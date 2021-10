SBB-Tageskarten: Einige Fricktaler Gemeinden streichen sie

Fricktal Gemeinden ziehen Notbremse: Wegen Defizitbeträgen streichen sie die SBB-Tageskarte aus dem Budget Im Gegensatz zum Vorjahr steigt die Auslastung der Tageskarten-Kontingente bei den Gemeinden leicht an. Grössere Gemeinden wie Möhlin, Rheinfelden und Frick bieten die Tageskarten auch nächstes Jahr wieder an. Kleinere Gemeinden hingegen streichen die Dienstleistung – schlicht, weil das alljährliche Minus zu gross wurde. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Freie Fahrt – hier in der Region Lavaux am Genfersee – ermöglichen 21 der 32 Fricktaler Gemeinden mit ihren SBB-Tageskarten. Dario Haeusermann / zvg (10. April 2017)

Freie Fahrt durch das Land boten 27 der 32 Fricktaler Gemeinden der Bevölkerung noch Ende August 2020 mit ihren SBB-Tageskarten an. Gut ein Jahr später hat so manche Gemeinde das Angebot gestrichen. So ist es aktuell in 21 Gemeinden noch möglich, die Tageskarten zu beziehen. Das zeigt eine Erhebung der AZ.