Juseso Fricktal feiert 50-Jahre-Jubiläum

Fricktal «Im Jubiläumsjahr wird quer durchs Fricktal gefeiert»: Jugendseelsorge wird ein halbes Jahrhundert alt 1972 als loser Zweckverband in Rheinfelden gegründet ist die Juseso Fricktal zu einer professionellen Fachstelle für Jugendarbeit gereift. Gerade in Zeiten voller Krisen ist es für sie besonders wichtig, mit ihren Angeboten für Jugendliche Orientierung zu stiften und christliche Werte zu vermitteln. Ihr 50-Jahr-Jubiläum zelebriert sie mit einer Reihe von Events. Dennis Kalt 02.04.2022, 05.00 Uhr

Darf beim Ostertreffen der Juseso Fricktal – hier 2016 in Rheinfelden – nicht fehlen: das beliebte Sprungtuch. zvg

Ein halbes Jahrhundert liegt es nun zurück, als Priester Lothar Zagst die Jugendseelsorge (Juseso) Fricktal aus der Taufe hob. 1972 als loser Zweckverband der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Fricktals in Rheinfelden gegründet, bestanden ihre Hauptaktivitäten damals in Jugendchören und -gruppen, Jungmannschaften und der Durchführung des Ostertreffens.

Simon Hohler, Geschäftsführer Juseso Fricktal. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Aus dem losen Zweckverband ist mittlerweile eine professionelle Fachstelle für Jugendarbeit mit Sitz in Frick geworden, deren Mission es ist, in der Region der Inbegriff für eine lebendige und aktive kirchliche Jugendarbeit zu sein. Simon Hohler, Juseso-Geschäftsführer, nippt an seinem Kaffee und spricht über Pandemie und Krieg, von Zeiten, in denen es für junge Leute nicht einfach ist, sich zu orientieren. Hohler sagt:

«Gerade jetzt ist es umso wichtiger für sie, Räume und Angebote der Begegnung, Gemeinschaft, Unterstützung, Selbstverwirklichung und Spiritualität zu schaffen.»

Solch ein Angebot ist etwa das «Friday Night»-Kino im Eiker Pfarreisaal. «Wir versuchen bei diesen Treffen, auch christliche Werte zu vermitteln», sagt Hohler. So würden etwa bei den Kino-Abenden Filme mit Tiefgang gezeigt, in denen es etwa um die Bedeutung von Freundschaft geht und die Notwendigkeit, sich für das Richtige einzusetzen.

Freude am Glauben zum Ausdruck bringen

Das Ostertreffen – hier 2017 in Kaisten – wird seit 1972 durchgeführt. Bild: zvg

Während viele Angebote der Juseso-Fricktal für die Jugendlichen hinzugekommen oder wieder verschwunden sind, bildet seit der Gründung 1972 das alljährliche Ostertreffen eine Konstante. Hohler sagt:

«Es soll so darum gehen, die Freude am Glauben und am Leben und die Vielfalt zum Ausdruck zu bringen und auf diese Weise auch die Osterbotschaft zu feiern.»

Nach der Absage 2020 und dem eintägigen Event 2021 findet das Ostertreffen wieder als zweitägige Aktion an Karfreitag und Ostersamstag mit Übernachtung in der Kirchgemeinde Gansingen statt.

Neben 23 Teilnehmenden wirken dieses Jahr 16 Jugendliche und junge Erwachsene mit – darunter viele Freiwillige, was Hohler besonders freut. Denn, so sagt er:

«Uns geht es auch darum, die Jugendlichen und ihre Persönlichkeit zu fördern, indem sie sich etwa bei den Angeboten einbringen und diese mitgestalten.»

Ein weiterer Vorteil: Die Jugendlichen, die das Programm planen, wissen selbst am besten, was in Sachen Jugendarbeit gut ankommt. Gerade vor dem Hintergrund des ersten Jahres nach Corona, in dem wieder – voraussichtlich – ohne Einschränkungen ein Programm angeboten werden könne und es auch wieder viele Freizeitangebote von Schulen und Vereine gebe, sei dies wichtig.

Eine Serie von Jubiläumsevents

Um das 50-Jahr-Jubiläum gebührend zu zelebrieren, wird es dieses Jahr keine grosse zentrale Feier geben. Stattdessen sind in mehreren Orten spezielle Events geplant. «Uns ist es wichtig, dass wir vielerorts präsent sind», sagt Hohler. So solle es ja nicht um die Juseso selbst, sondern um die Jugendlichen gehen.

So treffen sich etwa am 21. Mai in Rheinfelden Jugendliche der 8. Reli-Klassen, um sich in einem Postenlauf durch die Altstadt mit wichtigen Situationen des Lebens auseinanderzusetzen. Auch grosse Sommerpartys im unteren und oberen Fricktal sind geplant.

Von Juni bis August folgt eine interaktive Stadtralley mit Quizfragen zu 50 Jahren Juseso durch die Laufenburger Altstadt, ein «Jump in»-Badi-Event im Kuba Rheinfelden und eine achttägige Jugendreise auf dem Jakobsweg. Der offizielle Anlass zum 50-jährigen Bestehen wird der Jugend-Jubiläums-Gottesdienst am 29. Oktober in Stein sein. «Dort wird es dann etwa für Erwachsene und Ehemalige die Möglichkeit zum Austausch geben», so Hohler.