Kurz vor Tiefenlager-Entscheid hört Gerry Thönen auf - die Gründe

Fricktal Wenn der Körper heiss läuft: Weshalb Gerry Thönen kurz vor der heissen Phase beim Tiefenlager die Geschäftsstelle von Jura Ost abgibt Der Showdown steht kurz bevor: Im September sagt die Nagra, für welchen der drei Standorte sie ein Rahmengesuch für ein geologisches Tiefenlager einreichen will. Wird es Jura Ost im Aargau? Zwölf Jahre lang hat hier Gerry Thönen die Geschäftsstelle der Regionalkonferenz geführt. Doch Ende Juni, kurz vor der heissen Phase, trat er ab – weil sein eigener Körper heiss lief: Eineinhalb Jahre hatte der 64-Jährige immer Fieber. Jetzt weiss er, was los war. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Gerry Thönen ist erleichtert, dass er endlich weiss, woran er leidet und nun therapiert werden kann. Thomas Wehrli

Das Rampenlicht mag Gerry Thönen nicht sonderlich. Er wirkt lieber im Hintergrund, arbeitet hier an Strategien, löst Probleme, baut Netzwerke auf. Das ist seine Stärke – und diese hat er in den letzten zwölf Jahren für die Regionalkonferenz Jura Ost ausgespielt. Mit Erfolg.

Die Regionalkonferenz vertritt die Interessen der Region rund um den Bözberg im Sachplanverfahren für ein geologisches Tiefenlager. In der dritten und letzten Etappe des Verfahrens sind noch drei Standorte für das Tiefenlager im «Rennen»: Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost.

Noch sind drei Standorte im «Rennen» um das Tiefenlager – Jura Ost im Aargau ist einer davon. Sandra Ardizzone

Doch nun ist Schluss. Ende Juni gab der 64-Jährige die Geschäftsstelle ab. Für viele kam sein Rückzug überraschend – erst recht, wenn man weiss: In wenigen Wochen, in der ersten Septemberhälfte, wird die Nagra bekanntgeben, für welchen der drei Standorte sie ihr Rahmengesuch einreichen will. Dann beginnt die heisse Phase.

Der Entscheid fiel Thönen nicht leicht, doch sah er Anfang Jahr keinen anderen Weg. Über ein Jahr lang hatte er da schon fast täglich Fieber, fühlte sich zunehmend ausgelaugt, matt, am Anschlag. «Alle paar Stunden musste ich mich hinlegen», erzählt Thönen. Die Ärzte fanden nicht heraus, was er hatte. Er ging von Untersuch zu Untersuch, von Arzt zu Arzt. Kein eindeutiger Befund. Nichts.

Er war sich nicht sicher, ob er überhaupt wieder arbeiten kann

Es wurde zusehends schlimmer und im März war sich der Kaister nicht sicher, ob er überhaupt wieder arbeiten kann. Bereits Ende Jahr hatte er dem Vorstand angekündigt, dass er wohl abtreten müsse. Im März entschied sich Thönen, die Geschäftsstelle per Ende Juni abzugeben.

Dann endlich, Ende März, fanden die Ärzte dank Konferenzschaltungen heraus, was dem Fricktaler fehlt: Er leidet an einer Autoimmunkrankheit. Die Kortisonbehandlung schlägt schnell an, inzwischen ist Thönen wieder (fast) der Alte – und überglücklich, dass diese schwere und ungewisse Zeit hinter ihm liegt. Er muss zwar künftig Immunsuppressiva schlucken, doch das nimmt er in Kauf. Er sagt:

«Hauptsache, die Lebensqualität ist zurück.»

Auf seinen Entscheid, die Geschäftsstelle abzugeben, wollte Thönen trotz Genesung nicht zurückkommen. «Wenn man krank ist, beginnt man vieles anders zu sehen», erzählt er. Er wolle sich auf die Projekte konzentrieren, die ihm besonders am Herzen lägen – «und darauf, Grossvater zu sein». Im Hintergrund werde er aber gerne weiter mithelfen. Ganz Thönen.

Positive Bilanz zum Partizipationsprozess

Nach zwölf Jahren zieht der studierte Soziologe und Germanist eine positive Bilanz zum Partizipationsprozess. «Der Weg zum Tiefenlager ist langwierig, aber gerade so funktioniert er.» Wobei er nicht verhehlt, dass das Verfahren, je länger es dauert, umso bürokratischer werde. «Es kommen viele Aufträge aus Bern und das führt dazu, dass es kaum noch Luft hat für Ideen von unten.»

So könnte die Oberflächenanlage für ein Tiefenlager aussehen. Nagra/zvg/Aargauer Zeitung

Positiv beeindruckt hat ihn, den gerade das Unbekannte am Job reizte, die Leistungsbereitschaft jener, die in den Fachgruppen mitgearbeitet haben, und das gute Einvernehmen unter den Standortregionen – trotz drohenden Endlagers.

«Alle haben sich an die Spielregeln gehalten und immer blieb im Zentrum, dass die Abfälle am sichersten Ort gelagert werden sollen.»

Thönen ist sich bewusst: Dieser Konsens ist das Rückgrat des Prozesses. Wäre er weg, würde der Prozess zusammenkrachen. «Und das wäre verheerend.» Denn für den radioaktiven Abfall müsse heute eine Lösung gefunden werden. Er hat zwar Verständnis dafür, dass man gegen neue AKW sein kann. «Kein Verständnis habe ich aber, dass man gegen eine Lösung für die vorhandenen Abfälle sein kann.»

Der Mensch ist die Schwachstelle

Denen, die sagen, man solle die Abfälle an der Oberfläche belassen, bis eine andere Technik zur Entsorgung gefunden ist, entgegnet er: «Die Schwachstelle bei der Entsorgung ist der Mensch.» Man sehe aktuell, wie schnell es zum Krieg kommen könne. «Wir müssen die Abfälle vom Menschen fernhalten und die beste Lösung ist heute ein Tiefenlager.»

Was er bedauert, ist, dass das Interesse am Partizipationsprozess eher klein ist. «Vor allem junge Menschen konnten wir nur mit Mühe dafür gewinnen, sich zu beteiligen.» Gerade sie aber betreffe das Tiefenlager stärker als seine Generation.

2020 machte die Nagra auf dem Bözberg Sondierbohrungen. Christian Beutler/ Keystone

Sollte sich die Nagra im September für Jura Ost aussprechen, was Thönen für durchaus möglich hält, hofft er, «dass wir trotzdem weiterhin sachlich über das Thema sprechen können».

Seine Sorge ist, dass es dann zu einem «Protestimport» kommt, wie er es nennt, dass also Menschen aus anderen Regionen oder aus Deutschland am Bözberg gegen das Tiefenlager protestieren werden. «Gehört werden müssen die Anliegen der Bevölkerung vor Ort.» Sorge macht ihm auch, dass der Standortentscheid «verpolitisiert wird».

Thönen schmunzelt. «Die Leitung der Geschäftsstelle war eine dankbare Aufgabe. Ich musste nicht Position ergreifen.» Auch das: ganz Thönen.

