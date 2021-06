Fricktal Kopfüber in die Badi-Saison – nach dem kühlen Start im Mai setzt der Run auf die Schwimmbäder nun doch noch ein Wegen des kühlen und oftmals nassen Wetters der vergangenen Wochen erlebten die Fricktaler Schwimmbäder einen durchzogenen Saisonstart. Der schulfreie Mittwochnachmittag brachte nun grössere Besucherzahlen, dank viel Sonne und endlich warmen Temperaturen. Ein Augenschein in Rheinfelden. Hans Christof Wagner 03.06.2021, 05.00 Uhr

Mit einem «Köpfler» ins kühle Nass: Am ersten sommerlichen schulfreien Mittwochnachmittag war auch in der Badi Rheinfelden viel los. Hans Christof Wagner

Sonne satt, 27 Grad im Schatten und ein schulfreier Nachmittag – lässt sich ein solcher Tag besser verbringen als in der Badi? Wohl kaum. Das sagte sich auch Catharina Zimmermann, die das Rheinfelder Schwimmbad besuchte. «Ich war noch nie so froh, in der Schweiz zu leben», sagt sie.

Geregelter Schulunterricht und eben der auch ohne Impfung oder Negativtest mögliche Badi-Besuch – das ist es, was die aus Deutschland stammende Mutter gerade an ihrer Wahlheimat am meisten schätzt. Vier Kinder muss sie an diesem Mittwochnachmittag im Zaum halten – die eigenen drei und noch eine Freundin der Tochter. Sie sagt lachend:

«Sobald die Sonne auch nur ein bisschen scheint, gibt es für die kein Halten mehr. Die tun immer so, als wäre jetzt schon der letzte Tag vor der Schliessung.»

Aber dieses Mal ist der Besuch speziell – Tochter Jael hat Geburtstag, wird 9 Jahre jung. Sohn David ist sechs Jahre alt und muss noch warten, bis das Mami ihn fertig eingecremt hat.

Diese Rheinfelder Familie verbrachte den schulfreien Mittwochnachmittag in der Badi. Hans Christof Wagner

Auch Eveline Odink aus Rheinfelden nutzt den ersten sommerlichen schulfreien Mittwochnachmittag zum Badi-Besuch. Auch sie hat vier Kinder im Schlepptau. Gefragt, was sie denn für Pläne haben für die kommenden Stunden, antwortet das Quartett unisono: «Schwimmen, tauchen, rutschen.»

Und auch noch in den Rhein springen? «Vielleicht», sagt Lina. Kein Wunder, dass sie es erst einmal offenlässt. Sie meint, der Rhein hätte höchstens 14 Grad. Eveline Odink glaubt, es seien 15 bis 16. Beide liegen daneben. Ein Blick auf die Anzeigetafel am Eingang verrät: Es sind tatsächlich nur 13.

An den Rutschbahnen machte es einige Male «Platsch». Hans Christof Wagner

Da schätzen die Besucher dann doch die 23 Grad, die im beheizten Schwimmerbecken herrschen – wie Christine Thurnheer. Die 64-Jährige sagt, sie habe das 1933 erbaute Strandbad Rheinfelden schon als Kind erlebt. «Dass es seinen Charakter von damals weitgehend behalten hat, gefällt mir sehr», sagt die Rheinfelderin, die ein Saison-Abo besitzt.

Sie würde gerne jeden Tag zum Schwimmen kommen. Aber den Wunsch kann sie sich wohl erst mit dem baldigen Ruhestand erfüllen. Sie erzählt:

«Wenn ich in die Rheinfelder Badi komme, stellt sich bei mir immer Ferienstimmung ein. Bei der attraktiven Lage und den netten Badmeistern kein Wunder.»

Auch der Kajak-Kurs im Rahmen des Schulsports legte von der Badi Rheinfelden ab. Hans Christof Wagner

Das hört Betriebsleiter Willy Vogt gerne. Er und sein Team freuen sich, dass die 2021er-Saison jetzt doch Fahrt aufgenommen hat – nach dem eher durchzogenen Start seit Eröffnung im kühlen und nassen Mai.

Es ist der zweite Coronasommer für Vogts Mannschaft. Maskenpflicht, Desinfektionsmittel und Mindestabstände – all das ist fast schon Routine geworden. Wie 2020 dürfen auch dieses Jahr höchstens 1320 Besucher auf einmal rein. Aber noch steht die Ampel an der Kasse auf grün: «Go – treten Sie ein» heisst es auf dem Leuchtzeichen.

Auch Deutsche kommen gern

Aus den Unterhaltungen wird deutlich, dass Besucher auch von ennet der Grenze stammen. Auf dem Parkplatz sind etliche deutsche Kontrollschilder auszumachen: LÖ und WT. Es sind vermutlich Besucher, die keine Lust darauf haben, sich vor jedem Badi-Besuch negativ auf Covid-19 testen zu lassen, wie das bei ihnen zu Hause vorgeschrieben ist.

Auch Willy Vogt rechnet für 2021 mit mehr «Badi-Touristen» aus dem grenznahen deutschen Raum – wie schon 2020. Er sagt: «Viele haben angerufen und gefragt, ob sie auch für die Rheinfelder Badi getestet sein müssen.» Vogt konnte sie beruhigen – nein.