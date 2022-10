Fricker Apotheker will viele von der Coronaimpfung überzeugen

Fricktal «Die Impfung ist wie ein Velohelm» – wie Apotheker Michael Tscheulin möglichst viele motivieren will, sich zu impfen Die Zahl der Coronainfektionen steigt wieder an. Apotheker Michael Tscheulin appelliert deshalb an alle Fricktalerinnen und Fricktaler, sich impfen zu lassen. Zwar schützt die Impfung nicht zu 100 Prozent vor einer Infektion, aber vor schweren Verläufen. Tscheulin vergleicht es mit einem Velohelm. «Er schützt zwar nicht davor, dass man stürzt, aber er kann einen vor schweren Kopfverletzungen bewahren.» Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 18.10.2022, 16.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Tscheulin von der Storchen Apotheke in Frick verimpft den neuen bivalenten Impfstoff von Moderna. Thomas Wehrli

Corona lässt nicht locker: Die Infektionszahlen steigen wieder an, das Bundesamt für Gesundheit vermeldete am Dienstag für die letzten sieben Tagen 37’032 neue Infektionen. Es ist bereits die siebte Coronawelle, die da auf das Fricktal zurollt – und sie dürfte in den kommenden Wochen noch an Intensität zulegen. Für Apotheker Michael Tscheulin ist deshalb klar:

«Es ist wichtig, dass sich jetzt möglichst viele Personen aller Altersklassen schnell impfen lassen.»

Der Bund hat den neuen Wirkstoff, der sowohl gegen die Delta- wie auch gegen die Omikron-Variante schützt, vor gut einer Woche für alle Personen ab 16 Jahren freigegeben und übernimmt dementsprechend auch die Kosten.

«Es wäre gut, wenn sich auch junge Menschen impfen lassen», sagt Tscheulin. Denn sie seien Teil der Infektionskette und könnten andere Menschen mit dem Virus anstecken. «Es geht also auch darum, mit der eigenen Impfung andere zu schützen.»

Walk-in-Impfungen sind möglich

Bislang lassen sich allerdings noch kaum junge Menschen zum zweiten Mal boostern. Diese Erfahrung macht auch Tscheulin, der den neuen bivalenten Impfstoff von Moderna seit gut einer Woche in der Storchen-Apotheke in Frick verimpft. «Es kommen aktuell vor allem Personen ab 40 zum Impfen.» Vor einem Jahr liessen sich viele Junge impfen, weil sie sonst Einschränkungen im Freizeitleben in Kauf nehmen mussten. «Dieses ‹Damoklesschwert› fehlt jetzt», so Tschuelin.

Die Apotheke ist eine von vier im Fricktal, die laut Aargauischem Apothekerverband Coronaimpfungen anbieten. Daneben bieten mehrere Arztpraxen im Fricktal sowie das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) die Auffrischimpfung an. Anders als beim GZF, wo es für eine Covid-19-Impfung in den Spitälern Laufenburg und Rheinfelden einen Termin braucht, bietet Tscheulin auch Walk-in-Impfungen an.

30 bis 40 Impfungen pro Tag

Mit dem Start der neuen Impfkampagne ist Tscheulin zufrieden. Pro Tag kämen aktuell zwischen 30 und 40 Impfwillige in die Apotheke, um sich impfen zu lassen. «Viele verstehen, dass es Sinn macht, die siebte Welle mit dem neuen Impfstoff zu brechen.»

Auch der neue Impfstoff bietet dabei keinen 100-Prozent-Schutz; man kann sich trotz Impfung infizieren. «Aber der Impfstoff schützt zu 90 Prozent vor schwerwiegenden Verläufen», sagt Tscheulin. Er überlegt kurz, fügt dann hinzu:

«Ich vergleiche es gerne mit Velofahren. Der Helm schützt zwar nicht davor, dass man stürzt, aber er kann einen vor schweren Kopfverletzungen bewahren.»

Tscheulin selber liess sich bereits vor gut einer Woche impfen. «Ich hatte gar keine Nebenwirkungen.» Er weiss aber auch: Das ist nicht bei allen so. «Die einen merken wie ich gar nichts, andere sind nach der Impfung müde, haben Kopfschmerzen oder bekommen Fieber.» Mit anderen Worten: Die Nebenwirkungen sind ähnlich wie bei den bisherigen Coronaimpfungen.

Für die kommenden Wochen erwartet Tscheulin, dass die Impfnachfrage nochmals deutlich steigt. Der Aargau sei dafür gerüstet, sagt er. «Es gibt genug Impfdosen, warten muss niemand.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen