Occasionen sind knapp – und werden teurer

Fricktal «Der Occasionsmarkt ist ausgetrocknet»: Händler müssen jetzt regelrecht Autos suchen, um sie verkaufen zu können Die Preise für Occasionsfahrzeuge sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Grund sind auch die langen Lieferzeiten bei Neuwagen. Die Autohändler und Garagisten stellt das vor grosse Herausforderungen: Einige funktionieren ihre Verkäufer gar zu Einkäufern um – um überhaupt ein Fahrzeug in den Showraum stellen zu können. Nadine Böni Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Die Autohändler erhalten derzeit weniger Neuwagen – deshalb sind Occasionen gefragter und zunehmend teurer. Alex Spichale (18. Februar 2022)

Wer sich irgendwann in den vergangenen Monaten nach einem Neuwagen oder einer Occasion umgeschaut hat, die oder der hat wohl erst mal leer geschluckt: Die Lieferzeiten für Neuwagen betragen derzeit gut und gerne mehrere Monate – und die Preise für gebrauchte Autos sind seit Beginn der Coronapandemie regelrecht explodiert.

Das zeigt eine Analyse des Online-Marktplatzes comparis.ch. Die Preise für Occasionen sind demnach seit Vorpandemiezeiten um 28 Prozent gestiegen. Die Durchschnittspreise für reine E-Autos um die Hälfte, Hybridfahrzeuge kosten 26 Prozent mehr. Gleichzeitig ist das Angebot an Gebrauchtwagen um 29 Prozent gesunken.

Mehrere Faktoren für gestiegene Preise

Das bekommen auch die Fricktaler Autohändler und Garagisten zu spüren. «Der Occasionsmarkt ist ausgetrocknet», sagt beispielsweise Heinz Frei, Inhaber der Fricker Langenfeld-Garage und Obmann der Region Fricktal im Autogewerbeverband Schweiz (AGVS).

Heinz Frei, AGVS-Obmann der Region Fricktal und Autohändler. hcw (21. Oktober 2022)

Hintergrund sind die corona- und kriegsbedingten Lieferengpässe bei den Neuwagen. «In guten Zeiten hatten wir stets etwa 30 Neuwagen der Marke Dacia an Lager. Aktuell ist es kein einziges – und das nicht, weil wir nicht wollen», gibt Frei ein Beispiel. Vielmehr würden die Hersteller derzeit angestaute Kundenbestellungen abarbeiten, statt die Lager der Garagisten zu beliefern. Frei erklärt:

«Die Lieferengpässe haben auf dem Neuwagenmarkt für ein regelrechtes Vakuum gesorgt. Deshalb stieg die Nachfrage für Occasionen.»

Nur: «Wenn weniger Neuwagen verkauft werden, kommen automatisch auch weniger neue Occasionen auf den Markt», sagt Frei. Neben verschärften CO 2 - und Sicherheitsvorschriften bei Fahrzeugen ist das der Hauptgrund, weshalb die Preise in den vergangenen Jahren so stark gestiegen sind.

Verkäufer müssen jetzt Autos einkaufen

Die Situation mit den fehlenden Neuwagen und Occasionen sorgt bei den Garagisten für ein Problem, denn für viele Händler ist der Verkauf ab Hof essenziell. Frei sagt:

«Der Showraum ist unser Schaufenster. Aber was nicht im Schaufenster steht, können wir nicht zeigen – und damit verkaufen wir weniger.»

Er weiss als AGVS-Obmann der Region Fricktal auch von Garagisten, die ihre Verkäufer inzwischen umpolen: Statt Fahrzeuge zu verkaufen, versuchen sie nun, Autos einzukaufen – um irgendwie den Showraum einigermassen vollzukriegen. «Auf Dauer ist diese Situation aber natürlich problematisch», sagt er.

Allerdings verheimlicht Heinz Frei nicht, dass er in der aktuellen Situation auch positive Seiten sieht und es Profiteure gibt: Die Fahrzeuge – die Autos in der Schweiz sind im europäischen Vergleich noch immer die jüngsten – werden länger gefahren. Und dann auch eher mal repariert, statt gleich ersetzt. Das ist zum einen aus ökologischer Sicht ein positiver Effekt. Davon profitieren zum anderen aber auch die Mechaniker. Frei sagt:

«Viele Werkstätten dürften derzeit ausgelastet sein.»

Wobei hier die Mangellage dort dann wohl einfach mit einigen Jahren Verzögerung spürbar wird – dann, wenn die Neuwagen, die jetzt nicht verkauft werden können, erstmals in den grossen Service oder in die Reparatur müssten.

