Stein will Steuerfuss senken, in Frick geht er rauf.

Fricktal Die Steiner können sich freuen: Der Steuerfuss soll um 4 Prozentpunkte sinken – so sieht es in den andern Gemeinden aus Die Steuerfüsse im Fricktal bleiben weitgehend stabil. Das zeigt eine Umfrage der AZ. Zwei Ausnahmen gibt es bislang: Stein will seinen Steuerfuss von 92 auf 88 Prozent senken und Frick will ihn um 5 Prozentpunkte auf 104 Prozent anheben. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

In Frick müssen die Einwohner künftig tiefer, in Stein etwas weniger tief in die Tasche greifen.

Die Steiner können sich freuen: Der Gemeinderat beantragt an der kommenden Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das nächste Jahr um vier Prozentpunkte auf 88 Prozent zu senken. Die gute und stabile Situation ermögliche diesen Schritt, sagt Gemeindeschreiber Sascha Roth.

Die Gemeinde, die finanziell stark vom Pharmacluster profitiert, hat bereits heute den dritttiefsten Steuerfuss im Fricktal. Tiefer liegt er einzig in Kaiseraugst mit 65 und Sisseln mit 80 Prozent. Auch diese beiden Gemeinden profitieren von der Pharmaindustrie. Die beiden Gemeinden wollen ihren Steuerfuss im nächsten Jahr so belassen, wie er ist. Dies zeigt eine Umfrage der AZ unter den 32 Gemeinden im Bezirk Laufenburg und Rheinfelden.



Profitieren werden im nächsten Jahr neben den Einwohnern von Stein auch jene von Hornussen. Denn die Gemeinde schliesst sich per 1. Januar 2022 mit Bözen, Effingen und Elfingen zur Gemeinde Böztal zusammen – und will mit einem Steuerfuss von 114 Prozent starten. Dieser liegt damit um acht Prozentpunkte unter dem aktuellen von Hornussen. Profitieren werden auch Bözen (aktuell: 118 Prozent) und Effingen (119 Prozent), gleich bleiben wird er in Elfingen (114 Prozent).

Die meisten Steuerfüsse bleiben stabil

Die Steiner und die Hornusser dürften damit aber die Ausnahme bleiben. Immerhin: In den meisten Gemeinden bleibt der Steuerfuss stabil. Die Befürchtung, dass die Coronapandemie die Gemeindekassen zum Beispiel über die Sozialhilfekosten so stark belastet, dass eine Steuerfusserhöhung ins Haus steht, hat sich (noch) nicht bewahrheitet.

Bislang hat erst eine Gemeinde, Frick, kommuniziert, dass sie den Steuerfuss anheben will, und zwar um fünf Prozent auf 104 Prozent. Der Grund: ein höherer Finanzbedarf wegen anstehender Investitionen, nicht beeinflussbare Kostensteigerungen sowie Pensenerhöhungen für regionale Leistungen.

Ob der Souverän diese Erhöhung schlucken wird, muss sich erst noch weisen. Beim letzten Versuch jedenfalls, den Steuerfuss zu erhöhen, zogen die Stimmberechtigten nur bedingt mit. Vor vier Jahren beantragte der Gemeinderat, den Steuerfuss von 99 auf 102 Prozent zu erhöhen.

Da der Kanton zeitgleich Aufgaben der Gemeinden im Umfang von drei Steuerfussprozenten übernahm und die Gemeinden entsprechend runter mussten, wären die beantragten 102 Prozent einer Erhöhung des Steuerfusses um sechs Prozentpunkte gleichgekommen. Der Souverän beliess den Steuerfuss damals bei 99 Prozent, was eine effektive Steuerfusserhöhung von drei Prozent bedeutete.

Den Steuerfuss möglichst lange halten

Die Nachbargemeinde Gipf-Oberfrick dagegen will bei 99 Prozent bleiben. «Die Finanzlage ist nach wie vor stabil», sagt Gemeindeschreiber Urs Treier. Das Budget 2022 sieht bei einem Umsatz der Gesamtrechnung von rund 16 Millionen Franken einen geringfügigen Ertragsüberschuss von 44'000 Franken vor. Treier:

«Die Nettoschulden liegen Anfang 2022 bei rund drei Millionen Franken.»

Auch in kleineren, peripherer gelegenen Gemeinden ist man bestrebt, den Steuerfuss stabil zu halten. Zeihen hat das Budget 2022 mit einem gleich bleibenden Steuerfuss von 114 Prozent erarbeitet. «Der Gemeinderat versucht, diesen Steuerfuss so lange wie möglich zu halten», sagt Gemeindeschreiber Gianni Profico. Das Budget 2022 der Einwohnergemeinde kann allerdings nicht ganz ausgeglichen gestaltet werden. «Es schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 69'358 Franken», so Profico und schiebt nach:

«Die Luft wird immer dünner.»

Etwas Luft bekommen dagegen Herznach und Ueken. Zwar noch nicht im nächsten Jahr – da beantragen beide Gemeinden einen gleichbleibenden Steuerfuss –, aber ab 2023. Denn die beiden Gemeinden fusionieren per

1. Januar 2023. Vorgesehen ist dann ein Steuerfuss von 110 Prozent. «Dieser ist allerdings von der ersten gemeinsamen Gemeindeversammlung im vierten Quartal 2022 zu beschliessen», sagt Gemeindeschreiber Harry Wilhelm.