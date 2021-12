Verfrühte Weihnachtsferien im Aargau: So reagieren Eltern

Fricktal «Entscheid nach Prinzip Giesskanne»: Die verlängerten Weihnachtsferien stossen bei Eltern auf Verständnis – aber auch Unmut Der Kanton Aargau schickt Schulkinder eine Woche früher in die Weihnachtsferien. Bei den Elternvereinen in der Region kommt das mehrheitlich gut an. In Rheinfelden aber hat sich eine Gruppe Eltern formiert, die in einem Brief an Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati ihren Unmut äussert. Nadine Böni Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stühle hoch: Die Fricktaler Schülerinnen und Schüler haben schon ab Freitagabend Weihnachtsferien. Bild: Archiv / Hannes Thalmann

Der Regierungsrat hat beschlossen, dass der Schulunterricht an der Aargauer Volksschule bereits am kommenden Freitagabend, 17. Dezember, endet – also eine Woche früher als eigentlich geplant. Dies aufgrund der angespannten Coronasituation an den Schulen, den rekordhohen Infektionszahlen im Kanton und der drohenden Überlastung des Gesundheitswesens.

Bei Eltern im Fricktal löst dieser Entscheid ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Da ist vielerorts viel Verständnis zu hören und spüren. Etwa bei Katja Deiss, Präsidentin des Elternvereins Frick. «Ich finde das einen guten Entscheid», sagt sie. «Hoffentlich können wir mit diesem Vorgehen eine schlimme Entwicklung über Weihnachten und Neujahr verhindern und dazu beitragen, dass sich die Situation bald entschärft.»

Erleichterung, dass die Kinder daheimbleiben können

Auch Roman Huber, Präsident des Elternvereins Kaiseraugst, und Arabella Kühn, Präsidentin des Elternvereins Gipf-Oberfrick, können den Entscheid nachvollziehen. «Angesichts der aktuellen Infektionszahlen auch in den Schulen habe ich Verständnis», sagt Huber und schiebt nach:

«Ich hoffe, wir können damit einen Teil dazu beitragen, die aktuelle Welle zu brechen.»

Arabella Kühn spricht sogar von einer «grossen Erleichterung». Sie blicke den Feiertagen nun viel entspannter entgegen, wissend, dass ihre Kinder nicht bis wenige Stunden vor dem Fest mit vielen anderen in einem Klassenzimmer sitzen.

Eltern schreiben Brief an Regierungsrat

Andernorts trifft der Entscheid hingegen nicht auf Verständnis, sondern Unmut: In Rheinfelden hat sich eine Gruppe Eltern formiert, die diesen in einem Brief an Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati äussert. «Wir verstehen nicht, warum andere Bereiche des öffentlichen Lebens normal weitergehen, aber die Kinder nun wieder untendurch müssen», sagen zwei Vertreterinnen der Gruppe. Sie möchten lieber anonym bleiben.

Sie sei keine Massnahmengegnerin, betont eine der Frauen, selbst dreifache Mutter. Aber:

«Ich bin dafür, dass die Massnahmen gezielt dort eingesetzt werden, wo sie nutzen, statt in einer Panikattacke nach dem Prinzip Giesskanne.»

Eine Maskenpflicht ab der ersten Klasse, wie sie nach den Ferien gelten soll, halte sie zudem für «nicht zumutbar», ja gar «kontraproduktiv, weil sich die Kinder wegen der Maske noch öfter ins Gesicht fassen».

Eine organisatorische Herkulesaufgabe

Ob Verständnis oder nicht: Der Entscheid des Regierungsrats stellt die Eltern, gerade auch wegen seiner Kurzfristigkeit, vor grosse organisatorische Herausforderungen. Roman Huber sagt:

«Gerade wenn beide Eltern arbeitstätig sind und nicht von zu Hause aus arbeiten können, wird es natürlich schwierig.»

Kommt hinzu, dass – anders als in Phasen des Homeschoolings im Frühjahr – derzeit keine Homeofficepflicht mehr gilt. Deshalb sei man auch auf die Unterstützung der Arbeitgeber angewiesen, sagt Huber.

Die Schulen müssen gemäss Regierungsratsbeschluss ausserdem bis zum 23. Dezember «ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot» sicherstellen. Katja Deiss windet der Fricker Schule diesbezüglich ein Kränzchen: «Wir Eltern werden laufend informiert, was möglich und geplant ist.» Aber sie gibt zu bedenken:

«Je mehr Eltern ihre Kinder in der Schule betreuen lassen, desto stärker stellt sich die Frage, wie sehr die Massnahme noch Sinn macht.»

Entsprechend sind viele Eltern bemüht, andere Lösungen zu finden. Einige haben sich bereits zusammengetan und organisieren einen Hütedienst in kleinen Gruppen. Viele haben ausserdem vor, sich vor dem Familienfest zu Weihnachten auf Corona zu testen. Etwa Katja Deiss: «Das ist für mich einfach nur verantwortungsvolles Vorgehen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen