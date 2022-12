Fricktal: Der Weihnachtsbaum-Verkauf ist gestartet

Fricktal Die ersten Tannen sind im Netz: Landi Frila hat bereits über 100 Weihnachtsbäume abgesetzt Das Geschäft mit dem Weihnachtsbaumverkauf ist gestartet. Auch bei den Landi-Läden in Eiken, Gipf-Oberfrick und Rheinfelden haben bereits Dutzende Kundinnen und Kunden zugeschlagen. Für den Forstbetrieb Region Möhlin steht das Gros der Arbeit erst noch an: 1000 Bäume müssen innert vier Tagen geschlagen werden. Dennis Kalt 03.12.2022, 05.00 Uhr

Barbara Kalt von der Landi Frila netzt in Eiken die ersten Weihnachtsbäume für die Kundschaft ein. Dennis Kalt

Er ist der stille Star an Heiligabend: der Weihnachtsbaum. Ob mit Lichtlein, Strohengeln oder bunten Kugeln versehen, rückt er die Geschenke ins richtige Licht und sorgt in so manchem Wohnzimmer für einen Blickfang. Das wissen auch die Händlerinnen und Händler, die begonnen haben, ihren Bestand an Tannengrün hochzufahren.

Zu diesen gehört etwa die Landi Frila mit Läden in Eiken, Gipf-Oberfrick und Rheinfelden. Knapp 1600 Bäume wurden für die drei Filialen bestellt. Seit zwei Wochen läuft der Verkauf. Bis Ende November wurden zusammen rund 100 Bäume abgesetzt.

Staunässe bei der Lagerung verhindern

Die Kundschaft, die jetzt bereits kaufe, sei gemischt; Jung und Alt. «Einige kaufen gezielt, andere spontan», sagt Barbara Kalt, Rayon-Leiterin am Standort Eiken. Der Zeitpunkt, an dem Weihnachtsbäume gekauft werden, habe sich in den letzten Jahren etwas nach vorne verschoben. Kalt empfiehlt den Kundinnen und Kunden für die Lagerung des Baumes:

«Wichtig ist, den Baum bis zum Gebrauch in ein Gefäss mit Wasser zu stellen und an einem kühlen Ort zu lagern.»

Die Lagerung der Bäume bei den Landi-Läden selbst sei über wenige Wochen bei spätherbstlichen Temperaturen unproblematisch. Lediglich aus den Netzen müsse man die angelieferten Bäume befreien, um die Gefahr von Staunässe und einem Faulen des Geästes zu vermeiden. Ansonsten bestünde kein spezieller Pflegebedarf.

Eine 1,6 bis 2 Meter grosse Nordmanntanne aus Dänemark gibt es in den Läden der Landi Frila für 36.95 Franken. Das Vergleichsexemplar Schweizer Ursprungs bietet die Landi Frila für 30.95 Franken. Kalt sagt:

«Dank Grossmengeneinkauf können wir die Weihnachtsbäume zu tiefen Preisen anbieten.»

Ebenfalls erhältlich sind bei der Landi in Eiken Bäume aus regionaler Produktion. Diese sind aber mit 60 Franken für ein Exemplar von 1,6 bis 2 Meter doppelt so teuer. «Einige achten natürlich auf den Preis, andere wiederum fragen gezielt nach den regionalen Bäumen», sagt Kalt.

Immer grösserer Beliebtheit erfreut sich bei der Landi Frila der Weihnachtsbaum im Topf. Dies aufgrund des Nachhaltigkeitsgedankens. Bei richtiger Pflege hält dieser mehrere Jahre. «Wichtig ist, dass man ihn mit dem Wachstum umtopft und regelmässig wässert und düngt», sagt Kalt.

Rinde nicht entfernen und Wasser geben

Rund 100 Adventsbäume hat der Forstbetrieb Region Möhlin an Schulen, Gemeinden und an Privatpersonen ausgeliefert. Wer sich bereits jetzt seinen Weihnachtsbaum in die warme Stube stellt, sollte gemäss Forstbetriebsleiter Urs Steck auf zwei Dinge achten. Erstens: dass er genügend Wasser bekommt. Zweitens, dass die Rinde unten am Stamm dranbleibt, da der Baum über diese Wasser ziehe. «Im Normalfall sollte der Baum dann auch bis nach Weihnachten gut halten», sagt er.

Marc Oeschger, stellvertretender Betriebsleiter des Forstbetriebs Region Möhlin. Dennis Kalt

Vier Tage vor dem Weihnachtsbaumverkauf vom 16. und 17. Dezember in Möhlin beginnen sieben, acht Mitarbeitende mit dem Schlagen von 500 Bäumen. Weitere 500 Bäume werden für den Verkauf in den angrenzenden Gemeinden geschlagen. Marc Oeschger, stellvertretender Betriebsleiter, sagt:

«Für den Weihnachtsbaum hat jeder seine eigenen Vorstellungen in Hinsicht auf Wuchs, Grösse und Form. Wir versuchen dementsprechend, unterschiedliche Bäume zu schlagen und anzubieten.»

Die gefragteste Grösse liege zwischen 1,6 und 2 Metern. Wichtig sei, dass der Baum keine braunen Nadeln habe. Viele bevorzugen einen Baum mit synchronem Geäst. Doch Asynchronität sei kein Ausschlusskriterium. «So manch einer achtet drauf, dass der Baum auf einer Seite relativ kahl ist, wenn er diesen an eine Wand stellen will», so Oeschger.