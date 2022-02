So gehen Politikerinnen und Politiker mit der Turbo-Öffnung um

Fricktal «Ich merke ja, ob jemand die Hand geben will»: So gehen Politikerinnen und Politiker mit der Normalität um Die Turbo-Öffnung kommt einigen zu schnell, anderen ist sie nicht schnell genug – die Meinungen zur Aufhebung der Massnahmen gehen unter den Fricktaler Politikerinnen und Politikern weit auseinander. Grünen-Grossrätin Gertrud Häseli etwa kritisiert die Übervorsichtigkeit, während Die Mitte-Grossrat Alfons P. Kaufmann wohl auch in Zukunft eine Maske dabei haben wird. Thomas Wehrli 19.02.2022, 05.00 Uhr

Die Hülle fällt – doch nicht alle Fricktaler Politikerinnen und Politiker fühlen sich nach zwei Jahren wohl ohne Maske. Sandra Ardizzone (16. März 2021)

Die Hülle ist gefallen: Seit Donnerstag gilt die Maskenpflicht nur noch im öffentlichen Verkehr und in Spitälern. Am Freitag zeigte ein Augenschein in Fricker Geschäften: Noch immer tragen viele Kundinnen und Kunden Masken – freiwillig. Wie halten es Politikerinnen und Politiker mit der Maske? Was sagen sie zu den wiedergewonnen Freiheiten?

Gertrud Häseli, Grossrätin Grüne. Zvg / Aargauer Zeitung

«Endlich», sagt Gertrud Häseli, Grossrätin Grüne aus Wittnau. Ihr geht die Turbo-Öffnung sogar zu wenig weit, sie hätte sich gewünscht, dass der Doppelturbo gezündet wird. Heisst: Dass auch gleich die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr abgeschafft wird.

Spitäler als «Kathedralen der Neuzeit»

«Die Übervorsichtigkeit richtet mehr Schaden an, als sie nützt», ist Häseli überzeugt und nennt als Beispiel die Alterszentren, in denen nach wie vor Besuchsbeschränkungen gelten. «Ich bin enttäuscht, dass man nicht mehr Vertrauen hat.»

Das gilt auch für das Vertrauen darauf, dass der Körper mit dem Virus umgehen kann. Für sie sind die Spitäler in der Coronapandemie zu den «Kathedralen der Neuzeit» geworden. Häseli selber ist «in den Normalbetrieb zurückgekehrt», sie trägt nur noch dort eine Maske, wo sie muss.

«Ich habe keine Angst und sehe keinen Grund, mich zu schützen.»

Die Desinfektionsmittel lässt sie links liegen – wie schon während der ganzen Pandemie. «Wenn es hochkommt, habe ich mir in den letzten zweieinhalb Jahren die Hände fünfmal desinfiziert», sagt sie. «Sehr glücklich» ist sie auch, dass soziale Kontakte wieder unbeschwert möglich sind.

Vorsichtiger agiert Christoph Riner. Der SVP-Grossrat aus Zeihen will in den nächsten Tagen beobachten, wie sich die Lage entwickelt und in Läden eventuell noch eine Maske tragen. Er sagt aber auch:

«Wir müssen jetzt unbedingt wieder in Richtung Normalität gehen.»

Christoph Riner, SVP-Grossrat. Ata

Dabei dürfe man aber jene nicht vergessen, die vulnerabel sind oder Angst vor einer Ansteckung haben.

Riner geht denn auch bei Begegnungen pragmatisch mit der Händeschütteln-Frage um. «Man merkt ja, ob einem jemand die Hand geben will oder nicht.» Will er oder sie, schüttelt Riner sie gerne; wenn nicht, «dann akzeptiere ich das natürlich».

Für Rolf Schmid ist es «ein Eiertanz»

Als «Eiertanz» beschreibt Rolf Schmid, der für das Co-Präsidium der SP Aargau kandidiert, die momentane Situation. Er findet es nicht sehr angenehm, dass es nun gar keine Richtlinien und Handreichungen mehr gibt. Das stellt er auch in der Freiwilligenarbeit fest. Nun habe man keine Schutzkonzepte mehr, an die man sich halten könne.

Rolf Schmid, SP. zvg

Selber hat er am Donnerstag an einer Sitzung teilgenommen – ohne Maske. «Das war schon ein etwas komisches Gefühl», räumt er ein. In Läden will er die Maske vorläufig weiterhin tragen. «Ich begrüsse die Öffnung, hätte mir aber eine Staffelung gewünscht», bilanziert Schmid. Er ist überzeugt: «Die Turbo-Öffnung bringt einige ins Schleudern, wie sie sich nun verhalten sollen.» Auch beim Händeschütteln will sich Schmid derzeit noch zurückhalten:

«Ich bin zweieinhalb Jahre ohne Infektion durchgekommen und möchte, dass es so bleibt.»

Alfons P. Kaufmann, Die-Mitte-Grossrat aus Wallbach, erreicht die AZ telefonisch, als er gerade beim Einkauf für das Skilager ist, das er seit Jahren kochend begleitet. Er werde auch weiterhin immer eine Maske dabei haben, sagt er. In Läden wird er sie anziehen, wenn es engräumig ist oder wenn viele Personen gleichzeitig im Laden sind. «Weniger wegen mir als aus Rücksicht für die anderen», sagt Kaufmann.

Sommerferien doch im Ausland?

Im Betrieb – Kaufmann führt ein Maler- und Gipsergeschäft – richtet er sich nach den Kundinnen und Kunden. «Wenn sie wünschen, dass wir eine Maske tragen, tun wir das selbstverständlich.» Kaufmann ist froh, dass die Gesellschaft langsam wieder in den Normalbetrieb kommt. Allerdings:

«Vorsicht bleibt geboten. Wir dürfen uns jetzt nicht in Sicherheit wiegen.»

Alfons P. Kaufmann, Die Mitte-Grossrat. zvg

Und wie sieht es mit seiner Ferienplanung aus? Bislang sei er davon ausgegangen, dass er die Sommerferien wieder im Tessin verbringe. Da nun die meisten Länder ihre Schutzmassnahmen zurückfahren und Reisen so wieder problemlos möglich wird, werde er sich sicher nochmals Gedanken machen, sagt er, fügt dann aber sofort an: «Aber auch die Schweiz hat herrliche Destinationen, in denen man Ferien machen kann.»