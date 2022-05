Postagenturen in Mettau und Ueken vor ungewisser Zukunft

Fricktal Geht das Poststerben in der Region weiter? In Ueken und Mettau müssen neue Partner für Agenturen gefunden werden Das Fricktaler Post-Angebot ist einmal mehr im Umbruch. Sowohl im Mettauer- wie auch im Staffeleggtal braucht es neue Lösungen: Die dortigen Agenturen stehen vor der Schliessung oder sind bereits zu. Während es im Mettauertal Hoffnung auf eine schnelle Rettung gibt, ist die Situation im Staffeleggtal ziemlich vertrackt. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch sind die Filiale von «Blueme Kari» in Mettau und damit auch die Postagentur offen. Hans Christof Wagner (25. Mai 2022)

Ein gelber Briefkasten zwischen ganz viel Grün: Wer im Mettauertaler Ortsteil Mettau postalische Dienstleistungen in Anspruch nimmt, tut das zwischen Blumen, Palmen und Gemüsesetzlingen. Die dortige Postagentur befindet sich in der Mettauer Filiale von «Blueme Kari», einer Gärtnerei-Kette mit gesamtschweizerisch sieben Filialen, darunter im Fricktal in Frick und eben Mettau.

Aber jetzt steht fest: Die Mettauer Niederlassung wird per Ende Juni geschlossen. Und damit verliert auch die örtliche Postagentur ihr Domizil.

Postagentur schliesst nach zwei Jahren

Claudia Rämi von der «Blueme Kari»-Geschäftsleitung möchte gegenüber der AZ zu den Gründen für die Schliessung keine Stellung nehmen. Sie sagt nur so viel: «Wir haben die Postagentur über einen Zeitraum von zwei Jahren geführt.»

Zuvor hatte in Mettauertal noch eine eigene Postfiliale bestanden. Doch dann meldete die Post deren Schliessung und begründete den Schritt mit den tiefen Nutzerzahlen. Daraufhin kam das alternative Modell einer Postagentur ins Gespräch – also der Integration von Postdienstleistungen in ein Detailhandelsgeschäft, den Dorfladen oder, wie im Falle Mettaus, in den Blumenladen.

Doch das Modell ist jetzt dort auch in Frage gestellt, da der Detailhandel im Dorf sich immer mehr ausdünnt. Laut Gemeindeschreiber Florian Wunderlin naht allerdings schon die Rettung. Er sagt:

«Der Gemeinderat ist zurzeit an den Abklärungen für einen neuen Standort der Postagentur. Bis voraussichtlich Ende Mai wird mit einem Entscheid gerechnet.»

In Ueken haben die Einwohnerinnen und Einwohner derzeit keine Anlaufstelle, um Pakete aufzugeben und abzuholen oder Einzahlungen zu tätigen. Denn dort ist die Postagentur durch die Schliessung des Dorfladens an der Hauptstrasse verschwunden.

Post bietet in Ueken einen Hausservice an

In Ueken besteht seit Anfang Mai immerhin das Angebot eines Hausservices, bei dem der Pöstler Briefe und Pakete mitnimmt, Einzahlungen entgegennimmt und Bargeld auszahlt. Wie es mit der Dorfladen-Liegenschaft weitergeht, ist derzeit offen. Vermieter Urs Corrodi sähe es gerne, er finde schnell jemanden Neues, der Dorfladen und Postagentur führt. Auch Postsprecher Markus Werner betont:

«Falls in Ueken ein neuer Dorfladen öffnen sollte oder ein anderer potenzieller Partner zur Verfügung steht, werden wir eine Zusammenarbeit sicherlich ernsthaft und genau prüfen.»

Die Zukunft des Ueker Dorfladens ist immer noch unsicher – und damit auch die der Postagentur. Hans Christof Wagner (5. April 2022)

Wie das Mettauertal traf es 2018 auch Magden. Auch dort sagte die Post: Der Betrieb einer eigenen Filiale rentiert nicht mehr. Doch nachdem eine Petition die Unterstützung von fast 2500 Personen gefunden hatte, sicherte das Unternehmen zu, die Filiale im Dorf mindestens bis Ende 2020 offenzuhalten.

Post und Coop ziehen für Magden eine positive Bilanz

So kam es nach Ablauf der Frist auch in Magden zu einer Agentur-Lösung – mit der Züglete der Post in die dortige Coop-Filiale im 25. Oktober 2021. «Diese Lösung hat sich aus unserer Sicht bewährt. Wir sind mit der Zusammenarbeit mit dem Coop sehr zufrieden», sagt Werner. Aus Sicht der Kundinnen und Kunden seien vor allem die gegenüber der Filiale längeren Öffnungszeiten des Coop attraktiv.

Auch Coop zieht eine positive Bilanz nach sieben Monaten Betrieb. Die in die Verkaufsstelle integrierte Postagentur habe die Verankerung von Coop in der Gemeinde verstärkt, generiere zusätzliche Kundenfrequenzen und sorge für mehr persönlichen Kundenkontakt, den der Grossverteiler sehr schätze, wie Dean Fuss von der Coop-Medienstelle unterstreicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen