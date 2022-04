Staffeleggtal: Grossrätin fordert Tempo 30 in den drei Dörfern

Fricktal Das Staffeleggtal ächzt unter dem Durchgangsverkehr – Grossrätin fordert: Tempo 30 durch alle drei Dörfer Das Staffeleggtal leidet seit Jahren unter dem Durchgangsverkehr. Darunter sind auch viele Lastwagen, welche die Route als Abkürzung benutzen. Wie viele das sind, will der Kanton mit einer speziellen Messkampagne herausfinden. Politiker fordern derweil ein Nachtfahrverbot für alle Lastwagen – und Tempo 30 durch die drei Dörfer. Thomas Wehrli 2 Kommentare 05.04.2022, 05.00 Uhr

Schwerverkehr über die Staffelegg, kurz vor der Passhöhe. Chris Iseli (7. Februar 2018)

Die Staffeleggstrasse dürfte die deutsche Musiklegende Reinhard May noch nie befahren haben. Eine Passage aus seinem Song «Über den Wolken» würden wohl viele Einwohnerinnen und Einwohner der drei Staffelegg-Gemeinden unterschreiben: «Und es dröhnt in meinen Ohren, und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleier staubt der Regen».

Verursacht wird das Dröhnen allerdings nicht, wie im Song, von startenden Flugzeugen, sondern von vorbeifahrenden Autos und Lastwagen. 13'000 Autos und 700 Lastwagen pro Tag waren es bei einer Zählung 2017. Heute dürften es deutlich mehr sein.

Was auffällt: Viele der Lastwagen haben ausländische Kennzeichen. Das legt die Vermutung nahe, dass sie die Staffeleggroute als Abkürzung zwischen den Nationalstrassen N3 und N1 benützen – auch, um bei der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) zu sparen.

Verkehrsmessung mit Nummernschilderauswertung

Genaue Zahlen, wie viele Lastwagen von Autobahn zu Autobahn fahren und somit die Staffelegg als Abkürzung nutzen, gibt es bisher nicht. Deshalb hat der Kanton Anfang März während fünf Tagen die Fahrzeuge mit speziellen Kameras gezählt. Insgesamt zehn Kameras wurden in Frick, auf der T5 in Hunzenschwil und Kölliken sowie in Rupperswil aufgestellt.

«Schwerpunkt dieser Erhebung war, festzustellen, wie sich der Schwerverkehr auf der Staffeleggachse zusammensetzt», erklärt Gordon Finné, Leiter Mobilität beim Kanton. Der Clou dabei: Durch die Erfassung der Kontrollschilder konnte gemessen werden, an welchen Messpunkten welches Fahrzeug vorbeifährt. Finné:

«Somit lässt sich feststellen, wie sich der gemessene Verkehr auf das übergeordnete Strassennetz verteilt.»

Die Kontrollschilder wurden dabei im Analyseverfahren anonymisiert und die Daten in einem gesichertem System aufbewahrt. «Sobald alle Auswertungen abgeschlossen sind, werden die Daten gelöscht», sagt Finné.

Ob der Transitverkehr die Staffeleggachse benutzt, um LSVA zu sparen, kann zwar mit dieser Erhebung nicht abschliessend festgestellt werden. «Es ist aber unsere Hoffnung, dass die Auswertung Auskunft darüber gibt, welcher Anteil vom Schwerverkehr auf der Staffeleggachse sich aus überregionalen Verkehr zusammensetzt, welcher zwischen den Nationalstrassen N3 und N1 verkehrt.»

Die Analyse der Rohdaten wird laut Finné im April/Mai abgeschlossen und anschliessend in einem Bericht zusammengefasst. Dieser wird im Sommer 2022 vorliegen und den Staffelegg-Gemeinden sowie Fricktal Regio vorgestellt.

Müller sieht Nachtfahrverbot für LKW als Ansatz

Werner Müller sieht eine Lösung in einem LKW-Nachtfahrverbot. Zvg

Froh, dass die Staffelegg-Problematik Fahrt aufnimmt, ist auch Grossrat Werner Müller (Die Mitte). Er stellte der Regierung 2020 in einer Interpellation mehrere Fragen zum Verkehr über die Staffelegg – und war mit den Antworten nicht sonderlich zufrieden. «Es steht nicht wirklich etwas Neues drin», urteilte er damals gegenüber der AZ. Ihm fehlten vor allem «kreative Lösungsansätze».

Die Messkampagne begrüsst Müller sehr. Ihm ist dabei bewusst:

«Es wird nicht einfach sein, eine Lösung zu finden.»

Denn, das zeigte schon die Antwort der Regierung auf seine Interpellation: Es kann nicht einfach ein Fahrverbot für den Transit-Schwerverkehr erlassen werden. Müller hofft auf «innovative Vorschläge» und bringt gleich selber einen ins Spiel: «Ein Nachtfahrverbot für alle LKW, also auch solche, die Lebensmittel transportieren.»

Ein zweiter Ansatz besteht für Müller darin, den Logistikfirmen im Raum Schafisheim, die er als Teil der Problematik sieht, die Auflage zu machen, über die Autobahn fahren zu müssen. Auch das dürfte jedoch schwierig sein.

Bernhard Stöckli (GLP) erstaunt es nicht, dass sich die Verkehrssituation nach der Eröffnung des neuen Staffeleggzubringers vor gut zehn Jahren deutlich akzentuiert hat. «Man kann nicht auf einer Seite die Kapazität erhöhen und auf der anderen Seite nicht.» Auch für ihn muss es gelingen, den Transit-Schwerverkehr von der Staffeleggstrasse wegzubringen. Ein Nachtfahrverbot alleine reiche da nicht.

Tempo 30 in allen Staffeleggtal-Dörfern

Grüne-Grossrätin Gertrud Häseli gehen solche Überlegungen viel zu wenig weit. Sie fordert:

Für Gertrud Häseli kann nur Tempo 30 das Problem lösen. Zvg

«Es braucht Tempo 30 in den drei Staffeleggtal-Gemeinden.»

Das sei das einzig probate Mittel, um den Transitverkehr aus den Dörfern zu bringen, ist Häseli überzeugt. Denn nur wenn man die Strecke für den Transitverkehr unattraktiv mache, würde er auf der Autobahn bleiben. «Der Vorteil ist, dass die Dörfer so auch tagsüber entlastet werden.»

Das Problem dabei: Der Kanton wollte bislang von Tempo 30 auf Kantonsstrassen in den Dörfern wenig wissen. Zwar ist ein Testbetrieb auf der Aarauer Bahnhofstrasse geplant, aber ein Paradigmenwechsel ist dadurch nicht zu erwarten.

Erst Anfang März betonte die Regierung in einer Motionsantwort, dass Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen nur in sorgfältig begründeten Ausnahmefällen zur Anwendung kommen könne, wenn gleichzeitig keine milderen Massnahmen möglich seien.

Korsett für Tempo 30 lockern

Das heutige Regime empfindet Rolf Schmid, Präsident der SP Bezirk Laufenburg, als viel zu starr. «Die Gemeinden benötigen mehr Spielraum, um die Innerortsstrassen zu gestalten.» Das heutige Tempo-30-Korsett müsse zwingend gelockert werden.

Aber auch Schmid weiss: Allein damit ist das Verkehrsproblem nicht gelöst. «Es braucht ein Umdenken in der Gesellschaft.» Heute nehme man oft für alles das Auto hervor, weil es bequem ist. Er sagt:

«Wenn es uns gelingt, diesen inneren Verkehr zu reduzieren, ist bereits viel gewonnen.»

