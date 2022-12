Erkältungs- und Grippewelle erfassen das Fricktal

Fricktal «Es ist eine heftige Welle»: Apotheken verkaufen derzeit haufenweise Nasensprays und Halsschmerzmittel Die Schweiz hustet und sie schnäuzt: Heftige Erkältungs- und Grippewellen legen derzeit viele Menschen flach. Das bekommen auch die Apothekerinnen und Apotheker zu spüren. Die Nachfrage nach gewissen Medikamenten ist riesig – und das bei nach wie vor bestehenden Lieferengpässen. Nadine Böni Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ruhe und Erholung»: Wer unter stärkeren Erkältungs- oder Grippesymptomen leidet, sollte einen Gang rausnehmen, empfiehlt Apotheker Michael Tscheulin. Symboldbild: Martin Ruetschi / Keystone

Michael Tscheulin ist ein gefragter Mann. Aus einem unangenehmen Grund: Eine Krankheitswelle schwappt über das Fricktal. In Tscheulins «Storchenapotheke» in Frick decken sich entsprechend viele Kundinnen und Kunden mit Medikamenten ein oder lassen sich beraten. «Zur Zeit rollt eine heftige Welle an Erkältungskrankheiten über uns», sagt der Apotheker.