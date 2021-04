Fricktal Ein spannender Wahlherbst steht bevor – wir zeigen, in welchen Fricktaler Gemeinden er besonders heiss wird In Möhlin tritt Politdinosaurier Fredy Böni nicht mehr zu den Wahlen an, in Mettauertal verabschiedet sich Gemeindepräsident Peter Weber von der politischen Bühne und in Rheinfelden möchte die SP zurück in den Stadtrat. Die AZ zeigt, wo es in den 32 Fricktaler Gemeinden spannend wird. Thomas Wehrli 27.04.2021, 05.00 Uhr

Gewählt ist... In diesem Jahr werden in allen Gemeinden die Gemeinderäte neu gewählt. Fotolia

Die Prognose sei gewagt: Der Herbst wird heiss. Gut, vielleicht nicht temperaturmässig, das wird sich weisen. Aber wahlmässig wird er heiss, so viel ist sicher. Denn im Herbst stehen in den Gemeinden die Gesamterneuerungswahlen an. Die «Aargauer Zeitung» hat bei allen 32 Gemeinden in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden den Puls gefühlt. Eine vorläufige Diagnose.

Wo ist der Puls? Diese Frage stellt sich derzeit noch in sechs Gemeinden. Denn in Eiken, Herznach, Oberhof, Oeschgen, Ueken und Wölflinswil steht der Entscheid respektive die Kommunikation, welche Gemeinderäte im Herbst wieder antreten und welche nicht, noch aus. Zwei Gemeinden haben die Umfrage der AZ nicht beantwortet. Mit anderen Worten: In 24 der 32 Gemeinden ist bereits klar, was Sache ist.

Mindestens fünf Gemeinden werden demnach im nächsten Jahr einen neuen Gemeindammann oder eine neue Gemeindepräsidentin haben. In 17 Kommunen tritt der Amtsinhaber hingegen nochmals ein. «Hmmm», mag nun der eine oder die andere denken. Falls Adam Riese nicht über Nacht seine Rechenformel umgekrempelt hat, ergeben 17+5 nicht 24.

Stimmt. Dies liegt daran, dass in Hellikon zwar bereits klar ist, dass Vizeammann Jose Hasler und die Gemeinderäte Michael Lang und Dagmar Hasler nochmals antreten. Gemeindeammann Thomas Rohrer wird sich aber erst im Juni entscheiden, ob er es ihnen gleich tut. Und in Hornussen, das per 1. Januar 2022 mit Bözen, Effingen und Elfingen zur Gemeinde Böztal fusioniert, fanden die Wahlen bereits Anfang März statt.

Fredy Böni zieht sich aus der Politik zurück

Bereits vor einiger Zeit entschieden hat sich Fredy Böni: Der Gemeindeammann von Möhlin tritt im Herbst nicht mehr zu den Wahlen an. Mit dem SVP-Politiker tritt einer der ganz Grossen von der politischen Bühne ab. Böni amtete seit 2006 als Gemeindeammann und sass von 1997 bis 2016 im Grossen Rat. Er hat seine Gemeinde mit Umsicht in die Zukunft geführt, was im Fall von Möhlin gar nicht so einfach ist, denn das Dorf pulsiert stark. Dies zeigt sich immer wieder an lebhaften Debatten und heiss umkämpften Abstimmungen.

Wie geht es in Möhlin weiter? Gemeinderat Markus Fäs (SP) möchte Ammann werden, mehrere Kandidaten haben sich für den einzigen frei werdenden Sitz im Gemeinderat bereits in Position gebracht. Folgt also auf einen SVP- ein SP-Ammann? Wer schnappt sich den frei werdenden Sitz? Und: Bleibt der Gemeinderat ein reines Männergremium? Fragen über Fragen. Eines ist bereits jetzt klar: Es kommt zur Kampfwahl.

Peter Weber, Gemeindepräsident von Mettauertal, hört Ende Jahr auf.

Ein Architekt der neuen Gemeinde

Mit Peter Weber tritt auch in Mettauertal ein politisches Schwergewicht von der Bühne ab. Weber ist einer der Architekten – manche sagen: der Architekt – der Fusionsgemeinde. Er war von Anfang an dabei – damals noch als Ammann von Wil – und prägte das Gesicht der neuen Gemeinde seit ihrem Start 2010 massgeblich mit.

Regine Leutwyler gibt Ende Jahr ihr Amt als Frau Gemeindeammann ab.





Ihre Gemeinden stark geprägt haben in den letzten Jahren auch die anderen drei Ammänner, die nicht mehr antreten: Regine Leutwyler tat es in Gipf-Oberfrick, Eva Frei in Obermumpf und Paul Herzog in Wallbach. In Gipf-Oberfrick könnte das Ammannamt dabei in Frauenhänden bleiben: Gemeinderätin Verena Buol Lüscher möchte Nachfolgerin von Leutwyler werden; die Chancen sind intakt.

Nur zwei treten in Obermumpf wieder an

Schwieriger wird es in Obermumpf. Vizeammann Benedikt Gürtler stellt sich hier zwar als Gemeindeammann zur Verfügung. Neben ihm tritt aber einzig Gemeinderätin Claudia Seewald nochmals an. Mit anderen Worten: Drei neue Gemeinderäte müssen her. Sie zu finden, wird nicht einfach werden, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Mehr als einmal gelang es nicht im ersten Anlauf, einen freien Sitz zu besetzen.

Franco Mazzi, Stadtammann von Rheinfelden, will es nochmals wissen. Sandra Ardizzone / Aargauer Zeitung

Spannend wird die Wahl auch in Rheinfelden, wo bereits im Juni gewählt wird. Hier treten zwar alle ausser Stadtrat Hans Gloor (parteilos) wieder an – aber auf seinem Sitz möchten gleich mehrere Platz nehmen. Allen voran aus den Reihen der SP, die seit vier Jahren nicht mehr im Stadtrat vertreten ist.

Es war für die Sozialdemokraten 2017 ein veritabler Schock, als ihr Kandidat Peter Koller den Einzug in den Stadtrat um 28 Stimmen verpasste und sich die SP aus dem Stadtrat verabschieden musste. Kann die Partei die Schmach auswetzen und den verlorenen Sitz zurückholen? Die Chancen dazu stehen nicht schlecht und mit Grossrätin Claudia Rohrer und Tom Steiner treten die Sozialdemokraten gleich mit zwei starken Persönlichkeiten an.

In sechs Gemeinden tritt der Vizeammann ab

Bewegung gibt es aber auch an der Vizeammannfront. Mindestens sechs Amtsinhaber treten nicht mehr an. Sicher neu besetzt werden muss der Vizeposten in Frick, Kaisten, Magden, Wittnau, Zeiningen und Zuzgen.

Christian Fricker – im Bild mit alt Regierungsrat Urs Hofmann – tritt als Vizeammann von Frick zurück. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Ein besonderes Augenmerk gilt es dabei auf Frick zu richten. Hier tritt mit Vizeammann Christian Fricker (CVP) ein Politiker ab, der nicht nur viel für die Gemeinde geleistet hat, sondern auch für die Region; Fricker ist derzeit auch Präsident des Planungsverbandes Fricktal Regio.

Klar ist bereits, dass Gemeinderat Gunthard Niederbäumer (SP) gerne Vize werden würde. Doch wer schnappt sich den frei werdenden Gemeinderatssitz? Die CVP will ihn verteidigen, doch auch andere Parteien liebäugeln mit einer Kandidatur. Allen voran die SVP, die nach dem Rücktritt des legendären Gemeindeammanns Anton Mösch nicht mehr im Gremium vertreten ist. Aber auch eine GLP- oder eine zweite SP-Kandidatur liegt durchaus im Bereich des Möglichen.

Mindestens 60 Prozent der Gemeinderäte treten wieder an

Insgesamt wählen die 32 Fricktaler Gemeinden 162 Gemeinderäte. «Moment», mag nun wieder der eine oder andere denken. 32x5 gibt doch immer noch 160. Auch dies ist natürlich korrekt, aber die Fusionsgemeinde Mettauertal hat nicht fünf, sondern sieben Gemeinderäte. Deshalb sind es 162.

Bislang haben 93 Gemeinderäte gesagt: «Wir kommen wieder!» Damit sind in der nächsten Amtsperiode mindestens etwa 60 Prozent der Amtsträger dieselben wie in der zu Ende gehenden – vorausgesetzt, niemand wird abgewählt.