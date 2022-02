Fricktal: Die fünfte Jahreszeit beginnt - der Überblick

Fricktal Die fünfte Jahreszeit beginnt: Hier kommen grosse und kleine Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf ihre Kosten Heute ist der 1. Faisse und nach einem Jahr voller Einschränkungen legen die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in diesem Jahr wieder richtig los. Die AZ hat die Anlässe der fünften Jahreszeit gesammelt und präsentiert nun die Übersicht zu Guggenkonzerten, Schnitzelbänken, Tschättermusik, Maskenbällen und Umzügen. Nadine Böni Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

In den kommenden Wochen regnet es wieder Konfetti: Die fünfte Jahreszeit wird heute eröffnet. Charlotte Fröse (Möhlin, 20. Februar 2020)

Heute übernehmen in vielen Fasnachtshochburgen im Fricktal die Närrinnen und Narren das Zepter: Die fünfte – und schönste – Jahreszeit beginnt mit dem 1. Faisse. Bis zum Aschermittwoch am 2. März finden zahlreiche fasnächtliche Anlässe statt. Und mancherorts dauert die Fasnacht sogar noch ein wenig länger.

Die AZ liefert die Übersicht, samt Angaben zum Sicherheitskonzept. Wobei hier gilt jeweils: Anpassungen sind kurzfristig möglich.

Eiken: 19.30 Uhr Fasnachtseröffnung auf dem «Rössli»-Parkplatz; anschliessend Gugge-Open-Air-Konzert

Kaisten: 5 Uhr Tschättermusig; 17 Uhr Kindertschättermusig; 20 Uhr Freilassung des Joggeligeists auf dem Joggeliplatz; anschliessend Platzkonzert, Wurst- und Getränkestand

Laufenburg: 5 Uhr Tschättermusik ab Wasentor; 19.30 Uhr Tschättermusik ab Wasentor; 20 Uhr Barbetrieb in der Salmi-Grotte. Bei den Anlässen in Laufenburg gilt drinnen 2G-plus, draussen 3G, falls nicht anders vermerkt.

Möhlin: 19 Uhr Schlüsselübergabe bei der Gemeinde, fasnächtliches Treiben im Dorf; Fasnachtseröffnung am Narrenbrunnen

Oeschgen: 16.30 Uhr Kindertschättermusig ab Schulhaus Oeschgen

Wölflinswil: 20 Uhr Fasnachtseröffnung mit Gugge auf dem Dorfplatz

Zeiningen: 18 Uhr Fasnachtseröffnung auf dem Bachbrüggli

Zuzgen: 19 Uhr Fasnachtseröffnung auf dem Turnplatz

Wittnau: ab 17 Uhr Mehlsuppenplausch auf dem Schulhausplatz; anschliessend Guggenkonzert. Es gilt 3G.

Kaisten: 5 Uhr Tschättermusig; 17 Uhr Kindertschättermusig; 20 Uhr Tschättermusig; 21 Uhr Prototypen im Dorf

Laufenburg: 5 Uhr Tschättermusik ab Wasentor; 16 Uhr Kindertschättermusik ab Wasentor; 19.30 Uhr Tschättermusik ab Wasentor und anschliessend «Iguggete» in der Fischergasse; 20 Uhr Barbetrieb in der Salmi-Grotte. Bei den Anlässen in Laufenburg gilt drinnen 2G-plus, draussen 3G, falls nicht anders vermerkt.

Zuzgen: 19.30 Uhr Chluuriball in der Mehrzweckhalle. Es gilt 2G-plus.

Eiken: ab 16 Uhr «SchränzAir»-Guggenkonzert auf dem Schulhausplatz. Es gilt 3G.

Frick: 17.30 Uhr Fasnachtsgottesdienst in der katholischen Kirche

Wittnau: ab 12 Uhr Fako-Beiz auf dem Gnossiplatz mit Guggen

Kaiseraugst: 19 Uhr Zepterübergabe vor dem Gemeindehaus, Guggenmusik, Apéro

Laufenburg: 5 Uhr Tschättermusik ab Wasentor; 16 Uhr Kindertschättermusik ab Marktplatz; 16.30 Uhr Salmanlandung in der Badstube; 19.30 Uhr grosse Tschättermusik mit Altstadtverdunkelung; 20.30 Uhr Schnitzelbänke in den Altstadtlokalen. In den Altstadtlokalen gilt 2G.

Mettauertal: 19 Uhr Platzkonzert der Laubbärggugger auf dem Dorfplatz Etzgen und 20.30 Uhr auf dem Dorfplatz Gansingen

Möhlin: 14 Uhr Kinderumzug; anschliessend fasnächtliches Treiben im Dorf

Rheinfelden: Umzug vom alten Zoll durch die Marktgasse zum Obertorplatz; 20.11 Uhr Fasnachtseröffnung mit Apéro; Verpflegung in den Gassen-Beizli

Wittnau: 5 Uhr Tschättermusig vor dem Volg; 15 Uhr Chindertschätteri ab Gemeindehaus

Zuzgen: Platzkonzerte der Chluuri Zunft im Dorf

Laufenburg: 20 Uhr Guggen-Party in der Stadthalle. Es gilt 2G-plus.

Rheinfelden: 19.11 Uhr Kleinformationentreffen in der Altstadt.

Herznach: 14 Uhr Kinderumzug mit Kinderball; 19 Uhr Herzliball mit Guggen und Schnitzelbänken im Gemeindesaal. Am Herzliball gilt 2G-plus.

Kaiseraugst: ab 14 Uhr Fasnacht auf dem Schulhausplatz und im Höfli, Essens- und Getränkestände, Guggenmusik. Auf den Platz gilt 3G, in Zelt und Bar 2G-plus.

Laufenburg: 19.11 Uhr Nachtumzug ab Wasentor; 20 Uhr Fasnachtsparty in der Stadthalle. An der Fasnachtsparty gilt 2G-plus.

Möhlin: 19 Uhr Schnitzelnacht im Restaurant Schiff, Restaurant Warteck, Variablä Beizli, MGV Beizli, Seppi’s Mampferia und Zunftstube FZR. Es gilt 2G.

Rheinfelden: 19.11 Uhr Guggen-Platzkonzerte in der Altstadt

Zuzgen: ab 14 Uhr Festwirtschaft, Schnitzelbänke und Guggenmusik auf dem Turnplatz (bei schönem Wetter) oder in der Mehrzweckhalle (bei schlechtem Wetter). Auf dem Turnplatz gilt 3G, in der Mehrzweckhalle 2G-plus.

Laufenburg: 10 Uhr ökumenischer Fasnachtsgottesdienst in der Kirche St.Johann; 14.11 Uhr Fasnachtsumzug ab Wasentor

Magden: Kinderball im Gemeindesaal

Möhlin: 14 Uhr grosser Fasnachtsumzug durch das Dorf

Rheinfelden: 18.11 Uhr Umzug vom Obertorplatz an die Schifflände; anschliessend Verbrennung der Frau Fasnacht

Frick: Markt mit Guggenmusik

Mettauertal: 10 Uhr Narrenlaufen (Start vor dem Restaurant Hirschen in Wil)

Kaiseraugst: ab 13 Uhr Kindermaskenball im Höfli

Laufenburg: 13.30 Uhr Marsch der Narronen ab Wasentor; 14.30 Narrolaufen ab Wasentor; 19.30 grosse Abschluss-Tschättermusik.

Kaiseraugst: 19 Uhr Fasnachtsfeuer auf dem Rhein beim Fährihüüsli mit Verpflegung und Guggenmusik

Laufenburg: 12 Uhr Waiefrass im Café Maier; 19.30 Uhr Abmarsch der Tambouren mit Böögg ab Wasentor; 20 Uhr Bööggverbrennung beim alten Zeughaus. Im Café Maier gilt 2G.

Möhlin: 19 Uhr Trauerzeremonie beim Restaurant Warteck und Fasnachtsverbrennung am Narrenbrunnen

Zeiningen: 18 Uhr Böögverbrennung auf dem Bachbrüggli

Zuzgen: 17 Uhr Böögverbrennen auf dem Turnplatz

Münchwilen: ab 15 Uhr Kinderdorffasnacht auf dem Schulhausplatz

Oeschgen: um 19.30 Uhr wird das grosse Rad entzündet, anschliessend Scheibensprengen

Wittnau: 20 Uhr Fasnachtsfeuer (Zuschauerstandort: Butzer Eichmatt)

Rheinfelden: 19 Uhr Mümpfeli im Kurbrunnensaal

