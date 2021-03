Fricktal «Die Lage ist existenzbedrohend»: Tierferienheim Fürberg kämpft um das Überleben Die Reiserestriktionen und Homeoffice rund um Corona haben die Nachfrage nach Plätzen in der Wittnauer Tierpension dezimiert. Um den Ausfall der Einnahmen zu kompensieren, gleist Betreiberin Daniela Koller nun Hundekurse auf – und hofft auf den Sommer. Dennis Kalt 12.03.2021, 05.00 Uhr

Daniela Koller führt seit dem Frühling 2018 das Tierferienheim Fürberg in Wittnau und hat es derzeit alles andere als leicht.

Bild: Nadine Böni (8. Juni 2018)

Es sind harte Zeiten für Daniela Koller. Die Tierpflegerin und -psychologin betreibt seit 2018 das Tierferienheim Fürberg in Wittnau. Mit zwei Mitarbeitenden betreut sie dort Hunde, Katzen, Nager und Vögel – eigentlich. Denn die Reiserestriktionen rund um Corona haben ihre tierische Kundschaft ausgedünnt. Die Mitarbeitenden musste sie in Kurzarbeit schicken. Koller sagt:

«Die Lage ist für uns existenzbedrohend. Das lastet auf uns unheimlich.»

Wie lange sie die Durststrecke noch durchhalten könne, das wisse sie nicht.

In den Sport- oder Osterferien sind es zwischen 20 und 25 Hunde, die das Team vor Corona betreute, während Herrchen oder Frauchen auf Reise gingen. Davon ist die Pension derzeit weit entfernt. «Für Ostern gab es bisher keine einzige Anmeldung», so Koller.

Den Rückgang an Ferienhunden seit Pandemiebeginn schätzt sie auf 90 Prozent. Und auch der Anteil an Tageshunden - Halter, die ihre Vierbeiner am Morgen vor der Arbeit abgeben und abends wieder abholen - sei eingebrochen. «Einige sind im Homeoffice und bringen deshalb ihre Hunde nicht mehr», sagt sie.

Doch mit ihrem Schicksal hadern will Koller nicht. «Wir probieren uns durchzubeissen.» Etwa gleist sie in den kommenden Wochen Welpenspielstunden oder Hundekurse auf, in denen sie Erziehungshilfe für das harmonische Zusammenleben zwischen Mensch und Tier geben will. Damit soll zumindest ein Teil des Einnahmenausfalls kompensiert werden; denn so müssen auch Fixkosten wie etwa die Miete für das Tierferienheim bezahlt werden.

Die Hoffnung hat Koller noch nicht verloren

Zwei Faktoren machen Koller Mut. Einerseits die voranschreitende Durchimpfung. Andererseits die Tatsache, dass sich so manch einer in Zeiten der sozialen Eingeschränktheit ein Haustier zugelegt hat. Koller sagt:

«Viele haben bei Züchtern einen Welpen gekauft oder sich bei den Tierheimen bedient.»

So schwingt denn auch bei ihr die Hoffnung mit, dass dereinst – am besten schon zu den Sommerferien, dem Hauptgeschäft – die Nachfrage, auch durch die neuen Hundehalter, wieder ordentlich anzieht.

Leitet seit über drei Jahrzehnten die Hunde- und Katzenpension Röti in Mumpf: Karl Güntert. Bild: Dennis Kalt (10. März 2021)

Verhehlen will Koller nicht, dass ihr der Trend zu vermehrten Käufen von Welpen und Hunden etwas Angst macht. «Ich hoffe, dass sich die Leute das gut überlegt haben», sagt sie mit Blick auf eine Zeit, in der das Reisen und soziale Kontakte wieder uneingeschränkt möglich sind und so manch einer vom Homeoffice in das Büro des Arbeitgebers zurück wechselt und weniger Zeit zur Verfügung hat, als dies jetzt der Fall ist.

Weniger dramatisch ist die Situation in der Hunde- und Katzenpension Röti in Mumpf. Während Leiter Karl Güntert über die Ferienzeit einen Rückgang von etwa 50 Prozent verzeichnet, ist die Nachfrage für Plätze für Tageshunde relativ stabil. Er sagt:

«In unserem Übergabegebäude können die Hunde ausserhalb der Öffnungszeiten gebracht und abgeholt werden. Das Angebot ist nach wie vor gefragt.»

Dennoch stelle man derzeit nicht notwendige Investitionen zurück.