Feuerwehren: So rekrutieren sie genügend neues Personal

Fricktal Die Rekrutierung ist kein Selbstläufer – aber von einem Nachwuchsproblem wollen die Feuerwehren nichts wissen In diesen Tagen finden die Rekrutierungsanlässe der Feuerwehren statt. Dabei leistet längst nicht jede Person, die dazu verpflichtet ist, ihren Dienst. Um genügend Feuerwehrleute zu rekrutieren, betreiben die Feuerwehren darum einen gehörigen Aufwand – und greifen auch mal in die Trickkiste. Nadine Böni 19.10.2021, 05.00 Uhr

Üben, um im Ernstfall bereit zu sein: Hier eine Jahresschlussprobe der Stützpunktfeuerwehr Frick.

Paul Roppel (18. Oktober 2014)

Der Herbst ist traditionell die Zeit der Rekrutierungs- und Infoanlässe der Feuerwehren. Die Einladungen – alle Gemeindemitglieder zwischen 20 und 44 Jahren sind grundsätzlich feuerwehrpflichtig – wurden oder werden in diesen Tagen verschickt. So auch in Laufenburg.

Allerdings: Von den 150 Geladenen tauchten gerade mal 30 Nasen in der Stadthalle Laufenburg auf. Das berichtet das Newsportal «Argovia Today». «Wir haben ein Nachwuchsproblem», sagt Feuerwehrkommandant Dominik Vogel. Vielen fehle der Bezug zur Feuerwehr, glaubt er.

«Ausserdem ist das Freizeitangebot für junge Leute heute grösser und vielfältiger als früher.»

Hat die Feuerwehr also tatsächlich ein Nachwuchsproblem? Ganz generell möchte das im Fricktal niemand so ausdrücken. Allerdings: Ein Selbstläufer ist die Rekrutierung von neuen Feuerwehrleuten nicht.

Von Jahr zu Jahr grosse Unterschiede

«Es gibt grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Jahrgängen», sagt etwa Markus Schär, Kommandant der Feuerwehr in Wittnau. «In einigen Jahrgängen sagt einer: ‹Ja, da gehe ich hin› und andere ziehen mit. In anderen Jahrgängen haben wir kaum eine Chance, jemanden zu überzeugen.»

In einer kleineren Gemeinde wie Wittnau kommt das besonders stark zum Tragen. Aber auch in grösseren Gemeinden ist die Rekrutierung teilweise nicht ganz so einfach. «Wir müssen sicher einen gewissen Aufwand betreiben, um an die richtigen Leute ranzukommen», sagt Richard Urich, Kommandant der Feuerwehr Melina, die für die Gemeinden Möhlin und Zeiningen zuständig ist.

In diesem Jahr setzte die Feuerwehr bei der Rekrutierung erstmals auf eine neue Idee: Statt zu einem klassischen Informationsabend lud sie die Feuerwehrpflichtigen zu einer öffentlichen Übung. Urich erklärt:

«So sehen sie direkt, was auf sie zukommt, wie vielfältig die Tätigkeiten und Aufgaben in der Feuerwehr sind – und dass sie durchaus auch Spass machen können.»

Derzeit kaum Probleme haben die grösseren Feuerwehren, etwa Kaiseraugst und die Stützpunktfeuerwehr Frick. In Kaiseraugst verzichtete die Feuerwehr bereits vergangenes Jahr auf den Informationsabend, coronabedingt. Stattdessen wurden die Vorladungen schriftlich versandt – auch mit Erfolg: «Acht Interessenten haben sich daraufhin gemeldet, sieben von ihnen konnten wir rekrutieren», sagt Kommandant Andreas Brodbeck.

Die Abgänge konnten so mehr als kompensiert werden. Und aufgrund der positiven Erfahrungen wurden auch dieses Jahr schriftliche Vorladungen verschickt.

Kinder für die Feuerwehr begeistern

Gerade in den kleineren und mittelgrossen Gemeinden machen sich die Feuerwehren Gedanken zur Zukunft. Im Sisslerfeld steht etwa eine Fusion zur Debatte – wobei auch die personelle Entlastung eine Rolle spielt. In Wittnau hat man eine andere Idee: Den Bezug zur Feuerwehr schon früh herstellen. Sie arbeitet deshalb immer wieder mit der Schule oder dem lokalen Kinderhort zusammen.

Die Jüngsten von der Feuerwehr begeistern – darauf setzen mehrere Feuerwehren, hier der Feuerwehrtag in Hornussen.

Horatio Gollin (8. September 2018)

«Die Kinder sind begeistert, wenn die Feuerwehr vorbeikommt und sie selbst etwas ausprobieren dürfen. Da entstehen Erinnerungen für die Ewigkeit», sagt Schär. Er sieht darin zwar «nicht das ultimative oder einzige Erfolgsrezept» für eine spätere Rekrutierung, aber:

«Die Chancen, dass die Kinder später auch im Erwachsenenalter sich mit der Feuerwehr identifizieren und befassen, steigen sicher.»

Auch die grösseren Fricktaler Feuerwehren kämpfen derweil mit Herausforderungen. In Kaiseraugst etwa ist das Tagespikett die grösste Herausforderung, weil viele Feuerwehrmitglieder ausserhalb der Gemeinde arbeiten. «Da sind wir laufend gefordert, das Pikett gewährleisten zu können», sagt Andreas Brodbeck.

Kaderplanung ist eine Herausforderung

Bei der Stützpunktfeuerwehr Frick ist die Kaderplanung eine Herausforderung. «Es wird immer schwieriger, genügend Personen für die Besetzung der Führungspositionen zu finden», sagt Kommandant Andreas Fahrni. Der Grund ist klar: Ein Offizier etwa absolviert jährlich zwischen 50 und 70 Übungen samt Vor- und Nachbereitung. Ein riesiger zeitlicher Aufwand. «Das Ziel muss es daher sein, diese Aufgaben auf möglichst viele Schultern zu verteilen, um die Belastung für den Einzelnen zu senken», sagt Fahrni.

Trotz Herausforderungen sind die Kommandanten zuversichtlich für die Zukunft. «Ich bin der Überzeugung, dass unser Feuerwehrsystem weiterhin funktionieren kann, wenn es uns gelingt, die Tätigkeit interessant zu gestalten», sagt etwa Richard Urich. Und Andreas Brodbeck ergänzt: «Die Feuerwehr bringt Kontakte, stiftet Identität und ist der Ursprung mancher Freundschaft. Das darf nicht unterschätzt werden.»