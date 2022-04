Fricktaler Campingplatzbetreiber sind für 2022 guter Dinge

Fricktal Der Boom geht auch nach Corona weiter – die Campingplatzbetreiber erwarten für 2022 volle Plätze Sie gehörten zu den Gewinnern der Coronakrise – die Campingplätze, auch die Fricktaler. Die Reservierungsbücher sind bereits jetzt wieder recht gut gefüllt. Und nach der Pandemie dürften wohl auch die ausländischen Gäste wieder verstärkt kommen. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martina Berndt (links) und Mona Röthlisberger betreiben den Campingplatz und das Schwimmbad in Kaiseraugst in ihrer ersten Saison. Nadine Böni (21. Februar 2022)

«Lasst uns auf die Saisoneröffnung anstossen», heisst es auf der Website des Campingplatzes in Kaiseraugst. Mona Röthlisberger und Martina Berndt, die neuen Pächterinnen der Anlage am Rhein, laden für den heutigen Samstag ab 14 Uhr zu einem Apéro ein, um sich als Newcomerinnen in der Branche in Kaiseraugst und der Region bekannt zu machen.

«Wir freuen uns sehr und hoffen für die kommenden Wochen und Monate auf schönes Wetter», sagt Martina Berndt. Die für die neue Saison schon eingegangenen Reservationen stimmen beide optimistisch.

Frühlingswetter bei früher Öffnung Mitte März

Schon seit dem 15. März haben die Campingplätze in Möhlin und Mettauertal-Wil geöffnet, mittendrin im Wetter-Glück. Guido Sutter vom Camping Waldesruh in Wil erzählt, er habe so in diesem Jahr von der frühen Öffnung profitieren können. Alf Hesse von Camping und Freizeit Bachtalen Möhlin aber sagt: «Leider hat es mir nicht wirklich geholfen.» Die Leute seien noch nicht darauf eingestellt gewesen.

In der freien Natur und mit ausreichend Abstand zum Nachbarn – das macht Urlaub auf Campingplätzen aus: Kein Wunder also, dass Camping in den Coronajahren 2020 und 2021 voll im Trend lag und sich die Platzbetreiber kaum noch vor Buchungen retten konnten. Hauptsächlich stammten die Gäste aus der Schweiz, denn die ausländischen blieben aufgrund der Corona-Einreiseauflagen weitgehend weg.

Auf ein Schwätzchen: Bewohnerin Klara Dätwyler und Roger Mösch, Campingplatzbetreiber in Frick. Alex Spichale (29. Mai 2020)

Rückkehr der ausländischen Gäste 2022

Dass sie 2022 wieder kommen, davon geht Roger Mösch aus, der zusammen mit Fabian Benz den Fricker Campingplatz betreibt. Traditionell machen dort, weil nahe an der Autobahn A3 gelegen, viele Deutsche und Holländer auf der Durchreise in den Süden oder von dort kommend Halt. Auch Hesse glaubt an die Rückkehr der internationalen Gäste. Er sagt:

«Gerade Besucherinnen und Besucher aus den Nachbarländern kommen jetzt wieder in die Schweiz. Eventuell auch, weil das Preisgefälle nicht mehr so gross ist.»

Mösch schätzt, dass es dieses Jahr gegenüber 2020 und 2021 ruhiger werden wird. Aber er und Benz freuen sich über die schon vielfach gutgebuchten, teils sogar ausgebuchten verlängerten Wochenenden der kommenden Monate. In Frick gibt es beides: Kurzzeitgäste übers Wochenende ebenso wie Familien, die in den Sommerferien zwei bis drei Wochen bleiben.

Der Campingplatz Kaiseraugst liegt direkt am Rhein. Nicole Nars-Zimmer (niz)

Indes macht Hesse die Erfahrung, dass seine Gäste 2022 weniger spontan kommen. Er sagt:

«Die Leute gehen von überfüllten Plätzen aus und buchen lieber gerade für die Sommermonate voraus. Juli und August sieht sehr gut aus. Für Ostern hat es noch Plätze.»

Auf die Frage, ob der Camping-Boom der Coronajahre jetzt vorbei sei, hat Hesse eine klare Antwort: «Auf keinen Fall.» Noch immer hätten sich viele erst jetzt ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen gekauft und wollten ihr mobiles Zuhause nun auch nutzen. Sutter ist der gleichen Ansicht. Er sagt:

«Anhand der Verkaufszahlen von Campingfahrzeugen wird der Boom vielleicht noch etwas andauern.»

Auch in Frick hat der Anteil der Wohnmobile seit Corona deutlich zugenommen. Vor der Pandemie waren die rund 25 Touristenplätze zu einem Drittel damit belegt, jetzt ist es die Hälfte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen