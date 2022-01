Lieferdienst als Lichtblick für Fricktaler Gastronomie

Fricktal Der Lieferservice hält die Restaurants im zweiten Coronawinter über Wasser Die coronabedingten Massnahmen sorgen für ein Loch in der Kasse vieler Fricktaler Gastronominnen und Gastronomen. Umso grösser ist deshalb die Bedeutung ihrer Take-away-Angebote und Lieferdienste geworden. Gerade jetzt im Winter. Ein Restaurant macht derzeit gar 80 Prozent seiner Einnahmen damit. Nils Hinden Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Die Probstei in Laufenburg macht im zweiten Coronawinter 2022 einen Grossteil des Umsatzes mit Lieferungen. Im Foto der «Probstei»-Wirt Taher Hakimbai. Nils Hinden

Der Lieferdienst ist zu Pandemiezeiten für so manchen Fricktaler Gastronomen und manche Fricktaler Gastronomin eine willkommene Einnahmequelle – ein Mittel zur Kompensation von Coronaausfällen in den Restaurants.

Eines der Fricktaler Restaurants, das stark auf den Lieferservice setzt, ist die «Probstei» in Laufenburg. Im Mai 2020 eröffnete das Lokal unter dem neuen Pächter Taher Hakimbai. Seitdem bietet er mit seinem kleinen Team orientalische, griechische und mediterrane Speisen an.

Lieferdienst ist eine wichtige Stütze

Bei der Eröffnung war soeben die erste Welle abgeflacht. Der junge Wirt musste sich also stets nach den Coronamassnahmen richten. Was ihm bei dieser Herausforderung helfen würde, war ihm schon vor der Eröffnung klar. So sagte er im Frühjahr 2020:

«Den Grossteil meines Umsatzes will ich durch Take-away-Bestellungen und den Lieferservice erzielen.»

Taher Hakimbai, Wirt «Probstei Orient Express» in Laufenburg: Lieferungen machen derzeit rund 80 Prozent des Geschäfts aus. Dennis Kalt (8. Mai 2020)

Inzwischen ist der Lieferservice für die «Probstei» zur Stütze geworden. Und das gar, wenn es wärmer ist: «Im Sommer liefern wir rund die Hälfte der Essen zu den Kundinnen und Kunden nach Hause», sagt Hakimbai. Aktuell seien es gar rund 80 Prozent, was am Wochenende rund 30 gelieferten Essen pro Tag entspreche.

Dafür hat der Wirt einen Kurier angestellt, der unter der Woche auch im Restaurant hilft. Zum Lieferdienst sagt er:

«Besonders in der aktuellen Situation sind wir froh, dass wir liefern können.»

Dass im Winter und besonders aktuell der Anteil an gelieferten Essen gross ist, hänge auch mit der Pandemie zusammen, sagt Hakimbai. So würden aktuell weniger Ungeimpfte vorbeikommen, die aufgrund der geltenden Regelungen ja nur draussen sitzen dürften – dafür sei es aber schlicht zu kalt, so Hakimbai.

Lieferservice kann nur teilweise kompensieren

Die Pizzeria Rebstock in Frick bietet seit vielen Jahren Lieferservice an. Auch hier sei die Nachfrage in diesem Bereich aktuell grösser als sonst. Das freue ihn, sagt Rebstock-Wirt Samet Rustemi. Und weiter:

«Ich würde schätzen, dass die Anzahl Lieferungen im Vergleich zum Sommer um 10 bis 20 Prozent zugenommen habe.»

Arsim Rustemi (l.) und Samet Rustemi vom «Rebstock» in Frick sind froh, gehen aktuell viele Bestellungen bei ihrem Lieferdienst ein. Dennis Kalt (19. April 2021)

Darüber sei er froh. Trotzdem sei die Situation schwierig, weil der Rebstock darauf ausgelegt sei, dass viele Essen vor Ort aufgetischt würden. So verzeichne der Rebstock insgesamt trotzdem Einbussen.

Das liege wohl vor allem an der Zertifikatspflicht, so Rustemi. Zudem würden weniger Gruppen kommen. Beides zusammen habe die Folge, dass die Lage angespannt bleibe, sagt Rustemi. So fügt er an:

«Ich hoffe, dass sich die Situation bald wieder bessert und ich keine Angestellten entlassen muss.»

Ein neues Fricktaler Lieferservice-Angebot kam vor zwei Wochen mit «Chedelivery» hinzu. Federico Hochreuter hat das Angebot mit Partnern ins Leben gerufen. Der Argentinier kennt sich in der Gastronomie aus: So betreibt Hochreuter seit Frühjahr ein Café samt Bar und Gelateria in Gipf-Oberfrick. Zuvor war er mehrere Jahre in Frick.

Das neueste Angebot: «Chedelivery» will nachhaltige Produkte in die Fricktaler Häuser bringen. zvg

Mit dem neuen Lieferdienst will er nicht nur seine eigenen Waren ausliefern. Hochreuter will in Zusammenarbeit mit anderen Lebensmittelhändlern und Restaurants zu fairen Bedingungen nachhaltige Produkte zu den Leuten nach Hause liefern – und so auch anderen Restaurants helfen. Mit den ersten Wochen ist er zufrieden: «Es ist ganz gut angelaufen», so Hochreuter.

