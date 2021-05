Fricktal Frühlingsputz statt Pfingstlager – Jungwacht und Blauring müssen wegen Corona umplanen Die Pandemie hat das Jahresprogramm der Fricktaler Jungwacht- und Blauring-Organisationen durcheinander gewirbelt. Das traditionelle Pfingstlager in Rheinfelden etwa kann nicht stattfinden, dafür wird spontan ein Tagesprogramm angeboten. Umso grösser ist die Hoffnung, dass im Sommer wieder Lager möglich sind. Nadine Böni 21.05.2021, 05.00 Uhr

Gemeinsames Kartenspiel – auch das gehört zu den Beschäftigungen im Lager.

Michel Luethi

(15. Mai 2016)

Im Pfarreizentrum Schallen in Möhlin wird geputzt. Frühlingsputz statt Pfingstlager, heisst es für die örtliche Jungwacht- und Blauring-Organisation (Jubla) quasi. Wobei: «Das Pfingstlager gehörte in Möhlin eigentlich nie fix zum Jahresprogramm – und in Zeiten von Corona wurde es auch gar nicht erst zum Thema», sagt Claudia Fritzenwallner, Präses der Jubla Möhlin.