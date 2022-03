Die Kirchen verlieren weiter Mitglieder – auch wegen Corona

Fricktal Die Kirchen verlieren weiter Mitglieder – daran ist auch die Coronakrise schuld Die Kirchgemeinde Herznach-Ueken verzeichnete so viele Austritte wie noch nie. Auch in anderen Pfarreien sieht es nicht besser aus. Ein Grund waren die Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie. Kirchenpflegepräsident und Historiker Linus Hüsser hält diesen Grund angesichts der wirklichen Probleme auf der Welt für egoistisch und wohlstandsgeblendet. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Es sind Zahlen, die Linus Hüsser keine Freude bereiten. 28 Kirchenaustritte verzeichnete die Römisch-katholischen Kirchgemeinde Herznach-Ueken zwischen November 2020 und November 2021. Doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Hüsser, Präsident der Kirchenpflege Herznach-Ueken, sagt:

«So viele Austritte hatten wir noch gar nie.»

Bereits einmal, 2017, waren es deutlich über 20 Austritte. Sonst lag die Zahl in den letzten Jahren meist zwischen 10 und 20 Austritten. «Bis vor etwa 15 Jahren verzeichneten wir im Schnitt nur fünf bis sechs Kirchenaustritte pro Jahr», blickt Hüsser zurück. «Seither hat sich die Zahl also verdoppelt bis vervierfacht.»

Auch in anderen Kirchgemeinden sind die Zahlen ähnlich hoch

Bei anderen römisch-katholischen Pfarreien sieht es nicht viel besser aus. Dies zeigt ein Blick in die letzten Ausgaben des Pfarrblattes «Horizonte». Wittnau beispielsweise weist für letztes Jahr 16 Kirchenaustritte aus, Gipf-Oberfrick 25, Laufenburg 22 und Mettau 28.

Die absoluten Zahlen zeigen dabei nicht die ganze Dimension. Setzt man die Austrittszahlen in Relation zur Zahl der Kirchenmitglieder, so zeigt sich die ganze Tragweite. Hüsser rechnet vor:

«Pro Jahr treten bei uns zwischen 1,4 und 2,8 Prozent der Kirchenmitglieder aus.»

In anderen Pfarreien waren es im letzten Jahr sogar deutlich über drei Prozent. Über die letzten vier Jahre gerechnet, kehrten in Herznach und Ueken neun Prozent der Gläubigen der Römisch-katholischen Kirche den Rücken.

Anders formuliert: Geht die Austrittswelle in diesem Ausmass weiter, hätte die Kirchgemeinde Herznach-Ueken – ohne Zuwachs durch Taufen und Zuzügerinnen und Zuzüger – in 40 Jahren keine Mitglieder mehr.

Nur noch wenige Taufen

Die Neuen müssen es also richten. Nur eben: Ihre Zahl ist – sagen wir es positiv: überschaubar. Im letzten Jahr gab es in Hüssers Kirchgemeinde zwei Taufen, 2020 waren es fünf und 2019 gar nur eine. «Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr taufen», weiss Hüsser. Und bringt es schnörkellos auf den Punkt:

«Ohne Nachwuchs blutet die Gemeinde langsam aus.»

In anderen Pfarreien im Fricktal sah es in Sachen Taufen im letzten Jahr nicht viel besser aus; einige, etwa die Pfarrei St.Mauritius, welche die Gemeinden Hornussen, Bözen und Elfingen umfasst, weisen für 2021 sogar einen «Nuller» aus.

Zuzügerinnen und Zuzüger sind oft konfessionslos

Bleiben die Zuzügerinnen und Zuzüger. Sie sorgten lange dafür, dass die Zahl der Katholiken trotz Säkularisierung im eigenen Kontext weiter stieg. Nur eben: Heute sind auch viele Zuzügerinnen und Zuzüger konfessionslos oder gehören einer nicht christlichen Glaubensgemeinschaft an.

Und im ländlichen Raum hält sich – anders als in urbaneren Kontexten – der Zuzug von Menschen aus Italien, Spanien und Portugal, die vielfach katholisch geprägt und auch verwurzelt sind, heute in Grenzen.

Noch vor drei Jahren sagte Hüsser, der nunmehr seit bald 20 Jahren Kirchenpflegepräsident ist, zur AZ, er halte die Situation für «nicht allzu dramatisch». Heute sieht er es «deutlich pessimistischer», wie er sagt.

Die Zahl der Kirchenaustritte dürfte im ähnlichen Stil weitergehen, glaubt der Historiker, und die Zahl der jungen Menschen, die sich in der Kirche engagieren, sowie der Eltern, die ihre Kinder überhaupt taufen lassen, kaum zunehmen. Damit aber steht die christliche Sozialisation zur Disputation.

Auch treue Kirchenmitglieder gehen

Noch etwas anderes beunruhigt Hüsser. Es sind nicht mehr einfach nur junge Leute, die kirchenfern sind oder mit der Institution nichts anfangen können, die austreten, sondern zunehmend auch Menschen, die seit Jahrzehnten Teil der Kirche und lange durchaus auch mit ihr verwurzelt waren.

Woran liegt es? Es gibt nicht den einen Grund. Die Säkularisierung ist ein Grund, der Zeitgeist ein zweiter.

Aber auch die Möglichkeit, Steuern zu sparen, motiviert einige, aus der Kirche auszutreten. Eine vierköpfige Familie mit einem steuerbaren Einkommen von 70'000 Franken spart beispielsweise in Herznach knapp 580 Franken pro Jahr, wenn sie aus der Römisch-katholischen Kirche austritt.

Für Hüsser geht bei der Geldfrage stets vergessen, wie viel die Kirchen auch im sozialen Bereich leisten – und dass dies, gäbe es die Kirchen nicht, von anderen Organisationen oder vom Staat finanziert werden müsste.

Der Glauben privatisiert sich

Ein weiterer Grund für die Kirchenaustritte ist die Privatisierung des Glaubens. Denn, davon ist Hüsser überzeugt:

«Viele Menschen glauben nach wie vor. Sie brauchen dazu einfach die Institution Kirche nicht mehr.»

Das zeigt ihm auch, dass nach wie vor viele Menschen die Kirchen aufsuchen, um zu beten, um zur Ruhe zu kommen, um zu sich zu kommen, um eine Kerze anzuzünden. Das Bedürfnis dazu ist gerade jetzt, in einer Zeit, in welcher der Krieg in der Ukraine überschattet, besonders gross. «Die Zahl der Opferkerzen, die angezündet werden, ist in den letzten Jahren angestiegen.»

Dass auch die Missbrauchsskandale, welche die Römisch-katholische Kirche erschüttert haben, an den Austritten mit schuld sind, steht für Hüsser ausser Frage. Er geht davon aus, dass die Studie zu den Missbrauchsfällen in der Schweiz, die derzeit von den Bistümern erarbeitet wird, die Kirche nochmals durchrütteln wird.

Austritte wegen der Coronamassnahmen

In den letzten zwei Jahren kam ein weiterer Austrittsgrund hinzu: Corona. «Einige begründeten ihren Austritt damit, dass die Kirche die vom Bundesrat angeordneten Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie umgesetzt hat», sagt Hüsser. Sie hätten erwartet, dass sich die Kirche der Maskenpflicht und Registrierungspflicht widersetzt.

Hüsser schüttelt den Kopf. «Mit dieser Begründung habe ich grosse Mühe.» Und dann spricht er Klartext:

«Wenn ich in die Welt schaue uns sehe, welche wirklichen Probleme andere Menschen haben, wenn ich von Krieg und Hunger höre, dann ist unsere Diskussion um das Tragen von Masken einfach purer Egoismus und grenzt an Dummheit.»

Was ist, fragt sich Hüsser, wenn die Schweiz einmal in eine wirkliche Krise gerät? Die Antwort lässt er offen.

Eine Prognose, wie es mit dem Kleinerwerden der Kirchen weitergeht, wagt Hüsser nicht. «Ein erster Erfolg wäre schon, wenn sich die Zahl der Kirchenmitglieder stabilisiert.»

Ob es so kommen wird? Hüsser zuckt mit den Schultern. «Das kann niemand voraussagen.» So wie auch niemand in den 1970er-Jahren, als der Kirchgang noch zur Sonntagspflicht gehörte, voraussehen konnte, dass die Erosion in der Kirche derart massiv und schnell kommen wird. Hüsser bilanziert trocken:

«Was wir früher zu viel an Kirche hatten, haben wir nun zu wenig.»

