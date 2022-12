Fricktaler Grossräte fordern Geasmtverkehrskonzept für Verkehr

Fricktal «Keine Pflästerlipolitik!»: Grossräte fordern, dass die Regierung das Gesamtverkehrskonzept vor dem Entscheid zum Halbstundentakt vorlegt Die Regierung will mehr Busse statt des Halbstundentakts zwischen Laufenburg und Stein – das gefällt vielen Fricktalerinnen und Fricktaler nicht. In der nächsten Woche treffen sich Fricktaler Grossräte aus allen Parteien mit Verkehrsdirektor Stephan Attiger. Eine Forderung ist klar: Das Gesamtverkehrskonzept gehört auf den Tisch. Thomas Wehrli 09.12.2022, 05.00 Uhr

Bleibt es beim Stundentakt in Laufenburg? Andrea Worthmann

Die Fricktaler Grossrätinnen und Grossräte geben den Kampf um den Halbstundentakt auf der Strecke Laufenburg und Stein noch nicht auf. Viele von ihnen stehen der Idee der Regierung, Busse statt zusätzliche Züge einzusetzen, skeptisch gegenüber. Damit stellen sie sich hinter die Region um den Bezirkshauptort, der heute ÖV-technisch eher mässig erschlossen ist.

Ein entscheidender Moment wird nächste Woche sein. Da treffen sich Fricktaler Grossrätinnen und Grossräte aus allen Fraktionen mit Verkehrsdirektor Stephan Attiger, wie Alfons P. Kaufmann, Fraktionschef der Mitte, auf Anfrage bestätigt.

Es geht dabei auch darum, aufzuzeigen, dass es das Gesamtverkehrskonzept «dringend braucht». Dieses ist in Arbeit, «muss aber forciert werden», sagt Kaufmann. Denn:

Alfons P. Kaufmann. Fraktionschef Die Mitte. Alex Spichale

«Man kann nicht das Sisslerfeld und die Mittelschule planen, beim ÖV aber nichts tun – sonst laufen wir in ein gröberes Verkehrsproblem hinein.»

Vom Gesamtverkehrsplan hängt für Kaufmann auch ab, ob man zuerst auf eine Buslösung setzen kann oder sogleich auf die Zuglösung setzen muss. «Dabei ist wichtig, auch über eine Reaktivierung der Rheintallinie nachzudenken», so Kaufmann.

Bahnstrecke seit 1994 nicht mehr in Betrieb

Die Bahnstrecke zwischen Laufenburg und Koblenz wurde 1994 für den Personenverkehr stillgelegt und dient seither nur noch dem Güterverkehr. Seit einigen Jahren laufen jedoch auf politischem Parkett Bestrebungen, die Linie zu reaktivieren. Kaufmann begrüsst die Idee. Er ist überzeugt:

«Ein Grossteil der Arbeitskräfte im Sisslerfeld wird aus dem Raum Zurzach und Waldshut stammen.»

Bevor man die Firmen ansiedle, müsse die Verkehrsfrage gelöst sein, so Kaufmann. Er erwartet vom Kanton, dass dieser das Fricktal als wichtige Region ernst nehme «und keine Pflästerchenpolitik betreibt». In andere Regionen investiere der Kanton Millionen. «Auch wir im Fricktal haben ein Anrecht darauf, dass bei uns investiert wird.»

Offene Fragen klären

Ähnlich sieht es Christoph Riner (SVP). «Das Fricktal darf nicht übergangen werden und ihm darf nicht einfach eine Lösung aufoktroyiert werden.» Riner hält ein Gesamtverkehrskonzept ebenfalls für wichtig und dringend. Gleichzeitig fordert er, dass offene Fragen geklärt werden.

Eine ist für ihn die Finanzierung: «Hier sind noch viele Punkte unklar», sagt er. So zeigt die Botschaft der Regierung auf, dass der günstigste Ausbau auf den Halbstundentakt rund 61 Millionen Franken kostet. Bei dieser Variante würde der Halbstundentakt asymmetrisch erfolgen, das heisst, er wäre immer in der Hauptverkehrsrichtung direkt an den Anschluss in Stein angebunden. Am Morgen also Richtung Basel, am Nachmittag Richtung Laufenburg. Riner ist sich sicher:

Christoph Riner, SVP-Grossrat. Gioia Loredana

«Ein Teil der Kosten fällt auch wegen des Güterverkehrs an. Diese müssen ausgewiesen und verrechnet werden.»

Zentral scheint Riner aber noch ein anderer Punkt: «Wir Fricktaler müssen mit einer Stimme sprechen.» Nur dann habe man Chancen auf Erfolg. Aber auch dann bedarf es noch viel Lobbyarbeit in den Fraktionen. Denn:

«Wenn nur wir Fricktaler für den Halbstundentakt sind, hat er im Grossen Rat keine Chance.»