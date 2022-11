Für Kirchgemeinden gilt jetzt Energiesparen als oberstes Gebot

Fricktal Es wird kälter in den Kirchen: So reagieren die Pfarreien auf die steigenden Strom- und Brennstoffpreise Die Reformierten in Laufenburg verlegen die Gottesdienste von der Kirche in den Kirchgemeindesaal – weil der Strom in der Stadt im nächsten Jahr um satte 160 Prozent teurer wird und die Kirche mit Strom geheizt wird. Auch in anderen Gemeinden werden die Heizungen gedrosselt – warme Jacken sind deshalb gefragt. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Auch die Stadtkirche St.Johann in Laufenburg wird mit Strom beheizt. Walter Christen

Was die Reformierte Kirche Region Laufenburg für 2023 plant, liess im Fricktal jüngst aufhorchen – von Januar bis Ostern keine Sonntagsgottesdienste in der Kirche mehr, nur noch im Kirchgemeindesaal. Der Hintergrund: Das Gotteshaus wird mit Strom beheizt und bei den 160 Prozent, die der Strom in Laufenburg teurer wird, sah sich die Kirchgemeinde zu dem harten Schritt gezwungen.

Auch die Laufenburger Katholiken trifft der Strompreishammer. Auch sie beheizen die Stadtkirche St.Johann mit Strom. Aber dort wird gemäss Kirchenpflegepräsidenten Roland Schnetzler wohl alles beim alten bleiben, vor allem für den Sonntagsgottesdienst.

Den Gottesdienst am Mittwochabend, mit nur acht bis zehn Leuten eher spärlich besucht, in den Pfarreisaal zu verlegen, war eine Idee, wird jetzt aber nicht kommen. Stattdessen findet dieser im Chorraum statt, der über eine separate Bodenheizung verfügt – so muss nicht die Gesamtheizung der Kirche angeworfen werden.

Um die Kirche St.Agatha in Zeiningen zu beheizen, wird die Kirchgemeinde 2023 deutlich mehr bezahlen müssen. Severin Bigler

20'000 Franken statt 10'000 Franken fürs 2023er-Strombudget

Zeiningen ist die Gemeinde, wo für 2023 mit bis zu 125 Prozent auch grosse Strompreiserhöhungen kommen werden. So trifft es die Katholische Kirche St.Agatha mit ihrer elektrischen Fussbodenheizung. Die Pfarrei hat reagiert und laut Kirchenpflegepräsident Josef Brogli statt 10'000 Franken wie 2022 den doppelten Betrag fürs Strombudget 2023 kalkuliert.

Dabei haben es die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher mit 17 Grad dort nicht gerade wohlig warm. 14 Grad beträgt die Temperatur laut Brogli ausserhalb der Gottesdienstzeiten. Wenn die Aussentemperatur zu stark fällt, muss auch bei leeren Kirchen geheizt werden. Andernfalls würden die Bausubstanz, die Orgel und das Interieur Schaden nehmen.

Zeiningen gehört zum Pastoralraum Möhlinbach ebenso wie Möhlin. Doch dort schätzt man sich glücklich, wie Kirchenpflegepräsident Matthias Burkhardt sagt, dass die Kirche an einen mit Holzhackschnitzel befeuerten Wärmeverbund angeschlossen ist. Somit werde es 2023 nur vier bis fünf Prozent teurer.

In einer vergleichsweise guten Lage befinden sich die Reformierten-Region Rheinfelden – mit einer 2012 auch energetisch sanierten Rheinfelder Kirche mit erneuerter Heizanlage. Brigitte Niederberger von der Kirchenpflege sagt:

«Vor 2012 konnte man dort im Pulli Gottesdienst feiern, auch im Winter. So wenig spielten damals die Kosten eine Rolle.»

Doch der Preisschock hat auch seine guten Seiten: Denn in vielen Fricktaler Kirchgemeinden wird jetzt gegengesteuert. In die 40-jährige Heizung von St.Johann in Laufenburg sollen 160'000 Franken in die Modernisierung und den Austausch der Steuerung fliessen.

Das Kalkül: langfristig Strom einsparen. Aber eben: Dazu mal erst einmal Geld investiert werden. Wobei: Die Stromheizung in einer denkmalgeschützten gotischen Kirche komplett herauszureissen, dürfte die finanziellen Möglichkeiten der Kirchgemeinde sprengen.

Solarmodule auf dem Kirchendach in Gipf-Oberfrick

Weniger Probleme bereiten da moderne Kirchenliegenschaften wie die der Katholiken in Gipf-Oberfrick, wo jetzt Solarmodule installiert worden sind. Von deren Ertrag profitiert die Gemeinde via Einspeisung ins Netz, wie Seelsorger Ulrich Feger erzählt.

Kirchengebäude nachts zu beleuchten, wie hier in Frick, wird schon jetzt reduziert und soll auch von Anfang 2023 an eingeschränkt werden. Paul Gürtler

Doch auch ohne grosse Investitionen wollen die Kirchgemeinden Strom sparen, indem sie Turmbeleuchtungen früher oder ganz abschalten, wie beispielsweise in Frick, Möhlin und Zeiningen. Aber für die Advents- und Weihnachtszeit soll das ausgesetzt sein – schliesslich ist Weihnachten doch auch das Fest des Lichts.

