Auch bei Fricktaler Unternehmen bleiben Lehrstellen unbesetzt

Fricktal KV und Gesundheit sind Selbstläufer – andere Branchen aber müssen um ihre Lernenden kämpfen Noch rund drei Monate ist es hin, bis das Ausbildungsjahr 2022 beginnt. Und: Auch dieses Jahr werden längst nicht alle Lehrstellen besetzt sein. Während die Gesundheitsberufe und die kaufmännische Ausbildung boomen, haben andere Branchen Mühe, Lernende zu finden. In einer Branche ist derzeit gar nur jede fünfte Lehrstelle besetzt. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Früh übt sich, wer auf den Bau will: Auch bei der Berufsschau 2017 in Etzgen warb Erne Bau um den Fricktaler Nachwuchs. Ingrid Arndt

Die Palette reicht von A wie Abdichter/Abdichterin bis Z wie Zinnpfeifenmacher/Zinnpfeifenmacherin: Auf Lena, dem Lehrstellennachweis des Kantons Aargau, wird die schier unübersichtliche Vielfalt aller Lehrstellen augenfällig.

Wie gut, dass es da Anlässe gibt wie die Berufsschau in Mettauertal-Etzgen an diesem Samstag. Kontakte knüpfen, Hemmschwellen abbauen, Orientierung bekommen – das können dort Jugendliche wie auch deren Eltern. Mehr als 40 regionale Lehrbetriebe stellen in den Firmenräumen der Jehle AG ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor.

Es muss nicht immer das KV sein

Viele regionale Unternehmen treibt wohl vor allem eines an, den Besucherinnen und Besuchern aufzuzeigen: Es muss nicht immer das KV sein. Denn die kaufmännische Grundbildung rangiert in der Top 10 der beliebtesten Ausbildungsberufe in der Schweiz auf Rang eins. Für sie müsste man eigentlich nicht mehr werben.

Mega in ist das KV – schweizweit und auch im Aargau und dem Fricktal. Das bestätigen die Zahlen, die Roberto Morandi, Geschäftsleitungsmitglied der Ask-Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf, präsentiert. Danach seien aktuell im Bereich KV nur noch elf Prozent der im Aargau ausgeschriebenen Lehrstellen unbesetzt.

Zur KV-Lehre gehört die Arbeit am PC und im Büro dazu. Sie ist schweizweit die beliebteste Grundbildung. Symbolbild: Gaetan Bally

Den Run auf das KV kann auch Fricks Gemeindeschreiber Michael Widmer bestätigen. Er sagt: «Die kaufmännische Ausbildung bei der Einwohnergemeinde ist sehr begehrt.»

Mehr als 80 Prozent der Lehrstellen im Bau sind unbesetzt

Am anderen Ende der Skala, mit mehr als 80 Prozent noch offenen Lehrstellen, rangiere der Bau. Auch im Holzbereich seien fürs Ausbildungsjahr 2022 noch 60 Prozent der Lehrstellen offen, sagt Morandi. Bei den Nahrungsmitteln, wozu auch die Bäckerbranche gehört, ist der Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern ebenso gross. Im Gastgewerbe ist laut Morandi im Aargau noch knapp jede zweite Lehrstelle unbesetzt.

Eine Firma müsse sich heute gut positionieren, klare Versprechen formulieren und die Mehrwerte als Ausbildungsbetrieb kommunizieren, ist Lorenz Obrist, Leiter Kommunikation beim Laufenburger Bauunternehmen Erne AG, überzeugt. Dann gelinge auch die Findung von Nachwuchs.

Es braucht einen Effort seitens der Firmen

Bei Erne sieht es bezüglich Lehrstellenbesetzung denn auch deutlich besser aus als im kantonalen Durchschnitt. Obrist: «Grundsätzlich sind wir gut versorgt. Die Mehrheit der Lern- und Ausbildungsplätze für 2022 konnte besetzt werden.»

Auch Janine Felber, Lehrlingsbetreuerin und Personalverantwortliche beim Holzbauer Häring in Eiken, sagt:

«Man muss sich immer mehr um Lernende bemühen, sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen.»

Benjamin Nussbaum aus Densbüren ist «Zimmermann on Tour» 2021. Er kam auch nach Eiken. Sandra Ardizzone

2021 etwa warb Benjamin Nussbaum aus Densbüren, der «Zimmermann on Tour», auf dem Häring-Firmengelände für seinen Beruf. Mit Erfolg, kamen doch so einige Schnupperlehren zu Stande – von denen nun einige im August in die Lehre starten.

Aber solchen Aufwand können sie nicht jedes Jahr betreiben. Und es muss eben auch immer passen. Denn Felber macht auch die Erfahrung, dass die Auswahl an Bewerberinnen und Bewerbern nicht allzu gross ist. Bezirksschülerinnen und -schüler wollten studieren oder das KV absolvieren. Realschülerinnen und -schüler seien zwar handwerklich geschickt, erfüllten aber häufig die schulischen Anforderungen nicht, fasst sie zusammen.

Der Bereich Gesundheit scheint Roberto Morandi zufolge bei nur 23 Prozent offenen Lehrstellen für 2022 vergleichsweise beliebt. Daniela Teutsch, Geschäftsleiterin der Spitex Regio Frick, sagt:

«Für den Beruf Fachperson Gesundheit haben wir keine Probleme, Lehrstellen zu besetzen.»

Aber Teutsch weiss auch: Die Spitex sei in der Regel nach den Akutspitälern für Jugendliche erst die zweite Wahl. Bei der Berufsschau in Etzgen an diesem Samstag besteht die Chance, das zu ändern.

