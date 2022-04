Fricktal Die Bevölkerungsstatistik beweist: 2021 starben im Fricktal deutlich mehr Personen als vor Corona Die Übersterblichkeit lag im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2019 bei 14,5 Prozent. Im oberen Fricktal war sie deutlich höher als im unteren. Wie viele der Todesfälle der Pandemie geschuldet sind, lässt sich nicht herauslesen – aber es dürften etliche sein. Doch die Zahlen sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich zu deuten. Thomas Wehrli 09.04.2022, 05.00 Uhr

Im Fricktal sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Personen verstorben als 2019. Auf den Friedhöfen, hier Frick, liegen sie begraben. Thomas Wehrli

Im Bezirk Laufenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Personen verstorben als 2019, dem letzten Nicht-Corona-Jahr. Dies zeigt eine Auswertung der Bevölkerungsstatistik 2021 durch die AZ. Danach verstarben im oberen Fricktal im letzten Jahr 261 Personen – das sind 50 oder 23,7 Prozent mehr als 2019. Vergleicht man das letzte Jahr mit 2018, so liegt die Übersterblichkeit bei 12,5 Prozent.

Wie viele der Todesfälle der Pandemie geschuldet sind, lässt sich nicht herauslesen – aber es dürften etliche sein. Der Vergleich ist insofern allerdings mit Vorsicht zu geniessen, da innerhalb der beiden Jahre auch die Bevölkerung gewachsen ist und dies einen Einfluss auf die Zahl der Todesfälle hat.

Weniger Todesfälle 2020 als 2019 im unteren Fricktal

Im unteren Fricktal ist die Übersterblichkeit nicht ganz so hoch. Im letzten Jahr verzeichnete der Bezirk Rheinfelden im Vergleich zu 2019 eine Zunahme der Todesfälle um 9,1 Prozent. 2019 verstarben 362 Personen, im letzten Jahr waren es 395. Allerdings lag, und dies erstaunt nun doch etwas, die Zahl der Todesfälle 2020, dem ersten Coronajahr, um 4,4 Prozent tiefer als im Jahr 2019.

In 5 der 14 Gemeinden im unteren Fricktal lag die Zahl der Todesfälle 2020 unter jener von 2019 – prozentual am deutlichsten in Zeiningen. Hier verstarben 2019 22 Personen, 2020 waren es zwölf. Dies entspricht einer Untersterblichkeit von 45,45 Prozent.

Prozentuale Zunahme kann täuschen

Ebenfalls weniger Todesfälle hatten 2020 gegenüber 2019 Kaiseraugst (-20,8%), Magden (-12%), Möhlin (-6,85%) und Rheinfelden (-14,43%) zu verzeichnen. In absoluten Zahlen war die Untersterblichkeit mit 17 Personen in Rheinfelden 2020 gegenüber 2019 am höchsten.

Die höchste Übersterblichkeit hatte 2020 im Vergleich zu 2019 Schupfart mit einem Plus von satten 250 Prozent. Allerdings sagt die Prozentzahl bei kleineren Gemeinden nur bedingt etwas aus; in effektiven Zahlen starben 2020 in Schupfart sieben Einwohnerinnen und Einwohner, 2019 waren es zwei.

Untersterblichkeit in Zeiningen

Vergleicht man die Zahl der Todesfälle vom letzten Jahr mit jener von 2019, so wiesen vier Gemeinden im unteren Fricktal eine tiefere Sterblichkeit auf; am deutlichsten fiel sie in Obermumpf (-42,9 Prozent) aus, gefolgt von Zeiningen mit einem Minus von 40,9 Prozent. Zeiningen taucht also zweimal bei der Untersterblichkeit ganz oben auf. Dies liegt unter anderem daran, dass 2019 – im Vergleich mit den Jahren zuvor und danach – überproportional viele Personen verstarben.

Die höchste Zunahme der Todesfälle hatte 2021 gegenüber 2019 Olsberg mit einem Plus von 300 Prozent. Was dramatisch tönt, ist es auch in diesem Fall aufgrund der Gemeindegrösse nicht: 2019 starb eine Einwohnerin oder ein Einwohner, im letzten Jahr waren es vier.

Im oberen Fricktal starben im letzten Jahr nur gerade in zwei Gemeinden weniger Personen als 2019: In Mettauertal lag die Untersterblichkeit bei 19,1 Prozent, in Oeschgen bei 14,3 Prozent. In absoluten Zahlen starben in Mettauertal 2021 vier Personen weniger als 2019, in Oeschgen eine.

In fünf Gemeinden starben gleich viele wie 2019

Die prozentual höchste Zunahme an Todesfällen gegenüber 2019 verzeichnete im letzten Jahr Schwaderloch mit einem Plus von 600 Prozent: Starb 2019 eine Person, waren es 2021 sieben. In fünf Gemeinden starben in den beiden Jahren gleich viele Personen.

Vergleicht man 2019 mit 2020, so verzeichneten 8 der 18 Gemeinden im oberen Fricktal eine Untersterblichkeit – am deutlichsten Sisseln mit einem Minus von 55,6 Prozent. In effektiven Zahlen: 2020 verstarben vier Sisslerinnen und Sissler, 2019 waren es neun.

Auch 2020 verzeichneten zwei Gemeinden gleich viele Todesfälle wie 2019, Oeschgen und Münchwilen. Letztere zeigt auch, wie gross die prozentuale Schwankung sein kann: Verstarben 2019 und 2020 je vier Personen, waren es 2021 acht, was einem Plus von 100 Prozent entspricht. Über beide Fricktaler Bezirke gesehen, lag die Übersterblichkeit im letzten Jahr – verglichen mit 2019 – bei 14,5 Prozent. Starben 2019 im ganzen Fricktal 573 Personen, waren es im letzten Jahr 656.

2020 war die Übersterblichkeit bei 3 Prozent

Deutlich kleiner fällt die Übersterblichkeit 2020 aus. Hier lag das Plus über alle 32 Fricktaler Gemeinden gesehen bei knapp 3 Prozent. Was zudem auffällt: Die Zahlen variieren je nach Vergleichsjahr merklich. Vergleicht man die Zahl der Todesfälle von 2021 mit jenen von 2018, so lag das Plus bei 15,49 Prozent.

Gegenüber 2016 stieg die Zahl der Todesfälle dagegen um 20,2 Prozent. Nur: Je weiter zurück das Vergleichsjahr liegt, desto grösser ist der Einfluss des Bevölkerungswachstums, der sich aber nicht 1:1 herausrechnen lässt.