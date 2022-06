So reich sind die Einwohner in den Fricktaler Gemeinden

Fricktal Gemeindevergleich: Das kleine Olsberg kommt beim Einkommen und beim Vermögen ganz gross heraus So hoch wie in Olsberg sind das mittlere Reineinkommen und das Reinvermögen sonst nirgends im Fricktal: Beim Reinvermögen liegt die kleine Gemeinde mit knapp 570'000 Franken über 110'000 Franken vor dem Zweitplatzierten. Wo sind die Big Shots wie Rheinfelden und Kaiseraugst? Der Gemeindevergleich hält etliche Überraschungen bereit. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Das mittlere Reineinkommen liegt im Bezirk Rheinfelden bei 73'400 Franken, im Bezirk Laufenburg bei 69'400 Franken. Alessandro Crinari/Keystone

Im Fricktal verdient es sich vergleichsweise gut: Das mittlere Reineinkommen liegt in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden leicht über dem kantonalen Mittel. Eine Ursache dafür sind die Life-Science-Cluster um Stein und Kaiseraugst, die im Vergleich gute Löhne zahlen. Ein zweiter ist die Nähe zu Basel, denn auch in urbanen Räumen sind die Löhne in vielen Branchen höher als auf dem Land.

Das mittlere Reineinkommen im Bezirk Laufenburg lag 2018, dem letzten Jahr, das in der Kantonsstatistik online abrufbar ist, bei 69'400 Franken. Das sind 100 Franken mehr als das Kantonsmittel. Im Bezirk Rheinfelden lag das mittlere Reineinkommen sogar bei 73'400 Franken. So hoch ist es in keinem anderen Bezirk im Aargau. Das Reineinkommen wird aus dem Total der Einkünfte minus Abzüge berechnet, aber ohne die Sozialabzüge.

Höchstes Medianeinkommen im Bezirk Rheinfelden

Auch beim Medianeinkommen liegt der Bezirk Rheinfelden mit 59'400 Franken vor den anderen zehn Aargauer Bezirken. Der Bezirk Laufenburg folgt mit 57'700 Franken hinter Baden bereits auf Platz drei.

Auch beim reinen Medianeinkommen sind die Abzüge – ohne die Sozialhilfeabzüge – bereits herausgerechnet. Das Medianeinkommen ist der Wert, von dem aus die Anzahl Personen/Haushalte mit einem niedrigeren Einkommen gleich gross ist wie jene mit einem höheren Einkommen.

Beide Bezirke verzeichneten dabei sowohl beim mittleren Reineinkommen als auch beim Medianeinkommen eine deutliche Steigerung in den letzten 20 Jahren. Lag das mittlere Reineinkommen im Bezirk Rheinfelden 2001 bei 60'000 Franken, stieg es bei 2018 auf 73'400 Franken – das ist ein sattes Plus von gut 22 Prozent. Im Bezirk Laufenburg liegt das Plus sogar bei fast 25 Prozent.

Olsberg liegt klar an der Spitze

Bei den Gemeinden liegt das kleine Olsberg bei beiden Werten, also dem mittleren und dem medianen Reineinkommen, an erster Stelle – beim mittleren Einkommen sogar überaus deutlich. Dieses liegt in Olsberg bei 106'700 Franken – und damit mehr als 16'000 Franken höher als jenes des zweitplatzierten Magden. Beim medianen Reineinkommen von 70'800 Franken beträgt der Vorsprung auf Magden dagegen nur 400 Franken.

Am anderen Ende der Tabelle liegen beim mittleren Reineinkommen Hornussen mit 58'000 und Hellikon mit 61'300 Franken. Mit anderen Worten: Das mittlere Reineinkommen in Olsberg ist fast doppelt so hoch wie in Hornussen. Beim Medianeinkommen belegen Obermumpf mit 52'800 und Wölflinswil mit 53'400 Franken die beiden hintersten Ränge.

Mehr als eine halbe Million Vermögen

Wenig erstaunlich führt die Gemeinde Olsberg auch die Liste der Gemeinden mit den höchsten Vermögen an. In Olsberg liegt das mittlere Reinvermögen – also das Total der Vermögenswerte minus die Schulden – bei 568'900 Franken, das Total ohne Abzug sogar bei 608'700 Franken. Auf den Plätzen folgen die üblichen Verdächtigen: Magden, Rheinfelden, Wallbach, Gipf-Oberfrick und Zeiningen.

Gesamtkantonal gesehen, liegt Olsberg damit auf Rang acht. Angeführt wird die Liste der Gemeinden mit den höchsten mittleren Einkommen von Meisterschwanden; hier liegt der Wert bei stolzen 1,54 Millionen Franken. Am anderen Ende der 35 Fricktaler Gemeinden liegen Hornussen mit einem mittleren Reinvermögen von 177'100 und Sisseln mit einem solchen von 197'800 Franken.

Auf Bezirksebene kommt der Bezirk Rheinfelden mit einem mittleren Reinvermögen von 330'100 Franken hinter Lenzburg und Bremgarten auf Platz drei. Der Bezirk Laufenburg kommt auf 276'300 Franken – das ist Platz acht in der Bezirksstatistik.

Das Medianvermögen liegt deutlich tiefer

Wer nun an seinen eigenen Kontostand denkt und dabei leer schluckt, der sei beruhigt: Es sind einige wenige Multimillionäre und Milliardäre, welche das mittlere Reinvermögen derart in die Höhe schnellen lassen. Aussagekräftiger ist da der Medianwert, also jener Vermögenswert, bei dem die Hälfte mehr und die Hälfte weniger Geld auf der hohen Kante hat.

Hier liegt, man ahnt es bereits, auch wieder Olsberg vorne – und auch hier überaus deutlich. Das reine Medianeinkommen – also alle Vermögenswerte minus die Schulden – liegt in Olsberg bei 115'800 Franken, gefolgt von Effingen mit 90'200 Franken.

Effingen gehörte 2018 zwar nicht zum Bezirk Laufenburg; da die Gemeinde mit Elfingen, Bözen und Hornussen auf dieses Jahr hin zur Gemeinde Böztal fusioniert hat, haben wir sie für diese Datengeschichte ebenfalls berücksichtigt.

Am anderen Ende der Tabelle liegen Hornussen mit einem reinen Medianvermögen von 22'600 Franken, Sisseln mit 24'800 und Mumpf mit 28'700 Franken. Anders formuliert: Das Medianvermögen ist in Olsberg mehr als fünfmal so hoch wie in Hornussen.

Rheinfelden: Hohes mittleres und tiefes Medianvermögen

Wie weit das mittlere und das mediane Vermögen auseinanderklaffen können, zeigt das Beispiel Rheinfelden. Hier liegt das mittlere Reineinkommen bei 432'800 Franken; das ist der dritthöchste Wert im Fricktal und Platz 21 im Kanton. Beim Medianeinkommen dagegen liegt Rheinfelden mit 39'000 Franken auf Platz 140.

Dies liegt primär am urbanen Umfeld mit einer hohen Wohnungsdichte und vielen Haushalten mit kleinem bis mittlerem Einkommen. Ihnen bleibt kaum Geld zum Sparen. Es erstaunt deshalb auch nicht, dass auch andere grössere Kommunen wie Kaiseraugst und Möhlin beim Medianvermögen im hinteren Feld liegen.

Ganz vorne liegt im Bezirksvergleich beim Medianvermögen dagegen der Bezirk Laufenburg – mit 50'600 Franken liegt er knapp 6000 Franken vor Brugg, dem Bezirk mit dem zweithöchsten Medianwert.

