Aus für den digitalen Dorfplatz in Mettauertal - warum?

Der digitale Dorfplatz von Crossiety will die Einwohnerinnen und Einwohner miteinander vernetzen. Im Fricktal sind zwei Gemeinden dabei: Mettauertal und Rheinfelden. Doch während das Angebot in Rheinfelden gut genutzt wird, hat Mettauertal den digitalen Dorfplatz gekündet. Warum funktioniert er in Rheinfelden und in Mettauertal nicht?

Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr