Fricktal - In Rheinfelden steigt die Hoffnung auf das «Grümpeli» – Wallbach musste den Anlass dagegen absagen

Anfang Juni gilt es für die Fricktaler Amateurfussballer wieder ernst: Die Meisterschaften der Fussballverbände Nordwestschweiz und Aargau werden fortgesetzt. Zumindest die unterbrochenen Vorrunden sollen beendet und die Meisterschaften dann gewertet werden.

Der FC Wallbach etwa startet am Samstag, 5. Juni, auswärts beim souveränen 2.-Liga-Leader Concordia Basel. Zuvor, am 3. Juni, treffen die Wallbacher in einem Testspiel auf den FC Frick. Die Fricker wiederum haben ihre Vorrunde bereits abgeschlossen – aber dennoch einen wichtigen Termin vor Augen: Am 15. Juni treffen sie im Viertelfinal des Aargauer Cups auf den 2. Ligisten Fislisbach.

Die Vorfreude dominiert

«Das wird nach diesen schwierigen Monaten ein echtes Highlight», sagt FC Frick-Präsident Hans Reimann. Bei den Vereinen dominiert derzeit ohnehin die Vorfreude. Robin Güntert vom FC Wallbach etwa sagt: «Es waren lange Monate ohne Fussball oder nur mit Training – das wird auf Zeit auch langweilig. Deshalb brennen die Teams auf die Ernstkämpfe.»

Nach der langen Pause gelte es aber, trotz aller Motivation die richtige Balance zu finden, sind sich die Verantwortlichen einig. Ansonsten würden Verletzungen drohen. «Wir versuchen deshalb, im Training die Intensität eines Spiels zu simulieren», sagt Güntert.