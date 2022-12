Der Schweizer Tanktourismus bommt noch immer

Fricktal In Deutschland bis zu 30 Rappen günstiger: Beim Diesel boomt der Tanktourismus über die Grenze immer noch Die Spritpreise zwischen der Schweiz und dem grenznahen deutschen Ausland haben sich weitgehend angeglichen. Mit einer Ausnahme: dem Diesel. Umgekehrt kommen viel weniger Deutsche über die Grenze, um hier zu tanken. Mitspielen dürfte dabei der oftmals schlechte Wechselkurs – aber auch, dass das Fricktal nachweislich eine Benzinpreishochburg ist. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Deutschland zu tanken, wie hier in Bad Säckingen, ist für Fahrerinnen und Fahrer von Dieselautos immer noch attraktiv. Bild: Hans Christof Wagner

Stopp an der «Esso»-Tankstelle in Bad Säckingen – der Liter Diesel wird hier am Freitag für 1.83 Euro verkauft. Die Autos mit deutschen Kontrollschildern sind in der Mehrzahl. Aber es hat auch welche mit schweizerischen. «ZH» steht auf dem VW-Bus eines Ehepaars. 40 Kilometer Weg haben die beiden auf sich genommen, um ihren Wagen mit Diesel vollzutanken. Sie sagen:

«Hier ist der Diesel bis zu 30 Rappen günstiger als bei uns.»

Aber klar, räumen sie ein: Allein fürs Tanken nach Bad Säckingen zu fahren, hätte sich nicht gelohnt. Sie würden ihren Trip an die Tankstelle mit einem Abstecher in die Einkaufsmärkte verbinden, erzählen sie.

In Sachen Diesel gibt es den Tanktourismus der Schweizerinnen und Schweizer also immer noch. Aber beim Benzin haben sich nach Ende der deutschen Spritpreisbremse die Preise zwischen der Schweiz und Deutschland weitgehend angeglichen. Richtig sparen kann man hier als Schweizer in Deutschland kaum mehr. Manchmal ist es auch etwas Glückssache, denn in Deutschland gehen die Spritpreise mehrfach am Tag rauf und runter.

Deutsche kommen kaum mehr zum Tanken

1.73 Euro kostet der Liter Bleifrei 95 an der Bad Säckinger «Esso»-Tankstelle. Gut, gegenüber den 1.89 Franken an der Steiner «Tamoil»-Tankstelle ist das ein Schnäppchen. Dafür kostet der Liter Bleifrei an der Steiner «Avia»-Tankstelle nur 1.71 Franken, an der Eiker Garage Frei 1.75 Franken und bei Coop in Frick 1.77 Franken.

Den teils auch in Euro angeschriebenen Preisen scheinen dazu unterschiedliche Wechselkurse zugrunde zu liegen. Bei «Avia» in Stein sind der Euro- und der Frankenpreis nahezu eins zu eins – was der aktuellen Umrechnung beider Währungen entsprechen dürfte. Bei Coop in Frick ist der Franken aber deutlich stärker: 1.77 Franken werden dort in 1.86 Euro umgerechnet.

Schon optisch nicht unbedingt ein Kaufanreiz für Deutsche, sich im Fricktal den Tank zu füllen. Das bemerkt auch Hanspeter Frei, Inhaber der Garage Frei in Eiken. Er sagt:

«Der deutsche Tanktourismus war auch schon mal höher. Im Moment bestehen kaum finanzielle Anreize zum Tanken herüberzufahren.»

Innerhalb der Region und darüber hinaus aber dürfte der Tanktourismus zunehmen. Denn der Touring Club Schweiz (TCS) hat mit dem «Benzinpreis-Radar», das Ende November online ging, erstmals ein schweizweites Benzinpreis-Vergleichsportal lanciert. Mittlerweile sind laut TCS-Sprecherin Sarah Wahlen über 95 Prozent der Schweizer Tankstellen darin erfasst. Der TCS beziffert den damit verbundenen Spareffekt auf bis zu 300 Franken pro Jahr.

Das Fricktal ist eine Benzinpreis-Hochburg

Im Fricktal hat es zwar noch einige Lücken, aber auch hier schafft die App Transparenz. Und beweist eine immer wieder laut werdende These: Das Fricktal ist eine Benzinpreishochburg, bedingt durch die Grenznähe und vergleichsweise wenige Tankstellen.

Schon innerhalb des Aargaus und noch mehr in Richtung Baselbiet wird deutlich: Dort locken die Tankstellen mit deutlich tieferen Preisen – teils mit nur 1.61 Franken für den Liter Bleifrei 95.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen