Die Fricktaler Kürbissaison hat begonnen.

Fricktal Die Kürbisse haben dem Regen getrotzt: Jetzt sind sie reif für die Fensterbank oder die Pfanne Die Kürbisernte ist angelaufen. Im Gegensatz zu anderen Kulturen trotzten die Kürbisse dem vielen Regen im Sommer. Die Ernte fällt entsprechend zufriedenstellend aus. Besonders beliebt bei den Käuferinnen und Käufern sind die Klassiker. Nadine Böni 01.10.2021, 05.00 Uhr

Beat Mahrer, Landwirt aus Möhlin, verkauft an der Landstrasse rund ein Dutzend verschiedene Kürbissorten. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Orange, gelb, weiss, grün – die Kürbisse im Unterstand nahe der Landstrasse zwischen Möhlin und Wallbach leuchten in der Herbstsonne. Am 10. September hat Landwirt Beat Mahrer die ersten Kürbisse geerntet, vor wenigen Tagen ist der Verkauf hier angelaufen. Dies einige Wochen später als in anderen Jahren. Was natürlich mit dem regnerischen Frühjahr und Sommer zu tun hat. «Bereits die Aussaat war wetterbedingt später als in anderen Jahren», sagt Mahrer.