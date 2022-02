Wegfall der Massnahmen lockt Deutsche in Fricktaler Restaurants

Fricktal Hier Normalität, dort strenges Regime: Deshalb erwarten Fricktaler Restaurants jetzt viele Gäste aus Deutschland Während hierzulande fast sämtliche Coronamassnahmen Geschichte sind, gelten im nahen Ausland noch immer strenge Regeln. Kein Wunder, kommen nach den jüngsten Lockerungen viele Gäste aus Deutschland in die Schweizer Beizen, Restaurants und Freizeitbetriebe. Das «Sole Uno» rechnet nach den Lockerungen mit einem besonders grossen Andrang. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Nora Mugwika, Chef de Service im «Schiff», und Martin Sonderegger, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, freuen sich, dass das Lächen wieder sichtbar wird. Bild: Dennis Kalt

Es ist eine Last, die von der Gastrobranche fällt. Weg sind Zertifikats- und Maskenpflicht. Mit der Aufhebung letzterer kehrte am Donnerstag endlich sichtbar ­­­­­das Lächeln der Servicekräfte zurück. «Dem Gast wieder ein Lächeln zeigen zu können, das macht uns glücklich», sagt Nora Mugwika, Chef de Service im «Schiff» in Rheinfelden.

Während es diesseits des Rheins Tempi passati für alle Coronamassnahmen in der Gastro heisst, besteht jenseits des Rheins für den Besuch nach wie vor die 2G-Regel. Erwarten die Fricktaler Restaurantbetreiberinnen und -betreiber nun, dass es den einen oder anderen Hungrigen mehr aus dem deutschen Grenzgebiet zu ihnen verschlägt?

Erika Lagler, Wirtin im Warteck in Laufenburg. Bild: Dennis Kalt

«Davon ist auszugehen», sagt etwa die Laufenburger «Warteck»-Wirtin Erika Lagler. Sie schiebt nach:

«Wir haben deutsche Stammgäste, die kein Zertifikat haben und nun wieder kommen können.»

Weniger denke sie, dass nun Arbeiterinnen und Arbeiter in der Mittagspause über die Grenze kämen. Schon eher rechne sie mit Familien oder Gruppen, in denen ein oder zwei Personen nicht über das notwendige Zertifikat verfügen und die daher Ausweichmöglichkeiten in Grenznähe suchten.

In Schweizer Gaststuben wird Hochdeutsch gesprochen

So ist es auch im «Schiff» in Rheinfelden, direkt am Schweizer Brückenkopf gelegen. Am Donnerstagmittag sind dort im voll besetzten Gastraum auch einige Gespräche in Hochdeutsch zu vernehmen. Ein solches führt etwa auch das Paar Irene Sternquass und Peter Wildender aus Bad Säckingen.

Irene Sternquass und Peter Wildender aus Bad Säckingen. Bild: Dennis Kalt

Als dreifach Geimpfte kämen sie nicht aufgrund der Aufhebung der Massnahmen, sondern wegen des Ambientes und freundlichen Service sowie des feinen Essens. Wildender sagt zum Wegfall der Maskenpflicht:

«Das Lächeln der Servicekräfte wieder zu sehen, steigert das Ambiente nochmals.»

Wenige Tische weiter nur sitzt das Ehepaar Matthes aus Badisch Rheinfelden, das sich Eglifilets und Wolfbarsch bestellt. Eigentlich, so Rainer Matthes, wollten er und seine Frau – beide sind dreifach geimpft – im Haus Salmegg auf badischer Seite des Brückenkopfes essen gehen. Weil dort der Pavillon aber geschlossen hatte, habe man sich spontan entschieden, über die Brücke zu spazieren.

Rainer Matthes aus Badisch Rheinfelden. Bild: Dennis Kalt

Dass man kein Zertifikat und Ausweis zeigen und die Maske nicht auf- und absetzten muss, dagegen hat Rainer Matthes nichts. Im Gegenteil. Er sagt:

«Das macht es weniger umständlich.»

Ob man aufgrund der Aufhebung der Massnahmen nun mehr Gäste aus Deutschland begrüssen dürfe, müsse man abwarten, so Martin Sonderegger, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung. Er sagt: «Wir hatten während der Pandemie schon immer einen guten Anteil an Gästen aus Deutschland.»

Sole Uno erhält viele Anfragen aus Deutschland

Sicher hingegen ist sich Betriebsleiter Sven Malinowski, dass mit dem Wegfall der Massnahmen in der Wellness-, Sauna- und Badelandschaft des Sole Uno nun ein vermehrtes Gästeaufkommen aus Deutschland ansteht. Er sagt:

«Die telefonischen An- und Nachfragen aus Deutschland sind seit Mittwoch sehr hoch.»

Im Sole Uno können sich nun wieder 475 Gäste gleichzeitig aufhalten. In Zeiten vor Corona seien die Kapazitätsgrenzen ausgeschöpft worden, so Malinowski, der sagt: «Ich bin zuversichtlich, diese Kapazitätsgrenzen wieder zu erreichen.»

