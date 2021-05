Fricktal Kampfansage nach Expansion der Basellandschaftlichen Kantonalbank: «Wir sind vor Ort – und bleiben es» Vor knapp einem halben Jahr expandierte die Basellandschaftliche Kantonalbank ins Fricktal, mit Filialen in Rheinfelden und Frick. Im Interview spricht die Bankleitung über Wildern in fremdem Territorium, Identifikation – und darüber, wie das Fricktal tickt. Thomas Wehrli und Simon Widmer 26.05.2021, 05.00 Uhr

Linus Loris (links) und Jan Mathis ziehen nach der Expansion der Basellandschaftlichen Kantonalbank ins Fricktal eine erste Zwischenbilanz. Daniel Desborough

Die Eruptionen im Aargauer Bankenwesen waren im letzten Sommer weitherum spürbar. Ende August gab die Credit Suisse bekannt, dass sie den Brand Neue Aargauer Bank (NAB) von der Bildfläche verschwinden lässt und die NAB in ihr Stammgeschäft integriert.

Die Ankündigung war noch heiss, als alle anderen Banken im Aargau bereits damit begannen, um die Gunst von NAB-Kunden zu werben, die diesen Wechsel nicht mitmachen wollten und ein neues Finanz-Zuhause suchten.

Ein neuer Player am Horizont

Im Fricktal tauchte zudem mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) ein neuer Player am Horizont auf. Die Bank hatte zwar damals schon mehrere tausend Kunden im Fricktal, aber noch keine Fricktaler Filiale. Das wollte sie nun ändern: Im September, keine vier Wochen nach der Ankündigung des NAB-Aus, teilte die BLKB mit, dass sie «die Wachstumschancen, die sich aufgrund von Veränderungen in der regionalen Bankenlandschaft ergeben», ergreift und ab Februar 2021 mit je einer Filiale in Frick und Rheinfelden präsent sein wird.

Beide Filialen sind nun seit einigen Monaten in Betrieb. Wie sind sie gestartet? Wie hat sich die Zahl der Kunden entwickelt? Und: Wo wird der definitive Standort in Frick sein? Ein Gespräch mit Jan Mathis, Leiter der Region Fricktal, und Linus Lori, Leiter Unternehmenskundenberatung Region Fricktal.

Im Herbst 2020 wurde im Aargau doppelt Bankgeschichte geschrieben. Im August liess die Credit Suisse die Bombe platzen, dass die Neue Aargauer Bank von der Bildfläche verschwindet. Im September kündete die BLKB an, dass sie im Fricktal zwei Filialen eröffnet. Was hat zu diesem Entscheid geführt?

Jan Mathis: Das Fricktal gehört seit jeher zum Einzugsgebiet der BLKB. Hier sind 7000 unserer Kunden zu Hause. Da lag es auf der Hand, im Fricktal auch mit Filialen präsent zu sein.

Und da kam Ihnen natürlich das NAB-Aus gelegen.

Linus Lori: Die Veränderung in der Bankenlandschaft hat uns eine Wachstumschance eröffnet, die wir mit der Eröffnung der beiden Filialen wahrgenommen haben. Die BLKB ist schon lange in der Region aktiv und somit war der Schritt zu physischen Filialen logisch. Wir sind damit zu unseren Kunden gegangen.

Wussten die Mitbewerber davon?

Mathis: Jede Bank trifft eigene Entscheide bezüglich Strategie. Für die BLKB war das Fricktal schon ein Thema, bevor die Credit Suisse ihren Entscheid betreffend NAB kommuniziert hatte.

Die Expansionsgelüste kamen im Aargau nicht bei allen gut an. Wie waren die Rückmeldungen bei Ihnen auf diesen Expansionsschritt?

Lori: Wir persönlich hatten nur gute Rückmeldungen, und zwar von Kunden wie aus der Branche. Der Bankenmarkt im Fricktal hat sich über viele Jahre nicht stark verändert. Durch die Integration der NAB in die Credit Suisse und unsere Filialen ist eine gewisse Dynamik entstanden. Das tut dem Bankenplatz gut. Es zeigt auch, dass das Fricktal eine florierende Wirtschaftsregion ist.

«Wildern» Sie damit aber nicht in fremdem Territorium?

Mathis: Die BLKB will ihre Kundinnen und Kunden da betreuen, wo sie zu Hause sind. Diesem Grundsatz können wir nun mit den beiden Filialen noch besser gerecht werden. Das Fricktal gehört durch die starke Orientierung seiner Bewohnerinnen und Bewohner auf den Wirtschaftsraum Nordwestschweiz schon lange zum Einzugsgebiet der BLKB.

Jan Mathis. Zvg / Aargauer Zeitung

Lori: Wir stellen fest, dass regionale Grenzen zunehmend verschwimmen. Die Digitalisierung und Mobilität der Menschen sind hier starke Treiber. Die BLKB betreut nicht nur viele Kundinnen und Kunden im Fricktal, auch fast zehn Prozent ihrer Mitarbeitenden wohnen hier. Das zeigt, wie stark die Region Nordwestschweiz vernetzt ist.

Nicht alle Kunden wollten den Wechsel von der NAB zur Credit Suisse mitgehen. Profitierte auch die BLKB von einer Wechseldynamik?

Mathis: Durchaus. Wir werden als Alternative im Fricktal wahrgenommen, was auch unser Ziel war und ist. Auch deshalb sind wir mit zwei Filialen vor Ort. Wir wollen zeigen: Wir sind vor Ort – und bleiben es.

Dann wäre die Expansion auch gekommen, wenn die NAB nicht verschwunden wäre?

Lori: Das ist eine hypothetische Frage. Klar ist: Die BLKB hatte bereits vor der Filialeröffnung 7000 Kunden im Fricktal. Diese wollen wir mit den Filialen noch besser betreuen. Aber, klar: Wir sind auch gekommen, um Neukunden zu gewinnen. Dabei hilft uns die Marke BLKB, die in der Nordwestschweiz bestens verankert ist.

Sie haben Rheinfelden und Frick als Filialorte gewählt. Weshalb?

Mathis: Frick und Rheinfelden sind ganz klar Zuzugsgemeinden – auch aus dem Raum Basel. Das spürt man auch an der grossen Zahl an Mitbewerbern. Uns war es wichtig, je einen Standort im Oberen und im Unteren Fricktal zu haben. Dafür boten sich Frick und Rheinfelden mit ihrer guten Anbindung an den ÖV und an die Autobahn an.

Wird es noch einen dritten Standort geben?

Lori: Im Moment konzentrieren wir uns darauf, an den beiden Standorten eine gute Arbeit zu leisten. Unmittelbar sind keine weiteren Niederlassungen geplant.

Als Sie die beiden Filialen angekündigt haben, sprachen Sie von 7000 Fricktaler Kunden. Wie viele sind es jetzt?

Mathis: Zahlen publizieren wir nicht. Wir sind aber mit der Entwicklung sehr zufrieden, das Geschäft hat sich sehr gut entwickelt. Das gab uns die Gewissheit, dass wir den richtigen Entscheid getroffen haben, sowohl im Privatkunden- wie im Firmenkundenbereich.

In welchem Bereich sind Sie stärker präsent?

Lori: Wir sind in beiden Bereichen in etwa gleich stark. Die BLKB ist eine typische Universalbank, und da gehören sowohl Privat- als auch Unternehmenskunden dazu, insbesondere KMU, aber auch Vereine, Institutionen und die öffentliche Hand.

Das Fricktal soll, so kündete es die BLKB an, zu einer der wachstumsstärksten Regionen im BLKB-Netz werden. Wie weit sind Sie mit diesem Plan?

Lori: Es ist nach wenigen Monaten noch etwas zu früh, dazu eine Aussage zu machen. Die Kundenberater sind aber sehr gut ausgelastet, wir sind auf Kurs.

Was macht eigentlich das Fricktal für eine Bank attraktiv?

Mathis: Das Fricktal ist eine prosperierende Wirtschaftsregion und wächst nach wie vor stark. Das macht die Region sowohl für den Privatkunden- wie den Firmenkundenbereich attraktiv – und zwar langfristig. Unser Slogan, «wir sind gekommen, um zu bleiben», passt da bestens. Das ist nicht überheblich gemeint. Wir sagen damit, dass wir einen langfristigen Entscheid getroffen haben und dass wir langfristig in der Region aktiv sein wollen.

Welche Bereiche werden in Zukunft besonders nachgefragt werden?

Mathis: Im Privatkundengeschäft sicherlich der Vorsorgebereich. Die Schweizerinnen und Schweizer werden immer älter, und deshalb ist es wichtig, frühzeitig die Vorsorge zu planen. Wer heute 35 oder 40 Jahre alt ist, tut gut daran, sich Gedanken über die Zeit nach der Pensionierung zu machen.

Lori: Im Unternehmenskundenbereich liegt ein Fokus bei den Jungunternehmern. Wir finanzieren nicht nur vielversprechende Projekte, sondern bieten Jungunternehmern auch eine breite Palette an Beratungen und Dienstleistungen an. Das Projekt «100 fürs Baselbiet» ist nur eine unserer Initiativen. Ein zweiter Fokus liegt bei der Planung von Nachfolgeregelungen. Das ist ein wichtiges Thema, das leider manchmal etwas vernachlässigt respektive zu spät angegangen wird.

Die BLKB verpflichtete 14 ehemalige NAB-Mitarbeitende. Damit holte sie sich Mitarbeitende an Bord, die den Bankenplatz Fricktal bestens kannten und viele Kundenkontakte mitbrachten. Ein gelungener Coup!

Mathis: Ich selber komme auch von der NAB. Wie ich haben alle ehemaligen NAB-Mitarbeitenden einen starken Fricktalbezug. Viele wohnen im Fricktal, und alle beraten schon seit langem Kunden in der Region. Das hat uns den Start erheblich erleichtert. Denn jede Region tickt anders. Das gilt sogar innerhalb des Fricktals; das Untere Fricktal tickt anders als das Obere. Gleichzeitig half es auch, schnell zu einem Team zu werden. Wir kennen uns und können uns blind vertrauen. Das war ein enormer Vorteil.

Jede Bank hat ihre Kultur. Wie schwer ist es, wenn man da in eine neue Kultur eintaucht?

Mathis: Das fiel uns nicht schwer, wir fühlten uns schon von Anfang an daheim. Die BLKB hat uns Vertrauen geschenkt, wir haben schon von der ersten Sekunde an gespürt, dass es toll wird.

Lori: Zentral sind dabei die Werte, wie zum Beispiel die lokal-regionale Verbundenheit. Es ist uns wichtig, Verantwortung in den Regionen zu übernehmen, in denen wir tätig sind, für die Region und ihre Menschen da zu sein. So war es für uns klar, dass wir beim Umbau der Niederlassung in Rheinfelden grossmehrheitlich regionale Unternehmen und Handwerksbetriebe berücksichtigen.

Ist der Umbau auf Kurs?

Mathis: Der Umbau läuft sehr gut. Wir sind im Zeitplan, das heisst wir werden im November umziehen können. Das Provisorium ist zwar nicht weit weg vom Bahnhof, aber die Vorfreude ist riesig. Der neue, definitive Standort im ehemaligen Coop-Gebäude unterhalb des Bahnhofs liegt sensationell.

Derweil wartet man in Frick noch immer auf die Bekanntgabe des definitiven Standortes. Ist er gefunden?

Mathis: Die Gespräche laufen, und wir sind guten Mutes, dass wir bald kommunizieren können.

Ein Vorschlag: Vis-à-vis der Migros hat es ein Gebäude, in dem sich früher schon eine Bank befand. Das wäre doch optimal!

Mathis: Ein Ort mit Geschichte. Das wäre natürlich ein Bijou.

Weshalb kommt die Standortfindung in Frick viel langsamer voran als in Rheinfelden?

Lori: Sie kommt in Frick überhaupt nicht langsam voran. In Rheinfelden hatten wir einfach wahnsinnig viel Glück und fanden den richtigen Ort innert weniger Monate schnell, quasi im Turbomodus. Es ist nicht selbstverständlich, so schnell einen perfekten Standort zu finden.

Baut man heute eine Filiale anders als noch vor 10 oder 20 Jahren?

Lori: Die Unterschiede sind eigentlich gar nicht so gross, denn bei einer Bank dreht es sich immer noch um die bestmögliche Beratung der Kundinnen und Kunden. Die Bedürfnisse der Kundschaft haben sich jedoch geändert. Man versucht heute, die Bank offen und wohnlicher zu gestalten. Der Kunde soll sich zu Hause fühlen. Zudem sorgt die Digitalisierung dafür, dass es einzelne Angebote nicht mehr braucht. Dafür kommen neue hinzu.

Mathis: Die Filialen sind eine Art Begegnungsstätte, natürlich mit der Diskretion, die zu einer Bank gehört. Deshalb sind wir mit zwei Filialen im Fricktal präsent. Heute kann vieles digital erledigt werden. Bei einer Anlage- oder einer Hypothekenberatung wünschen sich jedoch noch viele Kundinnen und Kunden, persönlich vor Ort beraten zu werden.

Wie hat Corona die Arbeit verändert?

Lori: Physische Begegnungen waren nicht mehr oder nur noch mit Einschränkungen möglich. Darauf mussten wir reagieren und unser Beratungsangebot entsprechend anpassen. Die Coronapandemie hat zu einem Schub für neue, digitale Technologien geführt.

Bleibt es digital?

Lori: Ein Teil sicherlich. Wir begegnen unseren Kundinnen und Kunden auf dem Weg, den sie wünschen. Bei beratungsintensiven Geschäften spüren wir weiterhin das Bedürfnis nach persönlicher Beratung vor Ort.

Was ist Ihr Ziel respektive Wunsch für dieses Jahr?

Mathis: Ich wünsche mir, dass es so gut weiterläuft wie bisher und dass wir auf dem Bankenplatz Fricktal zu einem wichtigen Player werden (lacht). Und natürlich hoffe ich, dass wir möglichst viele Neukunden von uns und unserer Arbeit begeistern können. Unser Ziel ist es, mit ehrlicher Arbeit vorwärtszukommen.

Lori: Ich hoffe, dass wir die Fricktaler weiterhin begeistern können und dass wir als Fricktaler Bank wahrgenommen werden, gerade weil wir ja auch Fricktaler sind. Ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird.