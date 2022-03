Pfarreien wollen Flüchtlinge helfen und beten um Frieden.

Fricktal Gemeinsam für den Frieden beten und fasten – Seelsorger geben spirituelle Impulse und wollen auch konkret helfen Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine und die Geflüchteten ist immens. Auch die Pfarreien und Kirchgemeinden bereiten sich darauf vor zu helfen. Mit Gebeten für die Menschen in der Ukraine oder auf der Flucht wollen sie zudem ihre Solidarität zeigen – und dem Wunsch Ausdruck geben, den alle haben: Frieden. Thomas Wehrli 18.03.2022, 05.00 Uhr

Martin Linzmeier, Leiter des neuen Pastoralraums Oberes Fricktal, will aktiv helfen, sobald die Menschen aus der Ukraine im Fricktal sind. Thomas Wehrli

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist auch im Fricktal riesig. Privatpersonen organisieren Spendensammlungen, Organisationen und Serviceclubs helfen, wo und wie sie nur können. So fuhr Johannes Oehler vom Kiwanis-Club Frick die vom Club gesammelten medizinischen Hilfsgüter kurz nach Ausbruch des Krieges kurzerhand selber an die ukrainische Grenze.

Andere räumen Zimmer, um Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Dritte stellen Flüchtlingen ihre Dienstleistungen zur Verfügung. Und auch die Freiwilligenorganisationen wie die Kontaktgruppe Asyl Frick bereiten sich auf Einsätze vor.

Kirchgemeinden und Pfarreien sind ebenfalls bereits aktiv und werden ihr Engagement ausbauen, sobald die Flüchtlinge im Fricktal angekommen sind. Martin Linzmeier, Leiter des neuen Pastoralraums Oberes Fricktal, sagt:

«Natürlich werden wir den Flüchtlingen, die ins Fricktal kommen, helfen.»

Man sei mit den entsprechenden Organisationen in Kontakt und werde aktiv, sobald Bedarf dazu sei.

Seelsorger nehmen Flüchtlinge bei sich auf

Bernhard Lindner von der Fachstelle Bildung und Propstei der römisch-katholischen Landeskirche hat sich – wie viele Seelsorger – entschieden, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen. «Wir haben Platz und die Menschen brauchen Hilfe», sagt er. Ihn macht der Krieg in der Ukraine «wütend und ohnmächtig». Als Ausdruck davon nahm er auch schon an einer Demonstration teil.

Bernhard Lindner, langjähriger Gemeindeleiter in Oeschgen, nimmt selber zu Hause Flüchtlinge auf. Thomas Wehrli

Angst lässt er hingegen nicht zu. «Es bringt nichts, wenn ich Angst habe – ich kann ja das, was in der Ukraine passiert, nicht beeinflussen.» Aber etwas anderes kann und will er tun – gerade auch jetzt in der Fastenzeit: beten. Für den Frieden, für die Menschen.

Hilfe auf spiritueller Ebene

Lindner nennt es eine «Hilfe auf spiritueller Ebene». «Wenn wir die Menschen in der Ukraine in unsere Gebete und unser Denken hinein nehmen, zeigen wir Solidarität mit ihnen.» Ähnlich sieht es Linzmeier:

«Wir beten in den Gottesdiensten ein Gebet für den Frieden.»

Das Friedensgebet liege auch in den Kirchen zum Mitnehmen auf.

Für Linzmeier hat zudem das Hungertuch der Fastenaktion mit dem Krieg eine zusätzliche, traurige Aktualität erhalten. Das Gemälde der chilenischen Künstlerin Lilian Moreno Sánchez zeigt einen gebrochenen Fuss. Das Bild steht für die Verwundbarkeit der Menschen, aber auch für die Verletzlichkeit der Systeme, in denen wir uns bewegen. Linzmeier:

«Verwundungen erleben wir in der Ukraine leider aktuell ganz viele.»

Fasten heisst aber auch von der biblischen Bedeutung her: helfen. Linzmeiner verweist auf Jesaja 58, wo der Prophet schreibt, dass Fasten bedeute, «dem Hungrigen dein Brot zu brechen, obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen». In Linzmeiers Worten: «Fasten wird so ganz konkret.»

Fasten heisst, sich zu wandeln

Fasten bedeutet, bewusster durch den Tag, durchs Leben zu gehen, näher bei sich zu sein – und damit auch beim Mitmenschen. «Fasten hat auch viel mit Solidarität und Gemeinschaft zu tun», sagt Lindner. Er bietet auch dieses Jahr ab Sonntag in Sulz wieder eine Fastenwoche an. Das Thema ist «Wandel und Bewegung».

Fastenwoche in Sulz Heilfasten bietet die Chance von Veränderung und Neubeginn, beim Essen, Konsumieren und Leben-Gestalten. «Gott traut uns Wandel und Bewegung zu», sagt Bernhard Lindner. «Nichts muss erstarrt bleiben.» Der Theologe bietet zusammen mit Sabine Rüede auch in diesem Jahr wieder eine Fastenwoche an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten Gespräche, Spaziergänge, ein Heubad sowie spirituelle Impulse. «Die Methode des Heilfastens, begleitet von spirituellen Impulsen und getragen von einer Gruppe Gleichgesinnter, bietet die Möglichkeit, sich auf ein verändertes Leben einzulassen», sagt Lindner. Der gemeinsame Einstieg in die Fastenwoche findet am Sonntag, 20. März, um 19.30 Uhr in der Kirche in Sulz statt. Danach trifft sich die Gruppe jeden Abend. Das Fastenbrechen als Abschluss findet am Freitag, 25. März, um 19.30 Uhr statt. Anmeldungen an Bernhard Lindner, Tel. 079 2591430 oder per E-Mail bernhard.lindner@kathaargau.ch.

Der Theologe und Pädagoge, der seit vielen Jahren selber fastet, umschreibt das Fasten als «eine Auszeit, die neue Möglichkeiten entstehen lässt im Kopf und im Herzen, im Leben und im Handeln». Gemeinsam zu fasten, hat für ihn den grossen Vorteil, dass man sich gegenseitig stützen kann.

Heilfasten macht den Körper sensibler

Das Heilfasten mache den Körper sensibler, dünnhäutiger, zugänglicher für das, was um einen herum ist. Damit auch für die Nachrichten aus dem Kriegsgebiet. Lindner kann sich gut vorstellen, dass das Schicksal der Menschen in der Ukraine eine Art roter Faden in der Fastenwoche wird.

Martin Linzmeier nimmt sich – neben seinem siebenwöchigen Verzicht auf Alkohol – in der Fastenzeit noch bewusster Zeit dafür, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das heisst derzeit auch: «Für den Frieden und die Menschen zu beten.»

Was ihm Sorgen macht, ist die Aufrüstungs- und Kriegsrhetorik, die allenthalben zu hören ist.

«Wir dürfen dabei jene Stimmen nicht überhören, die sagen, dass ein Krieg das letzte und schlechteste Mittel ist.»

Ähnlich sieht es Lindner. «Die Diskussionen um Waffenlieferungen machen mir Sorgen», sagt er. «Ich weiss nicht, ob das zum Frieden beiträgt.» Sein Wunsch ist, wie der von vielen, ein einfacher und zugleich derzeit schier unmöglicher: «Frieden.»