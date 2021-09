Fricktaler Winzer: Trotz Regen hoffen sie auf gute Lese

Fricktal Die Weinlese beginnt – und die Prognosen sind trotz verregnetem Sommer gar nicht so schlecht Hinter den Fricktaler Winzern liegen intensive Wochen. Wegen des vielen Regens mussten sie im Kampf gegen Pilzbefall einen riesigen Aufwand betreiben – teils erfolglos. Trotzdem: Wenn in wenigen Tagen die Weinlese beginnt, werden zwar weniger Trauben in den Fässern landen. Die Qualität aber dürfte stimmen. Nadine Böni 23.09.2021, 05.00 Uhr

Freut sich über den Sonnenschein über seinen Reben: Daniel Jeck, Winzer aus Zeiningen. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Intensiv sei er gewesen, dieser Sommer, in dem es so viel regnete wie schon lange nicht mehr. Das sagt Daniel Jeck, Winzer aus Zeiningen. In den (Regen-)Spitzenzeiten war er zwei Mal in der Woche in den Rebbergen unterwegs und spritzte Pflanzenschutzmittel. «Eigentlich hätten wir fast jeden Tag spritzen können», sagt Jeck mit einem Lachen.