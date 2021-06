Hitze sorgt für Run auf Fricktaler Badis – Gäste brauchen Geduld

Bereits vergangene Woche war es heiss und sonnig, was die Menschen zahlreich in die Freibäder der Region lockte. Am Wochenende nun wurden sogar die Kapazitätsgrenzen erreicht. An mehreren Orten mussten die Leute Geduld haben vor dem Sprung ins kühle Nass. Erst Sturm und EM sorgten für eine Beruhigung der Situation.

Simon Widmer 22.06.2021, 05.00 Uhr