Lieferdienste und Take-away leiden unter Inflation und Teuerung

Fricktal «Ich verdiene damit nichts mehr, ich zahle drauf»: Warum regionale Beizer immer weniger Freude am Lieferdienst haben Essen frei Haus – das war in den Coronajahren angesichts geschlossener Beizen notgedrungen der Trend. Doch Delivery und Take-away boomen weiter, auch im Fricktal. Aber: Hohe Energie- und Lebensmittelkosten drücken auf die Margen. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mahmut und Selcuk Suvakci von «Melo Pizza» in Frick blicken mit Sorgen auf die Gastronomie. Hans Christof Wagner (7. November 2022)

Der junge Mann, der bei «Melo Pizza» in Frick vorbeischaut, sagt: «Einen Döner bitte zum Mitnehmen.» Mahmut Suvakci macht sich an die Arbeit. Das «zum Mitnehmen, bitte» hören er und sein Team hinter dem Tresen des Fricker Gastrobetriebs noch immer oft. Denn auch wenn Corona, die Pandemie und die Massnahmen dagegen Geschichte sind – das Essverhalten der Menschen hat sich als zäh und ausdauernd erwiesen. Mahmut Suvakci sagt:

«Die Menschen gehen nach wie vor weniger aus als früher. Die haben sich ans Zuhausebleiben gewohnt.»

Klar – als 2020 und 2021 über Monate hinweg Beizen, Restaurants und Imbissbuden pandemiebedingt geschlossen waren, war die Vorort-Bewirtung der Gäste ganz zum Erliegen gekommen. Und doch: Die Menschen könnten sich heute wieder sämtlich am Tisch bedienen lassen, aber sie tun es nicht.

Bei «Kevins Pizza» in Etzgen machen Lieferdienst und Take-away aktuell 90 Prozent des Umsatzes aus. Die restlichen zehn Prozent entfallen auf Stamm- und Laufkundschaft, die vor Ort essen möchte, meist mittags für den schnellen Snack. Inhaber Luis Ramos sagt:

«Die Angst der Menschen vor Ansteckung ist nach wie vor gross.»

Also bestellen sie via den seit Corona etablierten Onlineplattformen wie «Just eat» und lassen sich das gewünschte Essen kontakt- und bargeldlos ins Haus liefern. Aber: Hinter den Kulissen ist das Geschäft ein anderes geworden. Grund ist vor allem, dass sich das Ausliefern der Speisen und Getränke mit den explodierten Spritpreisen extrem verteuert hat.

Bei «Melo Pizza» in Frick stapeln sich die für die Auslieferung vorgesehenen Pizzen. Hans Christof Wagner

Ein Radius von bis zu zwölf Kilometern rund um den Betriebsstandort ist üblich. Ramos hat in Etzgen drei Fahrzeuge, Suvakci in Frick am Wochenende bis zu vier im Einsatz: Neben Benzin schlagen Steuer, Versicherung, Service und Reparaturen zu Buche. Und die Fahrerinnen und Fahrer müssen ausgelastet sein. Baran Isik, Inhaber von «Koala Pizza» in Möhlin, erklärt:

«Ein Fahrer muss drei bis vier Lieferungen pro Stunde haben, damit es sich rentiert.»

Neben den direkten Kosten für die Auslieferung sind es die allgemein explodierten Kosten für Energie und Lebensmittel. «20 Prozent Mehrkosten sind es aktuell beim Mozzarella. Bis zu 70 Prozent mehr kostet Speiseöl», weiss Isik.

Beizer können Mehrkosten nicht an Kundschaft weitergeben

Alle Fricktalerinnen und Fricktaler, die im Liefergeschäft arbeiten, sind sich einig: Die Mehrkosten an die Kundschaft weiterzugeben, ist nur bedingt oder gar nicht möglich. Andernfalls wandere sie ab – die Preistransparenz sei gnadenlos. Und die Konkurrenz ist riesig. Ramos spricht von «sicher 25 Lieferdiensten allein im oberen Fricktal» – ohne grössere Zentren im Hintergrund.

Und noch etwas kommt hinzu: Die Menschen bestellen weniger, halten angesichts von Teuerung und Inflation ihr Geld lieber zusammen. Und wenn sie bestellen, dann nur die Pizza und weder Getränk noch Dessert. Ramos erzielt aktuell teils nur noch 40 Prozent des Umsatzes wie noch vor Corona. Auch gäben viele ihr Geld jetzt lieber auf Festen aus. Denn auch die finden ja nach Corona überall wieder statt.

Die «Probstei» in Laufenburg setze seit Mai 2020 voll auf Lieferdienste – damit könnte aber bald Schluss sein. Nils Hinden (25. Januar 2022)

Laufenburger Propstei steht womöglich vor der Schliessung

Schon immer auf Lieferdienst und Take-away gesetzt, hat die Laufenburger «Propstei», als sie unter Taher Hakimbai im Mai 2020, mitten im ersten Corona-Lockdown, eröffnete. Aber jetzt, zweieinhalb Jahre danach, denkt Hakimbai darüber nach aufzuhören. Er sagt:

«Ich verdiene damit nichts mehr, ich zahle drauf.»

Noch zahlt er für den Strom 1250 Franken pro Monat. Ab Januar werden es dann 3000 Franken sein. Der 160-Prozent-Strompreisschock in Laufenburg – für Hakimbai ist er der Hauptgrund dafür, dass er keine Freude mehr am Wirten hat.

Den haben Mahmut Suvakci und sein Cousin Selcuk in Frick immer noch. Sie sagen: «Auch wenn wir aktuell wenig verdienen, machen wir weiter.» Und nur auf Lieferdienste und Take-away wollen die beiden auch nicht setzen. Das wäre für sie zu anonym, zu kalt, zu unpersönlich. Mahmut Suvakci sagt:

«Die menschliche Nähe und die Zufriedenheit der Kunden zu sehen, wenn es ihnen schmeckt, daran möchten wir festhalten, solange es irgendwie geht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen