Erneuter Run auf die Corona-Testzentren im Fricktal

Fricktal Erneuter Run auf die Testzentren – in Laufenburg und Rheinfelden kommt es aktuell zu Wartezeiten Mehr als 500 Coronatests führte das Gesundheitszentrum Fricktal am Montag durch. So viele wie schon lange nicht mehr. Dass die Zahl der Tests in den letzten Wochen deutlich zugenommen hat, liegt an den Lockerungen der Massnahmen, der höheren Mobilität – und auch die Basler Fasnacht wirkt da nach. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

In den beiden Testzentren des Gesundheitszentrums Fricktal wurden allein am Montag 525 Tests durchgeführt. Pius Amrein

Wer sich am Montag im Fricktal auf Corona testen lassen wollte, brauchte gehörig Geduld: Die beiden Testzentren des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF) in Laufenburg und Rheinfelden wurden von Testwilligen regelrecht überrannt. 525 Tests haben die beiden Zentren am Montag durchgeführt, sagt Miriam Crespo, Mediensprecherin des GZF, auf Anfrage – so viele wie in den letzten Wochen nie mehr an einem Tag.

Aber auch sonst hat die Zahl der Covid-19-Tests in den letzten Wochen «deutlich zugenommen», so Crespo.

«Wir haben in den ersten zwei Wochen im März insgesamt 4580 Tests durchgeführt.»

Das sind durchschnittlich fast 330 Tests pro Tag. Anders formuliert: Unter der Prämisse, dass sich in den ersten beiden Märzwochen niemand doppelt testen liess und dass sich nur Fricktaler in den beiden GZF-Testzentren ein Wattestäbchen ins Nasenloch stecken liessen, haben gut fünf Prozent der Fricktalerinnen und Fricktaler einen Test gemacht.

Die deutliche Zunahme der Testzahlen führt Crespo auf die epidemiologische Lage mit erneut steigenden Fallzahlen zurück. Diese waren aufgrund der Lockerungen und der höheren Mobilität zu erwarten.

Neuer Omikron-Subtyp ist deutlich ansteckender

Einen Einfluss dürfte im Fricktal auch die Basler Fasnacht gehabt haben, die letzte Woche viele Menschen auf die Strasse und in Lokale und Restaurants gelockt hat. Aber auch andere Feiern und Treffen finden wieder in lockerer – das heisst: unmaskierter Atmosphäre statt. Und hier, in den Innenräumen, waren die vermehrt maskenlosen Kontakte ein gefundenes Fressen für das Virus. Crespo sieht aber noch eine zweite Ursache:

Miriam Crespo, Mediensprecherin Gesundheitszentrum Fricktal. zvg

«Ein weiterer wichtiger Grund ist der Omikron-Subtyp BA.2, der nochmals ansteckender als der Vorgänger ist und dessen Verbreitung aktuell deutlich ansteigt.»

Angesichts des Andrangs fragt sich der Testwillige: Gibt es Zeiten, in denen die Wartezeit kürzer ist? Beim aktuell sehr hohen Testaufkommen seien die Testzentren den ganzen Tag über sehr gut ausgelastet und es brauche in der Regel etwas Geduld, sagt Crespo, gibt aber dann doch einen Tipp:

«Wir empfehlen Testwilligen, wenn immer möglich die klassischen begehrten ‹Randzeiten› – also frühmorgens, am Mittag oder kurz vor Feierabend – zu meiden und auf andere Tageszeiten auszuweichen.»

Es kommt zu Wartezeiten

Man sei sich natürlich bewusst, so Crespo weiter, dass dies gerade für arbeitstägige Menschen nicht immer möglich sei. «Wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass es in der aktuellen Situation zu gewissen Wartezeiten kommt und dies in der eigenen Tagesplanung mit zu berücksichtigen», so Crespo.

Zudem kann man unterschiedlich vorgehen, je nachdem, wofür man den Test benötigt. Braucht jemand den Test sofort, weil er beispielsweise Symptome hat, so ist der Besuch eines Testzentrums ohne Terminvergabe – so wie es die GZF-Testzentren sind – naheliegend. Benötigt jemand das Testresultat jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel für eine bevorstehende Reise, so bietet sich als Alternative auch ein Testzentrum mit (Online-)Terminvergabe an.

Die Zusammenarbeit klappt sehr gut

Wo auch immer: Damit es in den Testzentren möglichst reibungslos funktioniert, ist es wichtig, dass Testwillige mit den Mitarbeitenden gut zusammenarbeiten, um die Testzeit möglichst kurz zu halten. «Das klappt in unseren Testcentern sehr gut», sagt Crespo.

Hilfreich, um die Testzeiten möglichst kurz zu halten, ist auch, dass die Mitarbeitenden der Testzentren nach zwei Jahren Corona erfahren und die Arbeitsprozesse eingespielt sind.

