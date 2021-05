Altersbetreuung in der Pandemie «Ich habe eine 97-jährige Klientin, die sich impfen lassen wollte, aber auch Ende April noch nicht geimpft war» Daniele Mezzi warnt: «Vielen Senioren geht es psychisch gar nicht gut.» Der Fricktaler ist in der Altersbetreuung und -beratung tätig. Die Isolation habe älteren Menschen stark zugesetzt. Bis heute hat er aber in vielen Alterszentren keinen Zutritt und kann seine Klienten nicht besuchen. Er findet: «Das ist unhaltbar.» Thomas Wehrli 06.05.2021, 05.00 Uhr

Daniele Mezzi ist in der Altersbetreuung und Altersberatung tätig. Thomas Wehrli / Aargauer Zeitung

Es war ein grosser Moment und entsprechend gut war er orchestriert: Mitte März wurden in Küttigen die Bewohner eines Seniorenzentrums gegen Corona geimpft. Damit waren alle Bewohner der 106 Aargauer Pflegeheime, die es wollten, geimpft. «Ich freue mich auf die Tagesreisli mit dem GA», sagte eine Bewohnerin nach der zweiten Impfung zur AZ.

Im Seniorenzentrum Wasserflue in Küttigen werden die letzten Bewohner und Bewohnerinnen geimpft. Britta Gut

(18.03.2021)

Ist also zumindest bei den Senioren alles wieder im grünen Bereich? «Mitnichten», sagt Daniele Mezzi. Der 27-Jährige ist in der Altersberatung und Altersbetreuung tätig. Er bietet zusammen mit seinem Geschäftspartner älteren Menschen in der Nordwestschweiz eine Art Concierge-Service an. «Wir übernehmen alle Aufgaben, welche die Senioren nicht mehr selber ausführen wollen oder können.» Die Beratung in finanziellen Belangen gehört ebenso dazu wie ganz praktische Dinge, etwa die Begleitung zum Arztbesuch.

Senioren leiden psychisch unter der Isolation

Und Mezzi hat in den letzten Monaten festgestellt: «Vielen Senioren geht es gar nicht gut.» Sie seien verunsichert und würden unter der monatelangen, fast kompletten Isolation extrem leiden.

«Einige fielen in den letzten Monaten sogar in eine Depression.»

Für ihn besonders schlimm: Er kann wenig dagegen tun. «Denn ich kann meine Klienten in vielen Institutionen noch immer nicht besuchen.» Das kann er nicht nachvollziehen.

«Wenn die Bewohner geimpft sind, sehe ich keinen Grund, dass ich meine Klienten nicht besuchen darf.»

Oft heisst es aber: Zutritt nur für Angehörige. Wenn er als Berater etwas vorbeibringt, muss er das Material vielerorts am Empfang abgeben. Den Kontakt kann er dann nur per Telefon aufrechterhalten. «Am Telefon erzählen mir die Menschen, wie sehr sie Besuche vermissen und verstehen zum Teil auch nicht, warum ich nicht mehr vorbeikomme.» Und das seit März 2020. «Das ist unhaltbar.»

Unbefriedigende Situation

Es schmerze, wenn er höre, dass ein Klient Hilfe brauche, er aber nur indirekt, über das Telefon, helfen kann. «Das ist unbefriedigend für mich, wie für meine Klienten.»

Was den Laufenburger zusätzlich ärgert: Oft spürt er in Gesprächen mit Gleichaltrigen Unverständnis darüber, dass sich nicht alle Senioren impfen lassen. Aus Gesprächen mit Klienten weiss er:

«Viele haben schlicht und einfach grosse Angst vor der Impfung und möglichen Folgen.»

Für einige wäre es die erste Impfung im Leben. «Dass man da zögert, ist doch verständlich.»

Mezzi selber empfiehlt seinen Klienten, sich impfen zu lassen, respektiert aber auch, wenn sie es nicht tun. «Wir leben in einem freien Land, in dem sich jeder frei entscheiden kann.» Von Privilegien für Geimpfte hält er denn auch nicht viel. «Die Ungleichbehandlung passt nicht zur Schweiz.»

Coronapolitik ist für viele verwirrend

Hart geht Mezzi mit den Behörden und ihrer Coronapolitik ins Gericht. Seine Bilanz: «Zu langsam, zu unstet, zu verwirrend.» Die dauernden Wechsel in der Strategie seien gerade für ältere Menschen schwierig nachzuvollziehen. «So entstand immer wieder Hoffnung, die dann wieder zerstört wurde.» Natürlich weiss auch Mezzi, dass vieles der volatilen Situation geschuldet ist.

«Aber zum Teil stimmt einfach auch die Vorgehensweise nicht.»

Ein Beispiel ist für den katholischen CVP-Die-Mitte-Politiker die Öffnungsstrategie. Dass Erotikbetriebe seit dem 19. April wieder offen sind, die Restaurants aber ihre Innenräume geschlossen halten müssen, «kann ich schlicht nicht nachvollziehen». Aber auch bei den Impfungen läuft für Mezzi nicht alles rund.

«Ich habe eine 97-jährige Klientin, die sich impfen lassen wollte, aber auch Ende April noch nicht geimpft war.»

Wo die Klientin wohnt, möchte Mezzi nicht sagen. Nur so viel: «Nicht im Kanton Aargau.»

Verändert hat Corona auch die Themen, welche die Senioren beschäftigen. «Ein ganz grosses Thema ist die Nachlassregelung», sagt Mezzi. Aus Angst vor Corona wollen viele ihren Nachlass geregelt sehen.

Wunsch, dass es schneller vorwärts geht mit dem Impfen

Eine offene Frage sind für Mezzi die psychischen Langzeitfolgen von Corona. «Ich kann nur hoffen, dass die Menschen, die wegen der sozialen Isolation in ein psychisches Loch gefallen sind, nach der Coronakrise wieder daraus herausfinden.»

Er wünscht sich, dass es schneller vorwärts geht mit dem Impfen und dass möglichst bald auch Jüngere wie er, die geimpft werden wollen, dran kommen. «Gerade für Leute, die wie ich in der Altersberatung und -betreuung arbeiten, ist es wichtig, dass sie schnell geimpft werden.» Denn erst wenn beide Seiten geimpft sind, «sind unbeschwerte Begegnungen wieder möglich».