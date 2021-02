Fricktal Das schöne Wetter lockt die Menschen in den Wald – das sind die wichtigsten Verhaltensregeln Die Coronapandemie sorgt dafür, dass der Wald als Erholungsgebiet so beliebt ist wie wohl noch nie – erst recht beim angenehm frühlingshaften Wetter derzeit. Förster und Jäger nennen die wichtigsten Regeln, damit Wald und Tiere unter dem Ansturm nicht leiden müssen. Nadine Böni 24.02.2021, 05.00 Uhr

Während Corona zieht es viele Menschen in den Wald – etwa zum Bräteln.

Christina Sedens / Archiv

Der Wald ist in der Coronapandemie als Naherholungsgebiet so beliebt wie wohl noch nie zuvor. Spaziergänger, Wanderer, Velofahrer, Reiter – sie alle geniessen die Auszeit in der Natur. Das zeigte sich schon im ersten Lockdown vor einem Jahr. Und das wiederholt sich nun. Erst recht, angesichts des schon frühlingshaften Wetters der vergangenen Tage. «Es ist tatsächlich einiges los in den Wäldern der Region», sagt etwa Armin Waldmeier, Jagdaufseher im Revier Möhlin-Nord. «Es sind spürbar mehr Menschen im Wald unterwegs», sagt auch Werner Hohler, Jagdaufseher im Revier Eiken-Schupfart. «Das ist ja auch verständlich.»

Nur: Der Ansturm sorgt gerade bei Jägern und Förstern ab und zu auch für Sorgenfalten. Fürchten sie doch, dass Tiere und Wald darunter leiden. Die AZ zeigt daher die wichtigsten Regeln für das Verhalten im Wald – und vor allem: Was Besucherinnen und Besucher besser lassen sollten. Das sind die grössten fünf Sünden im Wald:

1. Querfeldein wandern

Hunde müssen im Wald gut beaufsichtigt werden – ab April gilt Leinenpflicht.

Walter Schwager / Archiv

«Etwas vom Schlimmsten ist, wenn die Menschen die angelegten Wege verlassen und stattdessen quer durch den Wald gehen», sagt Armin Waldmeier, Jagdaufseher im Revier Möhlin-Nord. Die Gebiete zwischen den Wegen seien wichtige Rückzugsorte und Verstecke für das Wild. «Werden die Tiere hier aufgeschreckt, sind das absolute Stresssituationen für sie», sagt Werner Hohler, Jagdaufseher im Revier Eiken-Schupfart. «Der Wald ist für uns Menschen ein Erholungsraum, für die Tiere aber ihr Lebensraum. Das sollte uns stets bewusst sein», sagt Waldmeier.

Kommt hinzu: Während der Winteräsung seien die Energiereserven etwa beim Rehwild nicht sehr gross. Und: Obwohl die Rehkühe bereits im Sommer befruchtet wurden, beginnen sich die Embryonen erst im Winter zu entwickeln. Auch das braucht Energie. «Gerade jetzt ist es deshalb wichtig, das Wild nicht zu stören», so Hohler. Dazu gehört auch, Hunde an der Leine oder «zumindest unter direkter Aufsicht» zu führen, wie es Waldmeier nennt. Ab dem 1. April gilt dann ohnehin Leinenpflicht.

2. Nächtlicher Spaziergang

So schön ruhig es frühmorgens im Wald sein mag: Die Wildtiere brauchen genau diese Ruhe. Walter Schwager / Archiv

Frühmorgens, abends und nachts in den Wald zu gehen sei nicht ideal, befinden die Jagdaufseher. Denn: «Gerade dann sind viele Tiere darauf angewiesen, dass sie sich ungestört erholen oder auf Futtersuche gehen können», sagt Werner Hohler.

3. Absperrungen ignorieren

Wer Absperrungen und Signalisationen missachtet, begibt sich womöglich in Gefahr.

Walter Christen / Archiv

«Sind Waldwege gesperrt oder ist markiert, dass in einem Gebiet Waldarbeiten durchgeführt werden, sind diese Wege unbedingt zu meiden», sagt Jeremias Boss, Leiter des Forstbetriebs Wölflinswil-Herznach-Oberhof-Ueken. Leider komme es immer wieder vor, dass Absperrungen ignoriert würden. «Das kann gefährlich werden», so Boss.

Fabian Bugmann, Förster im Forstbetrieb Mettauertal-Schwaderloch, weist zudem daraufhin, dass derzeit viel Schneebruch vorhanden sei. «Der Schnee ist zwar weg, aber es ist möglich, dass noch abgebrochene Äste oder Baumkronen in den Bäumen hängen, die plötzlich runterfallen können.» Auch deshalb sei es wichtig, sich an allfällige Signalisationen zu halten und auf den Waldwegen zu bleiben.

4. Eigene Feuerstellen bauen

Jäger und Förster empfehlen, feste Feuerstellen zu nutzen. Dennis Kalt

Auch wenn die Lieblingsfeuerstelle gerade besetzt ist – auf eigene Faust irgendwo eine neue Feuerstelle anzulegen, ist keine gute Idee. Zum einen besteht auch hier die Gefahr, das Wild zu stören. Zum anderen könnten aus Versehen wertvolle Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen werden, ganz zu schweigen von der Waldbrandgefahr. Ausserdem: «Die bestehenden Feuerstellen verfügen meist über einen Rost – und der ist sicher gross genug, dass mehrere Personen ihn nützen können», sagt Fabian Bugmann.

5. Abfall liegen lassen

Bierdosen im Wald können für Tiere zur Gefahr werden.

Andrea Weibel / Archiv

«Abfall gehört nicht in den Wald. Das sollte ja eigentlich klar sein», sagt Jeremias Boss. Die Förster und Jagdaufseher wissen aus Erfahrung, dass die Realität aber manchmal anders aussieht – und etwa Aludosen, Glasflaschen, Robidogsäckli oder Zigarettenstummel liegen bleiben. Ihr Appell deshalb: «Alles, was wir in den Wald mitbringen, nehmen wir danach wieder mit nach Hause.»