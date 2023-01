Tierschützerinnen stehen nach Stalleinbruch vor Gericht

Fricktal «Einzige Möglichkeit, die Wahrheit aufzudecken»: Tierschützerinnen stehen nach Stalleinbruch im Fricktal vor Gericht Ein Beitrag in der SRF-«Rundschau» brachte den Stein ins Rollen. Zwei Frauen aus dem Aargau brachen im Juni 2020 in den Trutenstall eines Fricktaler Mästers ein und filmten und fotografierten die darin bestehenden Zustände. Jetzt stehen sie dafür wegen Hausfriedensbruch vor dem Bezirksgericht Laufenburg. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Tierschutzaktivistinnen drangen im Juni 2020 im Fricktal in einen Putenmaststall ein. Dafür stehen sie jetzt vor Gericht. Screenshot SRF

Vermummte und im Schutz der Nacht anonym auftretende Personen – die Bilder sind spektakulär. Sie zeigen zwei Tierschutzaktivistinnen bei einer illegalen Aktion im Fricktal im Juni 2020. Ein SRF-Fernsehteam hatte sie begleitet und für die «Rundschau» unter dem Titel «Tierschutz radikal: Aktivistinnen brechen in Ställe ein» darüber einen Beitrag gemacht.

Man sah die zwei bei den Vorbereitungen und auch, wie sie in den Fricktaler Trutenstall eindrangen. Was sie darin selbst filmten, war in dem SRF-Beitrag teils ebenfalls zu sehen.

Verband nennt Fricktaler Mastbetrieb «Vorzeigehof»

Der Trutenmäster aus dem oberen Fricktal trat in der SRF-Sendung nicht vor die Kamera, aber ein Vertreter des Geflügelfleischverbands Frifag. Sein Tenor: Die Aktivistinnen hätten sich den Falschen ausgesucht. Der Betrieb sei sogar ein mit dem IP-Suisse-Label versehener Vorzeigehof. Die Aktion hätte den Tieren eher geschadet, sie erschreckt und gestresst. Kantonstierärztin Barbara Thür äusserte sich im Beitrag ähnlich.

Der Fricktaler Trutenmäster will sich auf AZ-Anfrage nicht mehr zu den Vorfällen von Juni 2020 äussern.

Tierschützer drangen im Juni 2020 im Fricktal in einen Putenmaststall ein und filmten dabei auch kranke Tiere. Screenshot: zvg

Dass eine populäre Fernsehsendung wie die «Rundschau» sich ihrem Anliegen annimmt, war für das Frauen-Duo verlockend. Und doch: Es war das Filmmaterial, das der Polizei zur Findung der Identität der beiden diente: Durch ein nicht gänzlich verpixeltes Kontrollschild in den Aufnahmen ermittelte die Polizei den Namen der einen Frau und gelangte über die Auswertung von deren Mobiltelefon zum Namen der zweiten.

Sie heissen Annina Adler und Anja Glivar, kommen aus dem Aargau und aus dem Kanton Solothurn. Und sie müssen sich jetzt für ihr Tun strafrechtlich verantworten, vor dem Bezirksgericht Laufenburg. Adler hat ihr Verfahren am 14. Februar, Glivar am 16. März. Beide haben gegen den von der Staatsanwaltschaft gestellten Strafbefehl Einsprache erhoben.

Tierschützer hielten auch Aktionen in einer Zürcher Kirchgemeinde ab, dafür standen und stehen sie jetzt vor dem Bezirksgericht Laufenburg. zvg/Aargauer Zeitung

So nimmt sich jetzt Gerichtspräsident Beat Ackle ihren Fällen an. Der hat schon seit Ende 2022 mit einer ganzen Serie ähnlich gelagerter Tierschutzaktionen zu tun, die schweizweit erfolgt sind. Weil die Fricktaler Aktion wohl den Auftakt dazu gebildet hat, ist das Bezirksgericht Laufenburg mit sämtlichen Fällen betraut worden.

Den Tierschützerinnen wird Tierquälerei vorgeworfen

Im Fricktaler Fall wird Adler und Glivar Hausfriedensbruch vorgeworfen. Aber es geht nicht nur um das Eindringen in den Trutenstall, in dem sie verletzte, leidende und gar tote Tiere vorgefunden hätten. Auch jüngere, ähnliche Vorfälle werden verhandelt. So einer in Eptingen (BL) Mitte 2021. Um Hausfriedensbruch geht es auch hier, aber dazu auch noch um die Delikte Tierquälerei und Nötigung.

Tierquälerei ausgerechnet – für Adler und Glivar eine absurde Beschuldigung. Hätten sie doch mit ihren Aktionen die in ihren Augen von den Mästern begangene Tierquälerei aufdecken wollen.

Glivar ist wegen total fünf Aktionen beschuldigt – in Ställen im Fricktal, Basel-Landschaft und Schaffhausen sowie in einem Fondue-Chalet in Biel, in dem sie auf die ihr zufolge problematische Milchviehhaltung aufmerksam machen wollte, was ihr aber zudem den Vorwurf der Rufschädigung einbrachte.

Dass sie durch den Fernsehbericht «aufgeflogen» sind, nehmen die Frauen dem Sender nicht übel. «Wenn man sich für solche Aktionen entscheidet, muss man sich bewusst sein, dass es nicht legal ist», sagt Adler. Und Glivar ergänzt:

«Ohne den Beitrag wäre unsere Aktion gar nicht publik geworden. 500'000 Leute haben ihn gesehen.»

Dabei seien Glivar zufolge die schlimmsten Bilder gar nicht ausgestrahlt worden. Die landeten auf «1Indiviuum», der Facebook-Seite der Tierschützerinnen und Tierschützer.

Glivar plädiert in Laufenburg auf Freispruch, da sie «im öffentlichen Interesse für den Tierschutz gehandelt hat und dies die einzige Möglichkeit ist, die Wahrheit aufzudecken und publik zu machen.» Beide Frauen wollen in Laufenburg zudem die Öffentlichkeit für ihre Anliegen gewinnen – im Gerichtssaal und durch Demonstrationen davor. Dafür holen sie gerade die Bewilligungen bei der Stadt ein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen