Sisslerfeld: Löst eine Seilbahn das Verkehrsproblem?

Das Sisslerfeld versinkt im Verkehr – kann eine Seilbahn über den Rhein das Problem lösen? Bereits heute staut sich in Eiken und Stein der Verkehr regelmässig in den Hauptverkehrszeiten. Mit den zusätzlichen bis zu 10'000 Arbeitsplätzen, die im Sisslerfeld entstehen könnten, wird es noch schlimmer. Die Gemeinden erarbeiten derzeit einen regionalen Gesamtplan Verkehr. Da kommt Hansueli Bühler, alt Gemeindeammann von Stein, mit einem brisanten Vorschlag.

Könnte eine Seilbahn über den Rhein das Verkehrsproblem im Sisslerfeld entlasten? Valentin Hehli

Die Gleichung ist einfach: Mehr Arbeitsplätze bringen mehr Verkehr. Für das Sisslerfeld, der wichtigsten freien Industriefläche im Kanton, gehen die Planer davon aus, dass im Endausbau bis zu 10'000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen könnten. Das bedeutet: deutlich mehr Verkehr. Doch bereits heute kommt das Verkehrssystem insbesondere in Eiken und Stein zu den Stosszeiten immer wieder an den Anschlag.

Bei der Gebietsentwicklung, an der neben den vier Sisslerfeld-Gemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein auch der Kanton und der Planungsverband Fricktal Regio beteiligt sind, ist denn die Mobilität auch ein zentrales Thema. Ein regionaler Gesamtplan Verkehr soll aufzeigen, mit welchen Massnahmen der individuelle und der öffentliche Verkehr weiterentwickelt werden können.

Zwei Stossrichtungen beschäftigen sich mit Mobilitätsfrage

Dass die Mobilitätsfrage wichtig (und nicht leicht zu lösen) ist, zeigt auch, dass sich unter den acht Stossrichtungen zur Gebietsentwicklung gleich zwei mit der Mobilitätsfrage beschäftigen. Das Sisslerfeld könne nur wachsen, wenn der Verkehr nicht ungebremst zunehme, heisst es bei der Stossrichtung «Mehr mit Bus, Velo und zu Fuss». Und weiter:

«Dazu braucht es attraktive Alternativen zum Auto.»

Explizit erwähnt werden ein besseres Busangebot, gute Veloverbindungen von den Bahnhöfen zu den Arbeitsplätzen, einladende Fusswege, allenfalls eine zusätzliche Rheinbrücke für Bus, Velo und Zufussgehende sowie generell «neue, möglichst flexibel nutzbare Mobilitätsformen».

Hansueli Bühler, langjähriger Gemeindeammann von Stein und ehemaliger FDP-Grossrat. Zvg

Das brachte Hansueli Bühler, langjähriger Gemeindeammann von Stein und ehemaliger FDP-Grossrat, respektive einen seiner ehemaligen Handballerkollegen bei einem Feierabendbier auf eine Idee: Wie wäre es mit einer Seilbahn über den Rhein, welche die Pendlerinnen und Pendler von Bad Säckingen oder Murg ins Sisslerfeld bringt?

Auf deutscher Seite müsste dazu, so sinniert Bühler, ein Parkhaus gebaut und im Sisslerfeld die Feinerschliessung sichergestellt werden. Denn, so weiss Bühler, viele Grenzgängerinnen und -gänger aus Deutschland leben in den weit verstreuten Gemeinden des Hotzenwaldes und erreichen ihren Arbeitsplatz im Sisslerfeld aktuell nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Ist die Seilbahn eine Schnapsidee oder ernsthaft zu prüfen?

Ist die Bieridee eine Schnapsidee? Oder sollte sie geprüft werden? Die aktuellen Verantwortungsträger sind zurückhaltend. Es brauche eine Gesamtverkehrsplanung, sagt Christian Fricker, Präsident des Planungsverbandes Fricktal Regio. Diese werde derzeit auch ausgearbeitet. In diesem Kontext könne man auch die Seilbahn-Idee diskutieren.

Christian Fricker, Präsident Planungsverband Fricktal Regio. Zvg

«Mit einer Seilbahn sind die Verkehrsprobleme aber nicht einfach gelöst. Sie kann gegebenenfalls ein Puzzleteil in einer Gesamtplanung sein.»

Auch Beat Käser, Gemeindeammann in Stein und Grossrat (FDP), gibt sich zurückhaltend. Man werde die Idee sicher innerhalb der Projektsteuerung besprechen. Er sagt aber auch:

«Es sind auch viele andere Ideen am Prüfen.»

Bruno Tüscher, Gemeindeammann von Münchwilen und ebenfalls FDP-Grossrat, sieht vor allem viele offene Fragen. So etwa, ob die Frequenz reichen würde, um die Bahn kostendeckend zu betreiben. Für ihn ist wichtig: «Wir müssen diejenige Lösung wählen, die für die Region am besten ist.»

Bruno Tüscher, Gemeindeammann von Münchwilen und FDP-Grossrat. Zvg

Hier gelte es «ergebnisoffen zu sein». Will heissen: Wenn eine Seilbahn Teil der bestmöglichen Lösung ist, «dann ist es eben eine Seilbahn». Hansueli Bühler hat einige Reaktionen auf seinen Vorschlag bekommen. Einige stimmen ihm zu, andere nehmen ihn auf die Schippe.

Mit zweierlei hat Bühler aber recht: Eine Seilbahn über den Rhein wäre sicher eine (Touristen-)Attraktion. Und: Der Vorschlag gibt zu reden. Bühler schmunzelt.

«Damit habe ich mein Ziel erreicht: Ich will zum Nachdenken anregen und dazu, auch aussergewöhnliche Lösungen zu prüfen.»

