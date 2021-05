Fricktal Immer mehr Populationen in beiden Basel – besiedelt die Tigermücke jetzt auch das Fricktal? Die asiatische Tigermücke breitet sich in der Region Basel weiter aus. Inzwischen hat sich auch in Birsfelden, keine zehn Kilometer von Kaiseraugst entfernt, eine Population etabliert. Im Aargau wurden im vergangenen Jahr dagegen nur vereinzelte Funde gemacht. Aber: Die Behörden rechnen auch hier längerfristig mit einer Ansiedlung. Nadine Böni 03.05.2021, 05.00 Uhr

Die asiatische Tigermücke ist ursprünglich im süd- und südostasiatischen Raum beheimatet und wurde über den internationalen Verkehr nach Europa verschleppt. Zvg / Aargauer Zeitung

Die Tigermücke breitet sich in der Region Basel weiter aus. Nachdem sie 2015 erstmals im Kanton Basel-Stadt nachgewiesen wurde, hat sie sich seither in mehreren Stadtquartieren fest angesiedelt. Nun wurde erstmals auch im Baselbiet eine etablierte Population entdeckt. In Birsfelden, keine zehn Kilometer vom Fricktal entfernt.

Einzelne Einschleppungen, keine Populationen

Im Aargau aber geben die Experten eine gewisse Entwarnung. In zwei zur Überwachung der invasiven Mücken aufgestellten Fallen wurden vergangenes Jahr Eier der asiatischen Tigermücke nachgewiesen, in Kaiseraugst und Kölliken. Hinzu kam ein Fund am Klingnauer Stausee. Dort wurde im Rahmen einer Forschungsarbeit eine Mücke eingefangen.

So können die Tigermücken gestoppt werden Die Gesundheitsbehörden beider Basel geben Tipps, was die Bevölkerung ausrichten kann, um die Ausbreitung einzudämmen. Die Tigermücke nutzt flache, stehende Gewässer zur Eiablage, etwa Topfuntersetzer, Regentonnen oder Vasen. Die wichtigste und einfachste Massnahme gegen die Bildung von Brutstätten besteht deshalb darin, unnötige Wasserbehälter zu vermeiden. Ungenutzte Behältnisse sollten entweder gekehrt oder unter einem Dach gelagert werden, damit sich kein Regenwasser sammeln kann. Regentonnen sollten etwa mit einem Netz mückendicht verschlossen werden. Gefässe wie Tiertränken und Kinderplanschbecken sollten wöchentlich entleert werden. Verdächtige Mücken – die asiatische Tigermücke ist zwischen fünf und zehn Millimeter gross und auffällig schwarz-weiss gemustert – sollen an das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut gemeldet werden.

Pie Müller, Entomologe und Leiter der Arbeitsgruppe Vektorkontrolle am Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut, geht deshalb davon aus, dass es sich um einzelne Einschleppungen und nicht um etablierte Populationen handelt. Diese Einschätzung teilt Christine Trachsel, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim zuständigen kantonalen Amt für Verbraucherschutz.

Bevölkerung ist gut sensibilisiert

Warum sich die Mücke in beiden Basel derart schnell ausbreitet, im Aargau bisher aber kaum auftritt, ist dabei unklar. Möglich scheint, dass klimatische Unterschiede eine Rolle spielen. Pie Müller: «Die Tatsache, dass wir in Basel bereits etablierte Populationen haben, ist sehr wahrscheinlich eine Folge einer hohen Anzahl Einschleppungen, klimatischer Bedingungen sowie des für die Tigermücke idealen, grossflächigen urbanen Lebensraums.»

Nicht ausgeschlossen werden kann natürlich, dass es auch im Aargau bereits Populationen gibt, diese einfach noch nicht entdeckt wurden. Trachsel aber meint:

«Aufgrund der Lästigkeit der Tigermücke und ihrer Vorliebe für Siedlungsgebiete ist es gut möglich, dass eine Population gemeldet würde.»

Die Entwicklung wird auch im Aargau weiterhin beobachtet. Eine Prognose, ob sich die Tigermücke auch hier etabliert, sei «schwierig zu erstellen, da die Entwicklung von vielen Faktoren abhängt», sagt Müller. Christine Trachsel hält eine Ansiedlung für realistisch:

«In Folge der Klimaerwärmung ist auch im Kanton Aargau längerfristig mit einer Ansiedlung zu rechnen.»