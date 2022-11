So gehen Fricktal Gatstrobetriebe mit der Kostenexplosion um

Fricktal Kostenexplosion bei Strom, Gas und Wareneinkauf: Wird der Beizenbesuch bald zum unbezahlbaren Luxus? Eine jetzt veröffentlichte Umfrage hat eingeschlagen: Die Schweizer Gastronomie plant, die Preise in den kommenden Monaten um bis zu 20 Prozent zu erhöhen. Kommt der Preishammer auch im Fricktal? Dort hat man teils schon auf die Teuerungen reagiert. Aber dort weiss man auch: Zu sehr an der Preisschraube gedreht – und die Gäste bleiben weg. Hans Christof Wagner 17.11.2022, 05.00 Uhr

Jörg Lenzin vom Ochsen in Wölflinswil sieht den aktuellen Teuerungen relativ gelassen entgegen. Dennis Kalt (19. April 2022)

Mehr als 60 Prozent aller befragten Gastrobetriebe wollen bald ihre Preise erhöhen – im Schnitt zwischen fünf und zehn, teils aber auch bis zu 20 Prozent. Das hat jetzt eine jüngst durchgeführte Umfrage bei total 4500 schweizerischen Gastrobetrieben ergeben.

Unklar ist, ob dabei Fricktaler Betriebe mitgemacht haben. Klar aber ist: Bei anonymisierten Umfragen mitzumachen, ist eine Sache. Mit Namen in der Zeitung erwähnt zu sein, mit der wenig werbefreundlichen Botschaft, die Preise anzuheben, die andere. So ist die Bereitschaft, auf AZ-Anfrage Auskunft zu geben, teils gering bis gar nicht vorhanden: «Ich will dazu nichts sagen» – ein oft gehörter Satz seitens Fricktaler Wirtinnen und Wirte.

Einer, der etwas sagt, ist «Ochsen»-Wirt Jörg Lenzin aus Wölflinswil. Pauschale Preiserhöhungen plane er für die kommende Zeit keine, sagt er. Stattdessen kalkuliere er mehrmals pro Jahr, immer, wenn eine neue Speisekarte erstellt werde.

Durch regionalen Einkauf sicher vor Preisexplosionen

Lenzin wähnt sich in einer guten Ausgangslage. Er sei preislich, auch durch den regionalen Wareneinkauf, immer schon höher gelegen als andere. Aber dafür sei er von aktuellen Preisexplosionen für Importprodukte aus Osteuropa auch wenig bis gar nicht betroffen.

Die Folge: Der Zwang, die Kosten für das bis zu fünfmal teurer gewordene Sonnenblumenöl aus der Ukraine an die Gäste weiterzureichen, entfällt. Wobei sich für ihn auch die Frage stelle: Um wie viel muss das darin gebratene Steak auf der Speisekarte teurer werden?

Franz Dominik Brogle von der Sissler «Pinte» hat schon auf die Preissteigerungen reagiert. Hans Christof Wagner (1. Juni 2021)

Teils können Fricktaler Wirte Preiserhöhungen für die nächsten Monate ausschliessen –, weil sie diese schon im Sommer vorgenommen haben, so wie der Sissler «Pinte»-Wirt Franz Dominik Brogle. Er ist einer, der für eine «zeitnahe Anpassung» plädiert. Energie und Wareneinkauf seien ja auch schon im Sommer so viel teurer geworden. So hätten die Gäste Verständnis dafür, wenn ein Gastronom darauf reagiert.

Bis zu 30 Rappen mehr fürs Getränk im Feldschlösschen Restaurant

Im Rheinfelder Feldschlösschen Restaurant sind die Getränkepreise um 20 bis 30 Rappen angestiegen, sagt Unternehmenssprecher Andreas Schmid. Auch die Preise für Oktoberfest und Chäs-Hüttli seien angehoben worden. Und dennoch: Zurückhaltung seitens der Gäste spüre man noch keine.

Nun sehen sich viele Schweizer Gastronomen zu höheren Preisen gezwungen, weil ihnen die Stromkosten ab 2023 die Margen schmälern. Zwar steigen diese im Fricktal eher moderat. Doch die knapp 30 Prozent, die sie in Wölflinswil hochgehen, muss auch Lenzin irgendwie einpreisen.

Der «Adler» in Frick denkt darüber nach, die Preise für Gerichte um generell je einen Franken zu erhöhen. Mira Güntert

Zum AEW-Gebiet, wo der Strom 2023 um 25 Prozent teurer wird, gehört Frick und dort liegt das Restaurant Adler. Geschäftsführerin Seda Tanriverdi sagt:

«Möglicherweise setzen wir den Preis für unsere Gerichte um je einen Franken hoch.»

Die Wirtin geht davon aus, dass ihre Gäste das noch hinnehmen würden. Doch sie weiss auch: Ihre Spielräume sind klein. Zu sehr an der Preisschraube gedreht – und das Lokal bleibt leer.