Fricktal: Die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen steigt

Fricktal Der Ansturm auf die Weihnachtsbäume beginnt – besonders beliebt ist eine Sorte Die ersten Weihnachtsbäume wurden schon vor Wochen verkauft. Jetzt, zwei Wochen vor den Festtagen, steigt die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen aber merklich an. Ein klarer Favorit ist dabei die Nordmanntanne mit ihren weichen Nadeln. Nadine Böni 11.12.2021, 05.00 Uhr

Jeremias Boss kennt die Vor- und Nachteile der verschiedenen Sorten. Nils Hinden / Aargauer Zeitung

Für Rolf Stalder ist es eine der schönsten Zeiten im Jahr. «Es ist ein Chrampf, aber für mich ist es trotzdem irgendwie ein Runterfahren», sagt der Landwirt. Auf den Feldern rund um seinen Dellhof in Magden wachsen rund 5000 Weihnachtsbäume in unterschiedlichsten Wachstumsstadien.

«Die ersten Bäume haben wir schon vor rund vier Wochen verkauft», sagt Stalder. Jetzt, zwei Wochen vor den Festtagen, steigt die Nachfrage steil an. Das bedeutet für Stalder zwar viel anstrengende Arbeit. Aber eben:

«Ich geniesse diese Zeit. Es ist ein schönes Gefühl, den Menschen mit einem tollen Baum eine Freude bereiten zu können.»

Dazu gehört auf dem Dellhof jeweils auch ein Glühwein – und ein kurzer Schwatz. Und manchmal kommt auch jemand nur auf Glühwein und Schwatz vorbei, ohne Baum, wie Stalder lachend anfügt.

Ein klarer Favorit

Verschiedene Gemeinden und Forstbetriebe im Fricktal bieten auch dieses Jahr Weihnachtsbäume an. Ebenso der Jurapark Aargau, wo der Verkauf am Samstag, 11. Dezember, startet. Zum Teil können die Bäume direkt im Feld ausgewählt werden. Den Forstleuten kann beim Fällen über die Schultern geschaut werden.

Ab Samstag verkaufen lokale Forstbetriebe in verschiedenen Jurapark-Gemeinden frisch geschlagene Weihnachtsbäume. zvg

«Am beliebtesten sind die Nordmannstannen, gefolgt von den Fichten», sagt Melanie Friedli von Jurapark Aargau. Auch bei den anderen Anbietern ist die Nordmanntanne klarer Favorit. Bei Rolf Stalder etwa beträgt ihr Anteil rund 90 Prozent.

Die Nordmanntannen eigneten sich aufgrund ihres gleichmässigen Wuchses, ihrer Buschigkeit und der Dichte besonders gut als Weihnachtsbaum, erklärt Jeremias Boss, Betriebsleiter des Forstbetriebs Wölflinswil-Herznach-Oberhof-Ueken. Und:

«Dank der weichen Nadeln können auch Kinder unproblematisch beim Schmücken des Baumes helfen.»

Umgekehrt würden sich etwa Fichten eventuell besser für Haushalte mit Haustieren eignen – sofern diese den Baum in Ruhe lassen sollen. «Fichten haben spitze Nadeln», sagt Boss und fügt mit einem Schmunzeln an: «Da ist dann beim Dekorieren entsprechend besondere Vorsicht geboten.»

Landi verkauft immer mehr einheimische Bäume

Thomas Tschanz, Geschäftsleiter der Landi Frila mit Filialen in Gipf-Oberfrick, Eiken und Rheinfelden, hat derweil noch einen anderen Trend bemerkt: jenen hin zu einheimischen Bäumen. «Deren Anteil hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen und beträgt inzwischen rund 50 Prozent», so Tschanz.

«Mit ein Grund dafür dürfte sicherlich das erhöhte Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit sein.»

Damit die Kundinnen und Kunden nach dem Kauf möglichst lange Freude am Weihnachtsbaum haben, geben die Anbieterinnen und Anbieter auch gern Tipps. Den Weihnachtsbaum bis kurz vor dem Gebrauch an einem kühlen Ort oder draussen an der frischen Luft stehen zu lassen, ist einer. «Ausserdem hilft es, den Ständer regelmässig mit frischem Wasser aufzufüllen», sagt Rolf Stalder. Und: Der Weihnachtsbaum sollte nicht direkt bei einem Heizungsradiator oder über der Bodenheizung platziert werden.