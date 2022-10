Eine Veloschnellstrasse und sicherere Velowege für das Fricktal

Fricktal Eine Veloschnellstrasse, mehr Sicherheit und eine bessere Verkehrsführung: So soll Velofahren in der Region attraktiver werden Die Velofahrerinnen und Velofahrer bekommen im Fricktal eine eigene Lobby: Im November wird Pro Velo Fricktal gegründet. Der Verein will sich auf politischem Parkett dafür einsetzen, dass die Velowege sicherer und weiter ausgebaut werden. Er bietet zudem Fahrkurse für Kinder, Seniorinnen und Senioren an. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Velofahren wird immer beliebter. Pro Velo Fricktal will es noch sicherer machen. Severin Bigler

Die Velofahrerinnen und Velofahrer im Fricktal bekommen ihre eigene Lobby: Am 2. November wird in Rheinfelden Pro Velo Fricktal gegründet. Der Verein wird Mitglied von Pro Velo Aargau und Pro Velo Schweiz sein und von dessen Aktionen und Angeboten profitieren.

Béa Bieber, GLP-Grossrätin und Mitinitiantin, ist überzeugt, dass es Pro Velo Fricktal braucht. Sie sagt:

«Bislang fehlte eine zentrale Anlaufstelle im Fricktal für Velothemen.»

Béa Bieber, Grossrätin GLP. Roland Schmid

Pro Velo Fricktal füllt diese Lücke und will zum einen auf dem politischen Parkett dafür sorgen, dass Velofahren sicherer und attraktiver wird und dass das Velonetz für alle Nutzergruppen optimiert und weiter ausgebaut wird. Auch «qualitativ und quantitativ gute Parkieranlagen und Massnahmen gegen Velodiebstahl» hat sich der Verein gemäss den Statuten aufs Rad geschrieben.

Es geht bei Pro Velo Fricktal also um ein «sicheres, zügiges und komfortables Velofahren durch entsprechende Netze und Verbindungen, Infrastruktur und Dienstleistungen», wie es in den Statuten heisst.

Fahrkurse für Kinder sowie Seniorinnen und Senioren

Zugleich will Pro Velo Fricktal auch Fahrkurse anbieten. «Im Fokus stehen dabei Kinder, Seniorinnen und Senioren», sagt Bieber. Erste Kurse sind im kommenden Frühjahr in Frick und Rheinfelden geplant. Pro Velo Fricktal will dabei mit den Elternvereinen vor Ort kooperieren und auch die Eltern mit an Bord nehmen.

Dass noch viel zu tun ist am Velonetz im Fricktal, hat die IG Velonetz Fricktal, aus der nun Pro Velo Fricktal hervorgeht, im letzten Jahr mit einem Forderungskatalog aufgezeigt. An der IG beteiligt waren mehrere Velovereine sowie Politikerinnen und Politiker.

So fehlen heute vielerorts Bodenmarkierungen und «von Möhlin bis Frick existieren fast keine echten Velowege, meistens werden Landwirtschaftswege dafür mitgenutzt», schreibt die IG in ihrem Manifest. Zudem sei die Signalisation rudimentär – etwas, was aus Sicht der Velolobby unbedingt geändert werden muss.

Es braucht eine Veloschnellstrasse

Eine grosse Schwachstelle im Fricktal sind auch die Veloschnellstrassen für Berufspendlerinnen und Berufspendler. Zwar ist eine solche Schnellstrasse im Aggloprogramm 4 von Basel her in Umsetzung, diese endet jedoch in Augst.

Das ist unbefriedigend, denn im Baselbiet und in Basel arbeiten mehrere tausend Fricktalerinnen und Fricktaler – und etliche von ihnen würden, wäre eine gute Veloverbindung vorhanden, mit dem Velo zur Arbeit fahren. Die IG fordert deshalb eine Anschlusslösung für das Fricktal von Augst bis Frick. Einen Umsetzungsvorschlag lieferte die IG in ihrem Massnahmenkatalog auch gleich mit:

«Der Radschnellweg könnte von Frick bis ins Baselbiet fast durchgehend entlang der Autobahn geplant werden.»

Teilstücke seien auch bereits vorhanden.

Planungsverband steht hinter Forderungen

Die IG Velonetz Fricktal hat ihre Forderungen beim Kanton platziert und auch der Planungsverband Fricktal Regio steht hinter den Forderungen. Sie sollen ins regionale Mobilitätskonzept einfliessen, das derzeit erarbeitet wird. Ziel ist: Das Streckennetz zu optimieren und sicherer zu machen.

Für die IG ist dabei klar: Es braucht eine Anbindung an die angrenzenden Kantone ebenso wie an Deutschland, denn die Lebens- und Arbeitsräume spielen sich im Fricktal über die Grenze hinweg ab.

Mittelschule bringt mehr Veloverkehr

Ein besonderes Augenmerk gilt es auf die Schülerinnen und Schüler zu richten. Viele Kinder und Jugendliche benutzen heute schon das Velo für den Schulweg – und es werden künftig noch deutlich mehr sein.

Mit der Eröffnung der Mittelschule Fricktal im Sommer 2029 in Stein werden pro Tag mehrere hundert Schülerinnen und Schüler mit dem Velo aus den umliegenden Dörfern nach Stein fahren. Das Velonetz rund um Stein muss deshalb optimiert und ergänzt werden. Auch dies wird in die aktuell laufende Verkehrsplanung mitberücksichtigt.

Bei neuen Strassenprojekten wird Pro Velo Fricktal die Anliegen der Velofahrerinnen und Velofahrer einbringen und, wenn nötig, auch rechtliche Instrumente ergreifen, wie es in den Statuten heisst. Die IG schrieb dazu im letzten Jahr:

«Bei der zukünftigen Planung und Umsetzung von Velostrecken ist eine einheitliche Signalisierung von Anfang an zu planen.»

Abbiegespuren müssten dabei so konzipiert werden, dass sie sowohl von Velofahrerinnen und Velofahrern als auch von anderen Verkehrsteilnehmenden gesehen und verstanden würden. Das heisst: «Radstreifen müssen koloriert sein, damit man sie als solche erkennt.»

Handlungsbedarf ortet die IG auch bei mehreren Kreiseln im Fricktal, denn Kreiseln gelten als Unfall-Hotspots. Die Verkehrsführung muss deshalb so angepasst werden, dass Velofahrerinnen und Velofahrer die Kreisel sicher passieren können.

Mit anderen Worten: Es bleibt viel zu tun für Pro Velo Fricktal. Vorerst hofft Béa Bieber, dass die Stadtbibliothek am 2. November um 19.30 Uhr, wenn die Gründungsversammlung startet, bis auf den letzten Sitz besetzt sein wird. Damit der neue Verein gehörig Fahrt aufnehmen kann.

