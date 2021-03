Fricktal Immer weniger Mitglieder, immer weniger Bedeutung: Die Kirchen verlieren weiter an Boden – sieben Erkenntnisse Die Zahl der Kirchenmitglieder schrumpft und schrumpft, auch im Fricktal. Im Bezirk Rheinfelden gehören schon fast 50 Prozent keiner der drei christlichen Konfessionen mehr an. Die AZ präsentiert sieben Erkenntnisse aus den statistischen Daten von Bund, Kanton und Gemeinden. Thomas Wehrli 20.03.2021, 05.00 Uhr

In Frick sinkt der Anteil der Katholiken – hier die römisch-katholische Kirche – seit den 1970er-Jahren kontinuierlich.

Marc Fischer (9. Oktober 2014)

Sie sind dann mal weg. Immer mehr Menschen kehren den beiden grossen Konfessionen den Rücken – auch im Fricktal. Gleichzeitig hat sich der Zuzug von Menschen verstärkt, die einer anderen oder keiner Religion angehören respektive einer anderen Weltanschauung anhängen. Die beiden korrelierenden Faktoren führen dazu, dass die gesellschaftliche Bedeutung der beiden grossen Konfessionen auch im Fricktal zunehmend abnimmt. Was bedeutet das? Sieben Erkenntnisse aus den statistischen Daten, welche die AZ bei Bund, Kanton und Gemeinden gesammelt hat.

Im Bezirk Laufenburg, der einst erzkatholisch war – 1880 waren über 97 Prozent der Einwohner Katholiken –, kam die Wende 2019: Erstmals war da die Gruppe «andere/keine Religion» mit einem Bevölkerungsanteil von 42,23 Prozent grösser als die Gruppe der Römisch-Katholischen (41,17 Prozent).

Im Bezirk Rheinfelden betrug die Zahl der Personen ohne oder mit einer anderen Religion 2019 sogar schon 47,93 Prozent; die 50-Prozent-Marke dürfte – geht die Entwicklung im gleichen Tempo wie in den letzten Jahren weiter – in diesem Jahr erreicht werden. Überholt hat die Gruppe der «anderen/keine Religion» die Römisch-Katholischen schon 2011.

Dies auch deshalb, weil im unteren Fricktal die christkatholische Kirche, die sich 1870 von der römisch-katholischen abgespalten hat, traditionell stark ist. Aktuell sind rund vier Prozent christkatholisch, 2011 waren es rund fünf Prozent. Rechnet man die beiden katholischen Konfessionen zusammen, überholte die Gruppe «andere/keine Religion» die Katholiken 2013.

Diese Entwicklung ist natürlich nur zum Teil den Kirchenaustritten geschuldet; starker Treiber ist auch der Zuzug vieler Menschen mit einem anderen Glauben, etwa dem muslimischen.

Pro Jahr wachsen die beiden Fricktaler Bezirke um je 200 bis 400 Personen. Unter den Zuzügern sind auch viele Katholiken und Reformierte, etwa aus Deutschland oder Italien.

Einwanderer aus Italien sorgten insbesondere in den 1960er-Jahren dafür, dass die Zahl der Katholiken im Fricktal, vorab in Laufenburg, stark anstieg.

Die Trendwende kam bei den Römisch-Katholischen im oberen Fricktal in den 1990er-Jahren. Seither sinken die Zahlen der Mitglieder. Gehörten der römisch-katholischen Kirche zur Jahrtausendwende noch 15302 Personen an, waren es Ende 2019 nur noch 13524 – ein Minus von knapp 1800 Personen. Dies ist zum einen auf strukturelle Veränderungen zurückzuführen, zum anderen aber auch auf zunehmende Austritte. Dazu trugen nicht zuletzt die Missbrauchsskandale in der römisch-katholischen Kirche bei.

Im unteren Fricktal setzte der Rückgang bei den effektiven Zahlen zehn Jahre später ein. Bekannten sich 2011 noch 15352 Personen zur römisch-

katholischen Kirche, waren es 2019 noch 13986.

Anders verlief die Entwicklung bei den Reformierten. Sie hatten im oberen Fricktal Ende des 19. Jahrhunderts eine marginale Bedeutung, im unteren Fricktal stellten sie mit 1880 rund acht Prozent der Bevölkerung. Durch Zuzüge aus reformierten Gebieten – unter anderem aus dem Raum Basel – und durch gemischtkonfessionelle Ehen, die lange verboten waren, gewannen die Reformierten im 20. Jahrhundert zunehmend an Bedeutung.

Im Bezirk Rheinfelden stellten sie um 1980 rund einen Drittel der Bevölkerung. Danach ging ihr Gewicht zurück und heute sind noch knapp 19 Prozent reformiert. Im oberen Fricktal setzte die Durchmischung der Gesellschaft auf tieferem Niveau und zaghafter ein. Den Höhepunkt erreichten die Reformierten um die Jahrtausendwende, als sie gut 22 Prozent der Einwohner ausmachten. Heute sind es noch 16,6 Prozent.

Durch den Zuzug aus anderen Kantonen und Nationen nahm die effektive Zahl der Reformierten und Katholiken auch noch zu, als sich die ersten in den 1990er-Jahren von den Kirchen abwandten und austraten. In den letzten zwei Jahrzehnten ging die Zahl der Römisch-Katholischen um 12 Prozent zurück. Die Bevölkerung wuchs in dieser Zeit jedoch um rund 47 Prozent. Dies zeigt die Diskrepanz der Entwicklung.

Die Zahl der Reformierten stieg im Fricktal bis 2011 auf gut 5900, seither sinkt die Mitgliederzahl kontinuierlich auf aktuell 5453. Das Minus beträgt somit rund acht Prozent.

Im Bezirk Rheinfelden erreichten die Römisch-Katholischen ihren Höchstwert 2011. Das Minus beträgt seither knapp neun Prozent. Zum Vergleich: Die Bevölkerung wuchs in diesem Zeitraum um 8,5 Prozent. Die Reformierten zählten um die Jahrtausendwende 11153 Gläubige, heute sind es noch 9107. Dies entspricht einem Rückgang von gut 18 Prozent.

Die Zahlen zeigen auch, dass die Entwicklung different ist und sich je nach Region sowie Zeitraum deutlich anders zeigt.

Dies gilt noch viel mehr, wenn man die Zahlen auf Gemeindeebene anschaut; die AZ hat es für sechs Gemeinden getan (siehe Grafiken). Die Differenzen sind zum Teil immens, die Gemeinden sind unterschiedlich stark von Zuzügern anderer Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen geprägt.

Bis 1970 waren die drei christlichen Konfessionen in beiden Bezirken dominant. Im unteren Fricktal änderte sich dies bereits in den 1970er-Jahren; die Zahl der Gruppe «andere/keine Religion» erreichte hier 1980 knapp zehn Prozent, im oberen Fricktal war dieser Wert erst zehn Jahre später erreicht.

Seither steigen die Zahlen rasant an, was auch mit dem Zuzug und den Familiengründungen von Menschen mit nichtchristlichem Glaubenshintergrund zusammenhängt.

Im unteren Fricktal lebten 1980 gut 2700 Personen, die keiner der drei christlichen Konfessionen angehörten. Heute sind es knapp 23000 – ein Plus von 840 Prozent. Im oberen Fricktal waren es 1980 gut 800 Personen, heute sind es knapp 14000 – ein Plus von 1700 Prozent.

Betrachtet man die Konfessions- und Religionszugehörigkeit auf Gemeindeebene, so zeigt sich, dass die Bedeutungsabnahme der beiden grossen Konfessionen zwar überall feststellbar ist, sich die Dynamik aber in jeder Gemeinde anders zeigt.

In Stein beispielsweise nahm die effektive Zahl der Römisch-Katholischen zwischen 1970 und 1990 ab, stieg dann aber nochmals auf den gleichen Wert wie 1970 an und sinkt seither kontinuierlich. Aktuell – also Ende 2020 – sind noch 28,3 Prozent der Einwohner Katholiken. Vor 40 Jahren waren noch gut 58 Prozent der Einwohner katholisch.

Das Dorf hat mit rund 40 Prozent den klar höchsten Ausländeranteil im Fricktal; entsprechend liegt auch der Anteil der Gruppe «andere/keine Religion» mit 57 Prozent um rund zehn Prozent über dem Durchschnitt des Bezirks.

Anders in Frick. Hier sinkt der Anteil der Katholiken seit den 1970er-Jahren kontinuierlich. Aktuell gehören 32 Prozent der römisch-katholischen Kirche an (1980 waren es noch knapp 69 Prozent), 16 Prozent der reformierten – und knapp 52 Prozent geben eine andere oder keine Religion an. Der Wert liegt damit ebenfalls um zehn Prozent über dem Bezirksdurchschnitt.

Die beiden Beispiele zeigen auch: In urbaneren Räumen schreitet die Säkularisierung respektive die Religionsdurchmischung in der Regel schneller voran als im ländlicheren Raum, etwa den Fricktaler Seitentälern.

Wie stark die Segmentierung von der Bevölkerungsstruktur und dem Wohnungsangebot abhängt, zeigt das Beispiel von Gipf-Oberfrick, der Nachbargemeinde von Frick. Während in Frick um die Jahrtausendwende bereits ein Viertel der Einwohner weder der reformierten noch der römisch-katholischen Kirche angehörten, waren es zum selben Zeitpunkt in Gipf-Oberfrick erst 16 Prozent. Damit lag der Wert sogar noch gut zwei Prozent unter dem Bezirksdurchschnitt.

Deutlich langsamer vollzieht sich die Segmentierung in Laufenburg. Da die Gemeinden Sulz und Laufenburg vor zehn Jahren fusioniert haben, bildet die Grafik für den ganzen Zeitraum ab 1970 die Zahlen für die damals noch zwei eigenständigen Kommunen ab. Sulz war traditionell (schwarz-)katholisch, Laufenburg erlebte eine Stärkung des Katholikenanteils durch den Zuzug vieler Italiener in den 1960er-Jahren.

1980 stellten die Römisch-Katholischen noch knapp 80 Prozent der Einwohner, seither sank ihre Zahl – effektiv wie prozentual – stark ab. Ende letzten Jahres waren noch 46 Prozent der Einwohner römisch-katholisch. Sie lagen damit nur noch knapp vor den Angehörigen «anderer/keiner Religion»: Den 1695 Katholiken stehen 1561 Einwohner gegenüber, die keine oder eine andere Religion ausüben. Innert zehn Jahren stieg ihr Anteil von 32 auf 42 Prozent an.

Die christkatholische Kirche entstand als Abspaltung von der römisch-katholischen nach dem Ersten Vatikanischen Konzil – auch, weil das Konzil festlegte, dass der Papst in Glaubensfragen unfehlbar ist.

Insgesamt gehören den Altkatholiken, wie sie auch heissen, in der Schweiz rund 13500 Mitglieder an – ein beachtlicher Teil davon lebt im Fricktal.

Besonders im Bezirk Rheinfelden sind die Christkatholiken stark vertreten.

1940 waren sie im Bezirk Rheinfelden fast so stark wie die römisch-katholische Kirche. 1950 zählte die christkatholische Kirche im unteren Fricktal gut 3900 Mitglieder, heute sind es gemäss der kantonalen Statistik noch rund 1900.

In Rheinfelden lebten Ende 2020 nach Auskunft der Gemeinde 180 Christkatholiken. Sie machten damit 1,3 Prozent der Bevölkerung aus; im ganzen Bezirk waren es Ende 2019 – die Zahlen für 2020 werden vom Kanton erst nächste Woche veröffentlicht – knapp vier Prozent.

Deutlich stärker sind die Christkatholiken in Möhlin. Hier kommt die christkatholische Kirche auf einen Anteil von 7,2 Prozent. 804 der 11104 Möhliner gehörten Ende letzten Jahres der christkatholischen Kirche an. Doch auch sie wird kleiner: 2010 lebten in Möhlin noch 964 Christkatholiken – ein Minus von knapp 17 Prozent. Damals machten die Christkatholiken noch 9,6 Prozent der Bevölkerung aus.