehen. Ich kann zum anderen auch nicht nachvollziehen, warum jetzt die Preise für Holzpellets steigen. Die stammen doch weitgehend von hier, aus dem regionalen Forst.»

Yolanda Krieg, 41, aus Rheinfelden

Yolanda Krieg. Hans Christof Wagner

«Dass wir sparen müssen, ist, denke ich, allen klar. Und wenn ich wegen teuren Stroms meine Wohnung nicht mehr so heizen kann, ziehe ich einen Pulli an. Das finde ich nicht so tragisch. Aber die AEW muss ihren Kundinnen und Kunden erklären, warum sie die Erhöhung für notwendig hält. Wenn wir alle solidarisch sind, ist es für mich okay. Wenn es aber darum geht, dass sich eine Seite bereichert, nicht. Ich habe eine Zeit lang in Bolivien gelebt. Dort kamen immer wieder Stromunterbrüche vor. Das sind wir in der Schweiz nicht gewohnt. Aber wenn sie auch bei uns kämen, fände ich das keine Katastrophe. Stellt man eben ein paar Kerzen auf.»