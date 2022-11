Die Weihnachtsmarkt-Saison startet im Fricktal

Fricktal Dieses Wochenende startet im Fricktal die Weihnachtsmarkt-Saison – die AZ zeigt, wo Sie was erleben können Glühwein, Lebkuchen, Schmuck und weihnachtliche Gesänge: Ab dem 25. November kann man in die harmonische Adventszeit eintauchen. Nach der langen Coronapause ist die Freude riesig. Doch ganz normal ist Weihnachten auch dieses Jahr nicht – Laufenburg und Rheinfelden passen ihre Beleuchtungen an die aktuelle Strommangellage an. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Alle Jahre wieder: Die Zeit der Weihnachtsmärkte steht vor der Tür. Uwe Melzer

Noch vor wenigen Wochen konnte man bei spätsommerlichen Temperaturen draussen sitzen und die Sonne geniessen. Der Oktober war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Mittlerweile ist der Winter angebrochen, aber wer die Wärme vermisst, kann sich jetzt auf Glühwein, Punsch und Raclette freuen.

Es ist Zeit, um wieder warm eingepackt durch die Weihnachtsmärkte zu schlendern. Dafür muss man keine grosse Reise antreten: Im Fricktal gibt es neun Märkte, die von Guetzli über Kerzen bis zu Schmuck alles anbieten, was das Herz begehrt.

Laufenburg verzichtet auf Beleuchtung

In Laufenburg kann man vom 16. bis 18. Dezember die gemütliche Weihnachtsstimmung geniessen. Die Stadt teilte mit, dass es dieses Jahr aufgrund der geopolitischen Lage keinen Lichterglanz geben wird. Normalerweise hängen in der Altstadt lauter Lichtketten.

Die Stadt Laufenburg sagt: «Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und gründlich mit dem Bedürfnis der Bevölkerung nach Normalität und Positivität abgewogen.» Anstelle des Lichtermeers wird es punktuelle Beleuchtungen sowie Weihnachtsschmuck, der keine Energie benötigt geben.

Das ultimative Weihnachtsmarkt-Wochenende

Am 26. November finden gleich sechs Märkte statt. Für Nachteulen ist der Wittnauer Weihnachtsmarkt perfekt geeignet. Diesen kann man nämlich bis um zwei Uhr in der Nacht besuchen. Auch in Zeihen ist am 26. November Markt angesagt.

Am selben Tag trifft man sich in Oberhof auf dem Kapellenplatz. Die Stände bieten Keramik, Eisenskulpturen, Honig, Glühwein und vieles mehr an. Um 18 Uhr gibt die Schule Oberhof ein Adventskonzert. Auch in Münchwilen ist der Weihnachts- und Handwerkermarkt am 26. November. Zudem ist in der Gemeinde vom 1. November bis 23. Dezember ein «Weihnachtsdörfli» eingerichtet.

Die grösseren Städte verzichten teilweise auf Weihnachtsbeleuchtung. Hans Christof Wagner

In Rheinfelden funkelt nur die Altstadt

Auch die Stadt Rheinfelden hat entschieden, dieses Jahr auf einen Teil der Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten – speziell im Stadtpark und auf dem Inseli. In der Altstadt funkelt es und die Weihnachtsbäume beim Rathaus leuchten auch in diesem Jahr.

Im Weihnachtsmagazin 2022 schreibt Rheinfelden: «Im Grunde genommen reicht eine einzelne Kerze oder auch ein herzlicher Mensch, um Wärme zu geben und Helligkeit auszustrahlen.» Doch die Stadt wusste sich zu helfen: Anstelle des Lichterzaubers werden friedliche Klänge durch die Gassen dringen.

Lichtermeer ersetzt mit Klängen

Vom 25. November bis zum 13. Januar gibt es zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt. Passend zum Jahresmotto «Rhyfälde tönt guet» hat man regionale Chöre und Musikgruppen angefragt, um kleine Konzerte während des Marktes zu halten. Neben den vielen Marktständen gibt es noch weitere Attraktionen wie ein Samichlaus, die drei Könige, ein stromloses Karussell und mehr.

In Frick findet der Weihnachtsmarkt am 3. Dezember statt. Möhlin veranstaltet vom 25. bis 27. November seinen Adventsmarkt auf dem Gemeindehausplatz. Der Gemeindeverein Wallbach macht einen Markt am 26. und 27. November mit über 20 Ausstellern.

