Fricktal Der Trend setzt sich fort: Die Wahlurne ist ein Auslaufmodell Immer weniger Fricktalerinnen und Fricktaler stimmen direkt an der Urne ab. Am 7. März waren es noch 2,4 Prozent im Bezirk Laufenburg und 2,5 Prozent im Bezirk Rheinfelden. Damit ist die Zahl der Urnengänger gegenüber der letzten Datenerhebung noch einmal deutlich gesunken. Thomas Wehrli 24.03.2021, 05.00 Uhr

Der Andrang an den Wahlurnen hält sich im Fricktal in Grenzen. Keystone

Immer wieder Sonntags heisst es in der Schweiz: Abstimmungszeit. Was früher mit dem Gang zum Stimmlokal verbunden war, wird heute meist per Post oder per Einwurf in den Gemeindebriefkasten erledigt. Nur noch 2,3 Prozent der Stimmen wurden am 7. März an der Urne abgegeben. Dies zeigt eine Analyse der Staatskanzlei.

Im Bezirk Laufenburg waren es 2,4 Prozent, im Bezirk Rheinfelden 2,5 Prozent. Damit hat sich die Zahl der Urnengänger seit der letzten Datenerhebung im Februar 2017 – damals ging es unter anderem um die erleichterte Einbürgerung – nochmals stark reduziert. In beiden Bezirken erschienen vor vier Jahren immerhin noch 3,7 Prozent der Stimmenden an der Urne. 2005 waren es sogar noch über zehn Prozent.

In Obermumpf erschien niemand

Wer nun erwartet, dass die urbaneren Gemeinden im Fricktal die tiefste Urnengang-Quote haben, sieht sich getäuscht. Der letzte (oder erste, je nach Blickwinkel) Platz geht an Obermumpf: Hier erschien am 7. März nicht ein einziger Stimmberechtigter im Abstimmungslokal.

In Olsberg wurden 0,6 Prozent der Stimmen an der Urne abgegeben, in Mettauertal, Hellikon und Münchwilen waren es je 0,7 Prozent. Die erste grössere Gemeinde folgt erst dahinter: In Frick gaben 0,8 Prozent der Stimmenden ihr Votum an der Urne ab. Bereits vor vier Jahren gab es im Fricktal einen Nuller: Damals wollte in Hellikon niemand an die Urne gehen.

Auf der anderen Seite der Skala findet sich, mit grossem Vorsprung, Oeschgen. Hier erschienen vor drei Wochen 8,1 Prozent derer, die abstimmen wollten, an der Urne. Dahinter folgen Gansingen und Hornussen mit je 4,3 Prozent. Vier Jahre zuvor kam eine Gemeinde noch über 10 Prozent: In Oberhof erschienen im Februar 2017 11,9 Prozent der Stimmenden an der Urne. Diesmal waren es 2,8 Prozent.

Die meisten wählen den Briefkasten

Die meisten Stimmen werden, wie auch vor vier Jahren, über den Gemeindebriefkasten abgegeben. 55,8 Prozent der Stimmen gingen im Bezirk Rheinfelden so ein, gar 67,8 Prozent waren es im oberen Fricktal. Zum Vergleich: Über den ganzen Kanton gesehen wählten 59 Prozent der Stimmenden den Gemeindebriefkasten für die Stimmabgabe. Dieser Wert blieb gegenüber 2017 praktisch unverändert. Die Differenzen unter den Gemeinden sind allerdings gross. Hier zeigt sich:

Je urbaner und je weiter auseinandergezogen ein Ort ist, desto eher wird das Stimmcouverts per Post abgegeben

Je kleiner eine Gemeinde ist respektive je näher das Gemeindehaus bei anderen Orten liegt, die man ohnehin aufsucht, desto eher wird das Couvert beim Gemeindehaus eingeworfen.

Den Spitzenwert erzielte im März Schupfart: Hier gingen 91,4 Prozent der Stimmcouverts über den Gemeindebriefkasten ein. In Hellikon waren es 89 Prozent und in Kaisten 87,9 Prozent. Am anderen Ende der Liste figuriert Kaiseraugst. Nur gerade 24,3 Prozent der Stimmcouverts wurden beim Gemeindehaus eingeworfen. Der tiefe Wert liegt vor allem daran, dass das Gros der Bevölkerung nicht im alten Dorfkern, sondern im neuen Teil mit der Grossüberbauung Liebrüti wohnt.

Schupfart und Hellikon mit Spitzenplätzen

Hinter Kaiseraugst folgt Rheinfelden, wo 42,2 Prozent der Stimmcouverts beim Gemeindehaus eingeworfen wurden. Unter 50 Prozent lag der Wert auch in Laufenburg, wo die meisten Einwohner nicht in der Altstadt, sondern in den Neubauquartieren leben.

Bereits vier Jahre zuvor, im Februar 2017, belegte Schupfart mit 90,1 Prozent Gemeindebriefkasten-Stimmenden einen Spitzenplatz. Damals lag allerdings Hellikon mit 93,9 Prozent noch vor den Schupfartern.

Den niedrigsten Wert hatte damals indes weder Rheinfelden mit 45,4 Prozent noch Kaiseraugst mit 43,9 Prozent. Die grossen Kommunen wurden von Schwaderloch geschlagen; in der Gemeinde gaben im Februar 2017 nur gerade 42,6 Prozent der Stimmenden ihr Couverts via Gemeindebriefkasten ab. Vor drei Wochen lag die Gemeinde mit einem Anteil von 64,6 Prozent wieder in der vorderen Hälfte der Briefkasten-Gemeinden.

Fast die Hälfte schickt ihr Couvert per Post

Spiegelbildlich zum Gemeindebriefkasten verhält sich die Abgabe per Post. In Kaiseraugst wählten 72,6 Prozent diesen Weg, in Rheinfelden waren es 55,2 Prozent. Als dritte Gemeinde übersprang Laufenburg mit 51,6 Prozent die 50-Prozent-Marke. Den kleinsten Postanteil hat Schupfart mit 7,2 Prozent, gefolgt von Kaisten, wo exakt jeder zehnte sein Stimmcouverts der Post übergab.

Nimmt man alle Gemeinden zusammen, so gaben im Bezirk Rheinfelden 41,6 Prozent der Stimmenden ihr Votum über den Postweg ab, im oberen Fricktal waren es 29,9 Prozent.