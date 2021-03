Fricktal Der Regierungsrat verteilt Punkte an die Mittelschul-Kandidaten – trifft aber noch keinen Entscheid Welchen Standort hätten's denn gern? Der Regierungsrat bewertet in der Anhörungsvorlage die Mittelschul-Kandidaten Frick, Stein und Rheinfelden – und schickt alle drei Areale für die Mittelschule Fricktal in die Anhörung.

Nadine Böni 27.03.2021, 05.00 Uhr

Das Fricktal bekommt eine eigene Mittelschule. Das wurde bereits vor einiger Zeit entschieden. Die Frage ist nur: Wo? Ins Rennen schickten sich die drei Gemeinden Stein, Frick und Rheinfelden gleich selber – und mit von der Partie sind sie nach wie vor. Das zeigt die Anhörungsvorlage, die der Regierungsrat am Freitag präsentierte.

40 Punkte gibt der Kanton dem Standort Frick.

Die «Öffentlichkeit», so die Medienmitteilung, kann bis am 26. Juni ihre Präferenz «bekannt geben». Die Frage an die Fricktaler lautet, mit dem legendären Showmaster Robert Lemke und seinem heiteren Beruferaten gesprochen: «Welchen Standort hätten’s denn gern?»

Alle Standorte sind geeignet

Dass der Regierungsrat mit allen drei Vorschlägen in die Anhörung geht und damit keine Verdichtung vorgenommen hat, begründet der er damit, dass alle Areale als Standort geeignet seien. Klar ist also derzeit erst zweierlei: Die Mittelschule Fricktal soll im August 2029 mit rund 37 Abteilungen eröffnet werden und ab 2025/26 braucht es Provisorien, da die beiden Basel ab dann weniger Schüler aus dem Fricktal aufnehmen werden.

Im Rennen sind damit nach wie vor das Ebnet in Frick, Neumatt Ost in Stein und das Engerfeld in Rheinfelden.

Eigentlich wollten sich Möhlin und Rheinfelden gemeinsam mit einem Areal beim Bahnhof Möhlin bewerben; da die Möhliner jedoch eine Testplanung für das Areal abgelehnt haben, musste sich Rheinfelden umorientieren – und zauberte kurzerhand das Engerfeld aus dem Arealshut.

Christian Fricker, Präsident des Planungsverbandes Fricktal Regio, findet es gut, dass der Regierungsrat sich nicht bereits für einen Standort entschieden hat. Er sagt:

«Es ist wichtig, dass man bei einer Entscheidung mit solcher Tragweite nochmals in die Breite geht, damit die Öffentlichkeit Stellung nehmen kann.»

In der Anhörungsbotschaft vergleicht die Regierung die drei Standorte und bewertet sie nach einem Kriterienkatalog. Im Total schneidet Rheinfelden mit 47 Punkten am besten ab, knapp dahinter folgt Stein mit 46 Punkten. Mit 40 Punkten liegt Frick deutlich zurück.

Landerwerb wäre in Frick deutlich teurer

Der Abstand resultiert vor allem aus den deutlich höheren Kosten für den Landerwerb. Beläuft sich dieser bei Stein und Rheinfelden auf 9 respektive 10 Millionen Franken, liegt er für Frick bei geschätzt 26 Millionen Franken. Dies deshalb, weil auf dem Areal beim Oberstufen­zentrum aktuell die Firma K. Studer beheimatet ist.

Dem Unternehmen muss ein Ersatz für eine Umsiedlung angeboten werden, was den Preis erhöht.

Das neue Areal für die K. Studer AG wäre der ehemalige A3-Werkhof, in dem aktuell die Corona-Isolierstation für Asylsuchende untergebracht ist. Da die Machbarkeitsstudie für das Areal noch nicht abgeschlossen ist, kann der endgültige Kaufpreis noch etwas abweichen. Die Studie soll bis im Sommer vorliegen – also rechtzeitig vor der Botschaft an den Grossen Rat.

Durchschnittlich 16 Minuten im Zug

Frick schneidet dafür bei der Fussdistanz zum Bahnhof am besten ab; sie beträgt sieben Minuten gegenüber 16 und 12 Minuten. Dafür ist die Reisezeit der rund 800 Schüler nach Frick im Schnitt höher als an die beiden anderen Destinationen.

Im Schnitt müssen die Schüler nach Frick 19 Minuten im ÖV sitzen, nach Stein und Rheinfelden dauert die Fahrt 16 Minuten.

Gewichtet man den Faktor hoch, wie viele Schüler zu Fuss oder mit dem Velo an die Schule kommen können, hat Rheinfelden die Nase – oder besser: das Rad vorne. 350 Schüler können ohne ÖV zur Schule kommen, doppelt so viele wie bei den anderen Standorten.

Die Schüler wollen ja im Umfeld ihrer neuen Schule auch etwas zum Leben haben. Pizza, Döner & Co. gibt es in allen drei Gemeinden und kann in allen Fällen zu Fuss auch gut erreicht werden. Am kleinsten ist das Angebot in Stein.

Im Anhörungsbericht listet der Kanton auch feinsäuberlich auf, welche Vorteile und Nachteile, welche Chancen und Risiken die einzelnen Standorte haben.

Das sind die Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken: Bei Frick überzeugt den Kanton die gute Erreichbarkeit; auch aus der Region Brugg könnten Schüler nach Frick kommen. Dies würde die Kantonsschulen Aarau und Baden entlasten – zumindest so lange, bis die Kapazitäten im Mittelland ebenfalls ausgebaut sind. Das Areal ist kompakt, so dass alles nahe beieinander untergebracht werden kann. Das Areal ist bereits eingezont; das Projekt kann also nicht vom Souverän durch die Verweigerung einer Umzonung zu Fall gebracht werden. Nachteile sieht der Kanton darin, dass das Projekt von der Umsiedlung der Firma K. Studer AG abhängig ist und damit auch ein gewisses zeitliches Risiko besteht. Die höchsten Kosten für das Areal führt der Kanton ebenso als Nachteil an wie die Lärm- und Luftimmissionen durch die Bahn sowie die geringen Landreserven für allfällige Erweiterungen. Das Areal im Ebnet ist knapp 30000 Quadratmeter gross und wird aktuell als Betriebsgelände genutzt.

überzeugt den Kanton die gute Erreichbarkeit; auch aus der Region Brugg könnten Schüler nach Frick kommen. Dies würde die Kantonsschulen Aarau und Baden entlasten – zumindest so lange, bis die Kapazitäten im Mittelland ebenfalls ausgebaut sind. Das Areal ist kompakt, so dass alles nahe beieinander untergebracht werden kann. Das Areal ist bereits eingezont; das Projekt kann also nicht vom Souverän durch die Verweigerung einer Umzonung zu Fall gebracht werden. Nachteile sieht der Kanton darin, dass das Projekt von der Umsiedlung der Firma K. Studer AG abhängig ist und damit auch ein gewisses zeitliches Risiko besteht. Die höchsten Kosten für das Areal führt der Kanton ebenso als Nachteil an wie die Lärm- und Luftimmissionen durch die Bahn sowie die geringen Landreserven für allfällige Erweiterungen. Das Areal im Ebnet ist knapp 30000 Quadratmeter gross und wird aktuell als Betriebsgelände genutzt. Für Stein spricht, dass alle Nutzungen auf einem Areal möglich sind. Die ruhige Lage hebt der Kanton ebenso hervor wie die Synergie mit der Leichtathletikanlage und dem Sportcenter. Die Bebaubarkeit sei gut, die Grundstückskosten niedrig, die Landreserven gross. Und: Stein ist bereits im Schulgesetz als Mittelschulstandort eingetragen; es braucht also keine Änderung. Negativ ins Gewicht fällt, dass das Siedlungsgebiet zulasten der Fruchtfolgeflächen um vier Hektaren erweitert werden muss. Gegen die notwendige Einzonung könnte zudem politischer Widerstand aufkommen, welcher die Einzonung zum Scheitern bringen könnte. Und: Die ÖV-Erschliessung ist aktuell noch ungenügend. Das Areal Neumatt Ost ist knapp 40000 Quadratmeter gross. Es liegt in der Landwirtschaftszone.

spricht, dass alle Nutzungen auf einem Areal möglich sind. Die ruhige Lage hebt der Kanton ebenso hervor wie die Synergie mit der Leichtathletikanlage und dem Sportcenter. Die Bebaubarkeit sei gut, die Grundstückskosten niedrig, die Landreserven gross. Und: Stein ist bereits im Schulgesetz als Mittelschulstandort eingetragen; es braucht also keine Änderung. Negativ ins Gewicht fällt, dass das Siedlungsgebiet zulasten der Fruchtfolgeflächen um vier Hektaren erweitert werden muss. Gegen die notwendige Einzonung könnte zudem politischer Widerstand aufkommen, welcher die Einzonung zum Scheitern bringen könnte. Und: Die ÖV-Erschliessung ist aktuell noch ungenügend. Das Areal Neumatt Ost ist knapp 40000 Quadratmeter gross. Es liegt in der Landwirtschaftszone. Rheinfelden kann mit dem grossen Einzugsgebiet auftrumpfen; viele Schüler leben in oder um Rheinfelden. Das Dienstleistungsangebot ist ebenfalls so gross wie nirgends und auch ein Synergiepotenzial ortet der Kanton bei öffentlichen Einrichtungen. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Areal baureif ist und es keine Anpassungen der Nutzungsplanung braucht. Negativ ins Gewicht fällt die Zweiteilung des Areals durch die Riburgerstrasse, die Lärm- und Luftimmissionen durch die Autobahn sowie die kleinen Landreserven für eine allfällige Erweiterung. Als Risiko wertet der Kanton zudem, dass die Gemeindeversammlung dem Landverkauf nicht zustimmt. In Frick braucht es diesen Entscheid nicht, der Souverän in Stein hat bereits grünes Licht gegeben. Das Areal im Engerfeld umfasst 26000 Quadratmeter, die Schulnutzung ist bereits zonenkonform.

Insgesamt rechnet der Kanton mit Erstellungskosten für die Mittelschule von 135 Millionen Franken. Pro Schüler und Jahr rechnet man auf Stufe Mittelschule mit rund 19000 Franken. Bei 800 Schülern wären dies gut 15 Millionen Franken pro Jahr.

Der Zeitplan sieht vor, dass die Regierung nach der Anhörung die Botschaft an den Grossen Rat ausarbeitet und dieser den Standortentscheid gegen Ende Jahr fällt.

Das sagt Daniel Suter Der Fricker Gemeindeammann Daniel Suter freut sich, dass die Gemeinde noch im Rennen ist, habe aber auch «angesichts der grossen Vorzüge unserer Bewerbung» nichts anderes erwartet. Er verweist auf die Tatsache, dass der Fricker Standort als Einziger auf einem Areal liegt, das bereits überbaut ist, und betont: «Nur bei der Wahl des Fricker Standorts müsste kein Land geopfert werden, das heute landwirtschaftlich genutzt wird.» Suter relativiert, dass das Areal Ebnet in der Bewertung nur auf dem dritten Rang landet. Er führt hierbei das Kriterium der Landerwerbskosten an, das dreifach gewichtet wurde und Frick sechs Punkte gekostet hat. Die Landerwerbskosten fielen am Standort Frick höher aus als bei den beiden anderen Bewerbungen, weil das Grundstück bereits überbaut ist, sagt Suter und argumentiert: «Zugleich hält der Kanton im Bericht fest, dass die Kosten an allen Standorten insgesamt gleich hoch sind, nämlich rund 135 Millionen Franken.» So käme es letztlich auf die Gesamtkosten an. «Ohne das Teilkriterium der Landerwerbskosten wäre Frick zuvorderst ­dabei.» (dka)

Das sagt Beat Käser Die Mittelschule habe für die Gemeinde, aber auch für das ganze mittlere Fricktal, einen grossen Stellenwert, sagt der Steiner Gemeindeammann Beat Käser: «Sie stärkt und wertet die Region – an der Nahtstelle zwischen den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden sowie darüber hinaus – auf. So habe sich der Stadtrat des Bezirkshauptorts Laufenburg bereits Anfang 2019 für den Standort Stein ausgesprochen. Käser freut sich, dass die Gemeinde, «die bereits seit vielen Jahren im kantonalen Bildungsgesetz als Standort für eine Mittelschule im Fricktal aufgeführt ist», nun die Möglichkeit erhalten könnte, dieses Leuchtturmprojekt anzusiedeln. Käser ist davon überzeugt, dass «die Grundvoraussetzungen und das Entwicklungspotenzial in Stein hervorragend seien». Etwa spricht er hier eine Kooperation der Mittelschule mit den Konzernen Novartis, Lonza, Syngenta und DSM an, die ihre Standorte in Sichtnähe zur Neumatt Ost haben. «Was dies für die Praxiserfahrung und die spätere Berufswahl der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten bedeuteten kann, ist leicht vorstellbar», so Käser. (dka)